'या' राज्यात जमीन दरवर्षी बाहेर फेकते 400000 किलो चांदी! भारतातील सर्वात मोठ्या चांदी खाणीचं नाव आहे..
Biggest Silver Mine In India: भारतातील सर्वात मोठी चांदीची खाण कुठे आहे माहितीये का? या राज्यात देशातील एकूण चांदी उत्पादनाच्या 50 टक्क्यांहूनही अधिक चांदीचं उत्पादन होतं. देशातील सर्वाधिक चांदी उत्पादक क्षेत्रासंदर्भात जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Oct 20, 2025, 03:42 PM IST
देशात सर्वाधिक चांदी इथं सापडते?
भारत प्रमुख चांदी उत्पादक देशांच्या यादीत नाही पण...
सर्वाधिक चांदी उत्पादन घेणारे राज्य
इथं दरवर्षी मिळते 4 लाख किलो चांदी
राजस्थान चांदीच्या समृद्ध साठ्यांसाठी ओळखले जाते, विशेषतः उदयपूर आणि भीलवाडा जिल्ह्यांमध्ये चांदीचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतं. हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडद्वारे चालवलेल्या खाणींमधून चांदी मिळते. भारतातील एकूण उत्पन्नाच्या अर्ध उत्पादन राजस्थानमधून होतं म्हणजेच इथे जवळपास 350 ते 400 टन चांदी दरवर्षी सापडते. म्हणजेच येथे 4 लाख किलो चांदी दरवर्षी सापडते.
चांदीच्या प्रमुख खाणी कोणत्या
भारतातील चांदीचं उत्पादन घेणाऱ्या प्रमुख खाणी कोणत्या: झावार खाण ही राजस्थानमधील उदयपूरमध्ये आहे. ही भारतातील सर्वात मोठी चांदी उत्पादक खाण असून जिथे गॅलेना खोऱ्यातून चांदी काढली जाते. त्याचप्रमाणे भीलवाडामधील रामपुरा अगुचा खाणीतून झिंक-लीड खाणकाम होतं. तिथेही चांदीचे मोठे उत्पादन घेतले जाते. याशिवाय झुंझुनू येथील खेत्री कॉपर कॉम्प्लेक्स आणि प्रतापगढमधील हरनाई खाणही चांदीच्या उत्पादनासाठी ओळखली जाते.
...म्हणून चांदीचे उत्पादनही वाढलं
दुसऱ्या क्रमांकावर हे राज्य
या राज्यांमध्येही आहेत खाणी पण...
झारखंडमधीलतुंडू लीड स्मेल्टर (धनबाद) आणि सिंहभूम कॉपर बेल्टमधून, वार्षिक 5 ते 10 टन चांदी मिळते. तसेच तेलंगणमधील हैदराबादजवळील खाणींमधून उपउत्पादन म्हणून चांदी मिळते. या शिवाय गुजरातमध्ये काही प्रमाणात, मुख्यतः अभ्रक खाणकामातून चांदीचं उत्पादन होतं. हरियाणामध्ये 4 ते 5 टन चांदीचं उत्पादन धातू खाणीतून होतं.
