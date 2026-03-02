English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Gold Bracelet Cost: 2 तोळ्याचं सोन्याचं ब्रेसलेट बनवायला किती खर्च येईल? जाणून घ्या!

Gold Bracelet Cost: 2 तोळ्याचं सोन्याचं ब्रेसलेट बनवायला किती खर्च येईल? जाणून घ्या!

Gold Rate: १४ कॅरेट किंवा १८ कॅरेट सोन्याच्या पर्यायांची तुलना करत असाल, तर हे पूर्ण गणित समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 02, 2026, 06:58 PM IST
twitter
1/9

Gold Bracelet Cost: 2 तोळ्याचं सोन्याचं ब्रेसलेट बनवायला किती खर्च येईल? जाणून घ्या!

Gold Bracelet Cost in India With Making charges

Gold Rate:  भारतात सध्या सोन्याच्या किंमती खूप जास्त आहेत. तरीही, जर तुम्ही दोन तोळे सोन्याचे कडे बनवण्याचा विचार करत असाल आणि १४ कॅरेट किंवा १८ कॅरेट सोन्याच्या पर्यायांची तुलना करत असाल, तर हे पूर्ण गणित समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.

twitter
2/9

सोन्याचा भाव

Gold Bracelet Cost in India With Making charges

दोन तोळे कड्यांची किंमत सोन्याच्या शुद्धतेवर, बाजारातील दरावर, मेकिंग चार्जवर आणि जीएसटीवर अवलंबून असते. सध्याच्या दरानुसार, १८ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम १२,९८१ रुपये आहे, तर १४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम ९,८४३ रुपये आहे. हे दर बाजारानुसार बदलू शकतात, म्हणून खरेदीपूर्वी तपासा.

twitter
3/9

१८ कॅरेट सोन्याचे वैशिष्ट्य

Gold Bracelet Cost in India With Making charges

१८ कॅरेट सोन्याच्या कड्यात ७५ टक्के शुद्ध सोना असतो. हे शुद्धता आणि टिकाऊपणात चांगले संतुलन राखते. हे सोने उत्तम चमक देते, जास्त रिसेल मूल्य असते आणि प्रीमियम लुक देते. हे विशेष प्रसंगांसाठी किंवा जास्त मूल्यवान दागिने म्हणून योग्य आहे. कमी शुद्ध सोन्याच्या तुलनेत हे थोडे महाग असते, पण गुणवत्तेसाठी फायद्याचे ठरते.

twitter
4/9

१४ कॅरेट सोन्याचे वैशिष्ट्य

Gold Bracelet Cost in India With Making charges

१४ कॅरेट सोन्याच्या कड्यात ५८.३ टक्के शुद्ध सोना असतो. हे १८ कॅरेट सोन्यापेक्षा स्वस्त असते आणि रोजच्या वापरासाठी उत्तम आहे. हे सोने जास्त मजबूत असते, म्हणून ते खरोंच किंवा वाकण्यापासून जास्त संरक्षण देते. हे दैनंदिन दागिने म्हणून लोकप्रिय आहे, ज्यात कमी किंमत आणि जास्त टिकाऊपणा असतो.

twitter
5/9

जीएसटी आणि इतर अतिरिक्त शुल्क

Gold Bracelet Cost in India With Making charges

भारत सरकारच्या नियमांनुसार, सोन्याच्या मूल्य आणि मेकिंग चार्जसह एकूण दागिन्याच्या बिलावर ३ टक्के जीएसटी लागतो. काही ज्वेलर्स वेस्टेज चार्जही घेतात, जो उत्पादन प्रक्रियेनुसार १ ते ३ टक्के असतो. हे शुल्क दागिने बनवताना होणाऱ्या नुकसानीसाठी असते. एकूण किंमत गणित करताना हे सर्व घटक विचारात घ्या, जेणेकरून अनपेक्षित खर्च येणार नाही.

twitter
6/9

खरेदीपूर्वीच्या टिप्स

Gold Bracelet Cost in India With Making charges

सोने खरेदी करताना, बाजारातील ताजे दर तपासा आणि विश्वसनीय ज्वेलरकडून खरेदी करा. १४ कॅरेट आणि १८ कॅरेटमधील फरक समजून घ्या – १८ कॅरेट जास्त मूल्यवान पण महाग, तर १४ कॅरेट स्वस्त आणि टिकाऊ. जीएसटी आणि मेकिंग चार्जवर चर्चा करा. हे दागिने गुंतवणूक म्हणूनही चांगले आहेत, पण किंमत बदलू शकतात म्हणून सावधगिरी बाळगा. 

