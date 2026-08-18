Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Gold And Silver Rates : किती आहे तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Gold And Silver Rates : किती आहे तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 18, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:29 AM IST

Gold And Silver Price Today 18 August 2026 :  भारत ही सोनं चांदी खरेदीची मोठी बाजारपेठ आहे. या मौल्यवान धातूपासून बनवलेले हे दागिने परिधान करायला अनेकांना आवडतात. मात्र मागील काही काळात सोनं चांदीच्या किंमतीत चढ उतार सुरूच आहे. तेव्हा आज तुमच्या शहरात सोनं चांदीचा भाव काय आहे याविषयी जाणून घेऊयात. 

1/7

आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी 18 ऑगस्ट रोजी सोन्याच्या भावात किंचित वाढ झाली आहे.  सोमवारी 17 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1,55,660 रुपये होती.  मात्र सोन्याच्या किंमतीत 230 रुपयांनी वाढ झालेली आहे.  मंगळवारी 24 कॅरेट सोन्याची प्रति तोळा किंमत 1,55,890 रुपये आहे. (Photo Credit - Social Media)

2/7

सोन्याच्या भावात मागील काही दिवसात वाढ होत असली तरी चांदीचे भाव मात्र स्थिर आहेत. मागच्या पाच दिवसांपासून प्रति ग्रॅम चांदी ही 250 रुपयांना मिळत असून एक किलो चांदीची किंमत ही 2,50,000 रुपये एवढी आहे.  (Photo Credit - Social Media)

3/7

दिल्लीत सोमवार 17 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,040 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,050 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,070 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)

4/7

मुंबईत सोमवार 17 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,890 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,900 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,920 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

5/7

पुणे शहरात सोमवार 17ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,890 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,900 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,920 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

6/7

कोलकातामध्ये सोमवार 17 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,890 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,900 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,920 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 18 August 2026 7/7

चेन्नईमध्ये सोमवार 17 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,890 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,900  प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,20,700 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
gold and silver rate
marathi news
gold rate
silver rate

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील धावत्या घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर
2
3
4
5