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सोन चांदीच्या किंमतीत घसरण! सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना दिलासा, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 21, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:27 AM IST

Gold And Silver Rates 21 September 2026 : सोनं आणि चांदीच्या किंमती सोमवारी 21 सप्टेंबर रोजी आठवड्याच्या सुरुवातीला घसरण झाली आहे. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तेव्हा आज तुमच्या शहरात आज सोन्या चांदीच्या भाव किती आहे याविषयी जाणून घ्या. 

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शनिवार 19 सप्टेंबर रोजी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 1 ग्रॅम वजनी सोन्याचा दर हा जवळपास 142 रुपयांनी वाढला होता. रविवारी सुद्धा हा भाव स्थिर होता, मात्र आता सोमवारी 21 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याच्या किंमतीत किंचित घसरण झालेली आहे. मुंबईत सोन्याच्या भावात 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 1 ग्रॅम किंमतीच्या मागे 16 रुपयांची घसरण झालेली आहे. तर मुंबईत आज 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्रॅम सोन्याचा दर हा 1,55,680 रुपये आहे. 

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सोमवारी चांदीच्या भावात 5 हजार रुपयांची घसरण झालेली असून रविवारी प्रतिकिलो चांदीचा भाव हा 2,55,000 रुपये होता. तर 21 सप्टेंबर रोजी चांदीचा प्रतिकिलो दर 2,50,000 रुपये आहे. 

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दिल्लीत सोमवार 21 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,830  प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,910 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)

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मुंबईत सोमवार 21 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,680 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,760 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

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पुणे शहरात सोमवार 21 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,680 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,760 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

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कोलकातामध्ये सोमवार 21 सप्टेंबर 2026  रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,680 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,760 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

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चेन्नईमध्ये सोमवार 21 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,680 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,20,400 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
gold and silver rates
marathi news
Gold rates
Silver rates

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