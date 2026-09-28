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सोन्या चांदीच्या भावात मोठी घसरण! खरेदी करणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी, जाणून घ्या आजचा सोनं चांदीचा भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 28, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 12:07 PM IST

 Gold And Silver Price Today 28 September 2026 : सोमवार 28 सप्टेंबर रोजी सोन्या चांदीच्या भावात मोठी घसरण झालेली आहे. सोन्याची किंमत ही जवळपास प्रति ग्रॅम 251 रुपयांनी कमी झाली असून चांदीच्या भावात सुद्धा तब्बल 5 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. तेव्हा सोन आणि चांदीच्या वस्तू खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही एक चांगली संधी असणार आहे. तेव्हा आज 28 सप्टेंबर रोजी तुमच्या शहरातील सोनं चांदीचा भाग किती आहे याविषयी जाणून घेऊयात. 

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सोमवार 28 सप्टेंबर रोजी सोन्याच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली आहे. 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 1 ग्रॅम सोन्याच्या किंमतीत सोमवारी 251 रुपयांनी घट झाली असून प्रति ग्रॅम सोन्याची किंमत ही 15,017 रुपये आहे. रविवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 1 ग्रॅम सोन्याची किंमती 15,268 रुपये इतकी आहे. 

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28 सप्टेंबर रोजी सोन्या प्रमाणेच चांदीच्या किंमतीमध्ये सुद्धा 5 हजार रुपयांची घट झालेली आहे. चांदीची किंमती ही रविवार 27 सप्टेंबर रोजी प्रति किलो 2,45,000 रुपये इतकी होती. मात्र सोमवारी प्रतिकिलो चांदीत 5 हजारांची घट झाली असून आज चांदीची किंमत ही 2,40,000 रुपये आहे. 

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दिल्लीत सोमवार 28 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,50,320  प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,780 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)

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मुंबईत सोमवार 28 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,50,170 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,650 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,630 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

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पुणे शहरात सोमवार 28 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,50,170 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,650 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,630 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

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कोलकातामध्ये सोमवार 28 सप्टेंबर 2026  रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,50,170 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,650 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,630 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

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चेन्नईमध्ये सोमवार 28 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,50,170 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,650 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,350 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
Gold rates
Silver rates
marathi news
gold and silver rates

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