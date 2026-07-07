/Gold And Silver Rate Today : सोन्याच्या किंमतीत सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण तर चांदीचे भाव स्थिर, जाणून घ्या आजचा सोनं चांदीचा भाव

Gold And Silver Rate Today 7 July 2026 : मंगळवार 7 जुलै 2026 रोजी सराफा बाजार खुलं झाल्यावर सोन्याच्या भावात काहीशी घसरण पाहायला मिळाली आहे. तर सोमवारच्या तुलनेत चांदीचे भाव हे स्थिर आहेत. तेव्हा तुमच्या शहरातील सोनं चांदीचे भाव जाणून घेऊयात.
24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याच्या दरात मंगळवार 7 जुलै रोजी 136 रुपयांची किंचित घसरण पाहायला मिळाली. 24 कॅरेट सोन्याचा आजचा भाव प्रति तोळा 1,45,260 इतका आहे. सोमवारी 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,46,320 रुपये एवढा होता.
मुंबईतील सराफा बाजारात सोमवारी चांदीच्या भावात 5 हजार रुपयांची घसरण झाली होती. सोमवारी भाव हे प्रतिकिलो 2,45,000 रुपये इतके होते. त्यानंतर मंगळवारी मात्र चांदीचे भाव स्थिर असून प्रतिग्रॅम चांदी 245 रुपयांना मिळत आहे.
भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मंगळवार 7 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,410 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,090 प्रति 10 ग्रॅम.
भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मंगळवार 7 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,260 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,150 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,940 प्रति 10 ग्रॅम.
महाराष्ट्रातील पुणे शहरात मंगळवार 7 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,260 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,150 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,940 प्रति 10 ग्रॅम.
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये मंगळवार 7 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,260 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,150 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,940 प्रति 10 ग्रॅम.
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये मंगळवार 7 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,46,180 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,34,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,000 प्रति 10 ग्रॅम.