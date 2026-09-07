/सोमवारी सोनं झालं स्वस्त, आज काय आहे तुमच्या शहरातील सोनं चांदीचा भाव?

Gold And Silver Rate Today 7 September 2026 : सध्या सणासुदीचा माहोल असून या दरम्यान सोनं आणि चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक सुखद बातमी समोर आली आहे. सोमवारी 7 सप्टेंबर रोजी सोन्याच्या किंमतीत काहीशी घसरण झाली असून चांदीचे भाव सुद्धा स्थिर आहेत. तेव्हा आज तुमच्या शहरातील सोनं आणि चांदीचे भाव काय आहेत याविषयी जाणून घ्या.
सोमवार 7 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याच्या किंमतीत काहीशी घट झाली आहे. त्यानुसार रविवारच्या तुलनेत 24 कॅरेट शुद्धतेच्या प्रति ग्रॅम सोनं 65 रुपयांनी कमी झालं आहे. रविवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत ही 1,54,800 रुपये होती तर सोमवारी सोन्याची किंमत ही 1,54,150 रुपये इतकी आहे.
सोन्याचा भाव कमी झाला असताना दुसरीकडे चांदीचा भाव स्थिर आहे. 1 सप्टेंबर रोजी चांदीच्या भावात प्रति किलो 5 हजारांची घट झालेली होती आणि चांदीचा भाव हा प्रति किलो 2,50,000 रुपये इतका होता. 7 सप्टेंबर रोजी प्रतिकिलो चांदीचा भाव हा प्रति किलो 2,50,000 रुपये असून प्रति ग्रॅम चांदीची किंमत ही 250 रुपये आहे.
दिल्लीत सोमवारी 7 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,300 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,450 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,760 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मुंबईत सोमवारी 7 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,150 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,610 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुणे शहरात सोमवारी 7 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,150 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,610 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये सोमवारी 7 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,150 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,610 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये सोमवारी 7 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,150 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,000 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)