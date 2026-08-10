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Gold And Silver Rate Today : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोन्या चांदीचा भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 10, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:16 AM IST

Gold And Silver Rate Today 10 August 2026 : भारतात सोनं आणि चांदी या मौल्यवान धातूंना विशेष महत्व दिले जाते. यापासून बनलेल्या वस्तू, दागदागिने इत्यादी वापरण्यात भारतीय पुढे आहेत. मात्र मागील काही काळात सोनं चांदीच्या किंमतीत चढ उतार पाहायला मिळतोय. तेव्हा आज 10 ऑगस्ट रोजी तुमच्या शहरात सोन्या चांदीचा भाव किती आहे याविषयी जाणून घेऊयात. 

 

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10 ऑगस्ट रोजी सोन्या चांदीच्या किंमतीत घट झाली असून रविवारच्या तुलनेत भावात घसरण झाली आहे. सोमवारी 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1,51,970 रुपये आहे. रविवारी सोन्याचा भाव हा 1,52,350 रुपये होता. (Photo Credit - Social Media)

 

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सोन्याच्या भावात सोमवारी काहीशी घसरण झाली असली तरी चांदीचे भाव मात्र स्थिर आहेत. 7 ऑगस्ट पासून ते आज 10 ऑगस्ट पर्यंत चांदीचा भाव प्रतिकिलो  2,45,000 रुपये इतका आहे. तर प्रति ग्रॅम चांदी ही 245 रुपयांना मिळते.  (Photo Credit - Social Media)

 

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देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सोमवार 10 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,52,120 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,39,450 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,14,130 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)

 

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आर्थिक राजधानी मुंबईत सोमवार 10 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,970 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,39,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,980 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

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पुणे शहरात सोमवार 10 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,970 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,39,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,980 प्रति 10 ग्रॅम.    (Photo Credit - Social Media)

 

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कोलकातामध्ये सोमवार 10 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,970 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,39,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,980 प्रति 10 ग्रॅम.     (Photo Credit - Social Media)

 

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चेन्नईमध्ये सोमवार 10 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,52,180 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,39,500 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,650 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

 

TAGS:
gold and silver rate
marathi news
gold rate
silver rate
Gold Jwellery

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