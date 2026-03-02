Gold Bracelet Cost: 2 तोळ्याचं सोन्याचं ब्रेसलेट बनवायला किती खर्च येईल? जाणून घ्या!
Gold Rate: १४ कॅरेट किंवा १८ कॅरेट सोन्याच्या पर्यायांची तुलना करत असाल, तर हे पूर्ण गणित समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.
Pravin Dabholkar | Mar 02, 2026, 06:58 PM IST
Gold Bracelet Cost: 2 तोळ्याचं सोन्याचं ब्रेसलेट बनवायला किती खर्च येईल? जाणून घ्या!
सोन्याचा भाव
१८ कॅरेट सोन्याचे वैशिष्ट्य
१८ कॅरेट सोन्याच्या कड्यात ७५ टक्के शुद्ध सोना असतो. हे शुद्धता आणि टिकाऊपणात चांगले संतुलन राखते. हे सोने उत्तम चमक देते, जास्त रिसेल मूल्य असते आणि प्रीमियम लुक देते. हे विशेष प्रसंगांसाठी किंवा जास्त मूल्यवान दागिने म्हणून योग्य आहे. कमी शुद्ध सोन्याच्या तुलनेत हे थोडे महाग असते, पण गुणवत्तेसाठी फायद्याचे ठरते.
१४ कॅरेट सोन्याचे वैशिष्ट्य
जीएसटी आणि इतर अतिरिक्त शुल्क
भारत सरकारच्या नियमांनुसार, सोन्याच्या मूल्य आणि मेकिंग चार्जसह एकूण दागिन्याच्या बिलावर ३ टक्के जीएसटी लागतो. काही ज्वेलर्स वेस्टेज चार्जही घेतात, जो उत्पादन प्रक्रियेनुसार १ ते ३ टक्के असतो. हे शुल्क दागिने बनवताना होणाऱ्या नुकसानीसाठी असते. एकूण किंमत गणित करताना हे सर्व घटक विचारात घ्या, जेणेकरून अनपेक्षित खर्च येणार नाही.
खरेदीपूर्वीच्या टिप्स
सोने खरेदी करताना, बाजारातील ताजे दर तपासा आणि विश्वसनीय ज्वेलरकडून खरेदी करा. १४ कॅरेट आणि १८ कॅरेटमधील फरक समजून घ्या – १८ कॅरेट जास्त मूल्यवान पण महाग, तर १४ कॅरेट स्वस्त आणि टिकाऊ. जीएसटी आणि मेकिंग चार्जवर चर्चा करा. हे दागिने गुंतवणूक म्हणूनही चांगले आहेत, पण किंमत बदलू शकतात म्हणून सावधगिरी बाळगा.
१८ कॅरेट सोन्यात दोन तोळे कड्याची किंमत
सध्याच्या सोन्याच्या दरावर आधारित, १८ कॅरेट सोन्यात दोन तोळे कड्याची अंदाजे किंमत ३,५०,००० ते ३,७०,००० रुपयांच्या दरम्यान पडेल. यात सोन्याचे मूळ मूल्य, मेकिंग चार्ज आणि ३ टक्के जीएसटीचा समावेश आहे. हे गणित दोन तोळे (सुमारे २३.३ ग्रॅम) सोन्याच्या वजनावर आधारित आहे. डिझाइन जटील असल्यास किंमत थोडी जास्त होऊ शकते.
१४ कॅरेट सोन्यात दोन तोळे कड्याची किंमत
