/सोन्याच्या दरात घसरण तर चांदी स्थिर, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Gold And Silver Rates Today 07 october 2026 : भारतीयांना सोनं आणि चांदीच्या धातूंनी बनवलेले दागिने आणि वस्तू यांचे विशेष आकर्षण असते. तेव्हा सोन्याचे दागिने खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. मंगळवारच्या तुलनेत बुधवार 7 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या किंमतीत घट झालेली आहे. तर चांदीचे भाव मात्र स्थिर आहेत. तेव्हा तुमच्या शहरातील सोनं आणि चांदीच्या किंमती जाणून घेऊयात.
मंगळवारी सोन्याच्या किंमतीत काहीशी वाढ झाली होती. मात्र बुधवारी त्यात पुन्हा घसरण झाली आहे. बुधवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या प्रतिग्रॅम सोन्याची मुंबईतील किंमत ही 14,957 रुपये आहे. प्रति ग्रॅम यात 65 रुपयांची घट झालेली आहे. बुधवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत ही साधारण 1,49,570 रुपये आहे.
चांदीच्या किंमती या बुधवारी 7 ऑक्टोबर रोजी स्थिर आहेत. चांदीच्या किंमती या 2,35,000 प्रति किलो रुपयांवर असून, प्रति ग्रॅम चांदी ही 235 रुपये आहे. 1 ऑक्टोबर रोजी चांदीच्या किंमतीत घसरण झालेली होती.
दिल्लीत बुधवार 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,700 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,250 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,330 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मुंबईत बुधवार 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,570 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,180 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुणे शहरात बुधवार 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,570 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,180 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये बुधवार 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,570 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,180 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये बुधवार 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. मंगळवारच्या तुलनेत 24 कॅरेट शुद्धतेच्या प्रति ग्रॅम सोन्याच्या किंमतीत 55 रुपयांची वाढ झालेली आहे. 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,570 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,650 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)