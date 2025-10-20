English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' राज्यात जमीन दरवर्षी बाहेर फेकते 400000 किलो चांदी! भारतातील सर्वात मोठ्या चांदी खाणीचं नाव आहे..

Biggest Silver Mine In India: भारतातील सर्वात मोठी चांदीची खाण कुठे आहे माहितीये का? या राज्यात देशातील एकूण चांदी उत्पादनाच्या 50 टक्क्यांहूनही अधिक चांदीचं उत्पादन होतं. देशातील सर्वाधिक चांदी उत्पादक क्षेत्रासंदर्भात जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Oct 20, 2025, 03:42 PM IST
देशात सर्वाधिक चांदी इथं सापडते?

silverindiamine

सध्या चांदीच्या दराने वाढीबाबतीत सोन्याच्या दरालाही मागे टाकलं आहे. चांदीचे दर भविष्यातही वाढतील असं सांगितलं जात आहे. मात्र अशा वेळी भारतात चांदीचं उत्पादन होतं का? होत असेल तर भारतात नैसर्गिक स्वरुपात चांदी कुठे सापडते? असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे.

भारत प्रमुख चांदी उत्पादक देशांच्या यादीत नाही पण...

silverindiamine

आता या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं झालं तर भारत हा जगातील प्रमुख चांदी उत्पादक देशांच्या यादीत नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे चांदीचे उत्पादन प्रमुख्याने अभ्रक म्हणजेच लीड-झिंक, तांबे आणि इतर धातूंच्या खाणकामाच्या उपउत्पादन म्हणून होते.  

सर्वाधिक चांदी उत्पादन घेणारे राज्य

silverindiamine

भारतात दरवर्षी 700 ते 800 टन चांदीचं उत्पादन होतं. ही 2024 ची आकडेवारी आहे. भारतात होणाऱ्या चांदीच्या उत्पादनापैकी बहुतांश उत्पादन हे राजस्थानमध्ये होते. राजस्थान हे भारतातील सर्वाधिक चांदी उत्पादन घेणारे राज्य आहे. एकूण चांदी उत्पादनाच्या 55 ते 60 टक्के चांदी राजस्थानमधून मिळते.   

इथं दरवर्षी मिळते 4 लाख किलो चांदी

silverindiamine

राजस्थान चांदीच्या समृद्ध साठ्यांसाठी ओळखले जाते, विशेषतः उदयपूर आणि भीलवाडा जिल्ह्यांमध्ये चांदीचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतं. हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडद्वारे चालवलेल्या खाणींमधून चांदी मिळते. भारतातील एकूण उत्पन्नाच्या अर्ध उत्पादन राजस्थानमधून होतं म्हणजेच इथे जवळपास 350 ते 400 टन चांदी दरवर्षी सापडते. म्हणजेच येथे 4 लाख किलो चांदी दरवर्षी सापडते.  

चांदीच्या प्रमुख खाणी कोणत्या

silverindiamine

भारतातील चांदीचं उत्पादन घेणाऱ्या प्रमुख खाणी कोणत्या: झावार खाण ही राजस्थानमधील उदयपूरमध्ये आहे. ही भारतातील सर्वात मोठी चांदी उत्पादक खाण असून जिथे गॅलेना खोऱ्यातून चांदी काढली जाते. त्याचप्रमाणे भीलवाडामधील रामपुरा अगुचा खाणीतून झिंक-लीड खाणकाम होतं. तिथेही चांदीचे मोठे उत्पादन घेतले जाते. याशिवाय झुंझुनू येथील खेत्री कॉपर कॉम्प्लेक्स आणि प्रतापगढमधील हरनाई खाणही चांदीच्या उत्पादनासाठी ओळखली जाते.  

...म्हणून चांदीचे उत्पादनही वाढलं

silverindiamine

राजस्थानातील चांदीचे साठे पॉलिमेटॅलिक डिपॉझिट्सशी म्हणजेच झिंक, लीड, तांब्याच्या उत्पादनाशी जोडलेले आहेत, ज्यामुळेच या ठिकाणी इतर धातूंचे उत्पादन वाढले तसे चांदीचे उत्पादनही वाढलं आहे.  

दुसऱ्या क्रमांकावर हे राज्य

silverindiamine

चांदीचे उत्पादन राजस्थानप्रमाणे इतर राज्यांतही होते, पण प्रमाण कमी आहे. राजस्थानपाठोपाठ आंध्र प्रदेश चांदी उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असून तिथे वार्षिक 9 ते 12 टन चांदीचे उत्पादन होतं. येथील रामगिरी आणि इतर बेस मेटल खाणींमधून हे उत्पादन घेतलं जातं.

या राज्यांमध्येही आहेत खाणी पण...

silverindiamine

झारखंडमधीलतुंडू लीड स्मेल्टर (धनबाद) आणि सिंहभूम कॉपर बेल्टमधून, वार्षिक 5 ते 10 टन चांदी मिळते. तसेच तेलंगणमधील हैदराबादजवळील खाणींमधून उपउत्पादन म्हणून चांदी मिळते. या शिवाय गुजरातमध्ये काही प्रमाणात, मुख्यतः अभ्रक खाणकामातून चांदीचं उत्पादन होतं. हरियाणामध्ये 4 ते 5 टन चांदीचं उत्पादन धातू खाणीतून होतं.   

...म्हणून भारत चांदीच्या आयातीवर अवलंबून

silverindiamine

भारत चांदीसाठी आयातीवर अवलंबून आहे, कारण देशातील चांदीचं उत्पादन गरजेइतकं नाही. जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (Geological Survey of India) आणि इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्सच्या  (Indian Bureau of Mines) अहवालांनुसार, 2024-25 मध्ये उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

