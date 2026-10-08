/8 ऑक्टोबर रोजी सोनं चांदीचे भाव वाढले की कमी झाले? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Gold And Silver Rate Today 8 October 2026 : मागील काही दिवसांपासून भारतात सोनं चांदीच्या किंमतीत सतत चढ उतार होत आहेत. तेव्हा आज 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी तुमच्या शहरातील सोनं चांदीचा भाव नेमका किती आहे याविषयी जाणून घेउयात.
7 ऑक्टोबर रोजी म्हणेजच बुधवारी सोन्याच्या दरात काहीशी घसरण झालेली होती, मात्र 8 ऑक्टोबर रोजी सोनं चांदीच्या भावात कोणतेही बदल झालेले नाहीत. गुरुवार 8 ऑक्टोबर रोजी सुद्धा 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्रॅम सोन्याच्या किंमती या 1,49,570 रुपये आहे.
चांदीचे भाव हे गुरुवार 8 ऑक्टोबर रोजी स्थिर आहेत. गुरुवारी चांदीच्या प्रतिकिलो किंमती या 2,35,000 रुपये आहे. प्रति ग्रॅम चांदीची किंमत 235 रुपयांना मिळते.
देशाची राजधानी दिल्लीत गुरुवार 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,700 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,250 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,330 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत गुरुवार 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,570 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,180 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
सांस्कृतिक पुणे शहरात गुरुवार 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,570 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,180 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
गुरुवार 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी कोलकातामध्ये सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,570 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,180 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
गुरुवार 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,570 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,650 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)