twitter
7/9

१८ कॅरेट सोन्यात दोन तोळे कड्याची किंमत

Gold Bracelet Cost in India With Making charges

सध्याच्या सोन्याच्या दरावर आधारित, १८ कॅरेट सोन्यात दोन तोळे कड्याची अंदाजे किंमत ३,५०,००० ते ३,७०,००० रुपयांच्या दरम्यान पडेल. यात सोन्याचे मूळ मूल्य, मेकिंग चार्ज आणि ३ टक्के जीएसटीचा समावेश आहे. हे गणित दोन तोळे (सुमारे २३.३ ग्रॅम) सोन्याच्या वजनावर आधारित आहे. डिझाइन जटील असल्यास किंमत थोडी जास्त होऊ शकते.

twitter
8/9

१४ कॅरेट सोन्यात दोन तोळे कड्याची किंमत

Gold Bracelet Cost in India With Making charges

१४ कॅरेट सोन्यात दोन तोळे कड्याची अंदाजे एकूण किंमत २,६०,००० ते २,८०,००० रुपयांच्या दरम्यान असते. हे पर्याय १८ कॅरेटपेक्षा कमी खर्चिक आहे आणि रोजच्या वापरासाठी योग्य आहे. यातही सोन्याचे मूळ मूल्य, मेकिंग चार्ज आणि जीएसटीचा समावेश आहे. हे गणित बाजारातील बदलांनुसार समायोजित करा.

twitter
9/9

मेकिंग चार्ज किती लागेल?

Gold Bracelet Cost in India With Making charges

मेकिंग चार्ज हे दागिन्याच्या अंतिम किंमतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. ज्वेलर्स सामान्यतः सोन्याच्या मूल्याच्या ८ ते २५ टक्के मेकिंग चार्ज घेतात. प्रति ग्रॅमच्या हिशोबाने, १८ कॅरेट सोन्यासाठी ६०० ते ९०० रुपये प्रति ग्रॅम आणि १४ कॅरेट सोन्यासाठी ५०० ते ८०० रुपये प्रति ग्रॅम असतो. दोन तोळे कड्यासाठी हे डिझाइनच्या जटिलतेनुसार एकूण किंमतीत १४,००० ते २१,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त जोडू शकते. हे चार्ज ज्वेलरनुसार बदलते.

twitter
पुढील
अल्बम

सर्वाधिक अणुबॉम्ब असलेले जगातील Top 9 देश; 2 देशांकडे इतके अणुबॉम्ब आहेत की संपूर्ण जग नष्ट होईल

पुढील अल्बम

सर्वाधिक अणुबॉम्ब असलेले जगातील Top 9 देश; 2 देशांकडे इतके अणुबॉम्ब आहेत की संपूर्ण जग नष्ट होईल

सर्वाधिक अणुबॉम्ब असलेले जगातील Top 9 देश; 2 देशांकडे इतके अणुबॉम्ब आहेत की संपूर्ण जग नष्ट होईल

सर्वाधिक अणुबॉम्ब असलेले जगातील Top 9 देश; 2 देशांकडे इतके अणुबॉम्ब आहेत की संपूर्ण जग नष्ट होईल 10
Instagram, Whatsapp आणि फेसबुक Status साठी खास मराठीत धुलिवंदनाच्या हटके शुभेच्छा PHOTO

Instagram, Whatsapp आणि फेसबुक Status साठी खास मराठीत धुलिवंदनाच्या हटके शुभेच्छा PHOTO

Instagram, Whatsapp आणि फेसबुक Status साठी खास मराठीत धुलिवंदनाच्या हटके शुभेच्छा PHOTO 6
&#039;मी कुत्र्याला अंगावर घेऊन झोपते,&#039; प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्रीने स्वत: केलं उघड

'मी कुत्र्याला अंगावर घेऊन झोपते,' प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्रीने स्वत: केलं उघड

'मी कुत्र्याला अंगावर घेऊन झोपते,' प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्रीने स्वत: केलं उघड 8
दुबईत अडकले 8 भारतीय कलाकार, ईशा गुप्ता, अजित यांच्यासह इतर स्टार्सचा समावेश, पाहा संपूर्ण यादी

दुबईत अडकले 8 भारतीय कलाकार, ईशा गुप्ता, अजित यांच्यासह इतर स्टार्सचा समावेश, पाहा संपूर्ण यादी

दुबईत अडकले 8 भारतीय कलाकार, ईशा गुप्ता, अजित यांच्यासह इतर स्टार्सचा समावेश, पाहा संपूर्ण यादी 9