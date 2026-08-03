/Gold And Silver Rate Today : सोमवारी 3 ऑगस्ट रोजी सोनं-चांदी स्वस्त झालं की महाग? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोन्या चांदीचा भाव

Gold And Silver Rate Today 3 August 2026 : जुलै महिन्यात सोन्या चांदीच्या भावात चढ उतार पाहायला मिळाला होता. मात्र ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपासून सोन्या चांदीचा भाव स्थिर असून 3 ऑगस्ट रोजी सुद्धा किंमतीत बदल झालेले नाहीत. तेव्हा देशातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे भाव जाणून घेऊयात.
ऑगस्ट महिना सुरु झाल्यापासून मागील तीन दिवसांपासून सोन्याचा भाव स्थिर आहे. 3 ऑगस्ट रोजी सोन्याच्या किंमती स्थिर असून त्यात बदल झालेला नाहीये. 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत सोमवार 3 ऑगस्ट रोजी 1,44,220 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. (Photo Credit - Social Media)
जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात चांदीच्या किंमतींमध्ये पाच हजारांनी घट झालेली होती. जवळपास 27 जुलै पासून ते आज 3 ऑगस्ट पर्यंत चांदीचे भाव हे स्थिर आहेत. सोमवारी 3 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव हा प्रति किलो 2,35,000 रुपये इतका आहे. तर प्रति ग्रॅम चांदी ही 235 रुपयांना मिळते. (Photo Credit - Social Media)
सोमवार 3 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,370 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,350 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,310 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मुंबईत सोमवारी 3 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,220 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,160 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुणे शहरात सोमवारी 3 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,220 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,160 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये सोमवारी 3 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,220 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,160 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये सोमवारी 3 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,550 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,500 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,10,650 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)