Marathi News
Gold in Smartphones: तुमच्या फोनमध्ये नेमकं कुठे दडलेलं असतं खरं सोनं? 99 टक्के लोकांना माहिती नसतं!

Gold in Smartphones: तुमचा रोजचा साथीदार स्मार्टफोन फक्त कॉल-मेसेजसाठी नाही, तर त्यात खरे सोने लपलंय, असं तुम्हाला कोणी सांगितलं तर?

Pravin Dabholkar | Nov 04, 2025, 12:46 PM IST
Gold in Smartphones: तुमचा रोजचा साथीदार स्मार्टफोन फक्त कॉल-मेसेजसाठी नाही, तर त्यात खरे सोने लपलंय, असं तुम्हाला कोणी सांगितलं तर? एका सामान्य फोनमध्ये 0.034 ग्रॅम सोने असते. हे प्रमाण कमी वाटले तरी जगभरातील लाखो फोन मिळून टनभर सोने निघते. इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये सोने, चांदी, तांबे, कोबाल्ट, लिथियम यांसारखे मौल्यवान धातू वापरले जातात. पुनर्वापर करून हे काढता येतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

सोन्याचे गुणधर्म:

सोने उत्तम वीजवाहक आहे, गंजत नाही आणि उष्णता सहज सोडते. म्हणूनच दीर्घकाळ सील केलेल्या उपकरणांत ते आदर्श. चांदीही वापरली जाते, पण सोने जास्त विश्वसनीय.

एका फोनमध्ये किती सोनं?

एका फोनमध्ये सरासरी 0.034 ग्रॅम सोने. म्हणजे 1 ग्रॅम सोने काढण्यासाठी 41 स्मार्टफोन लागतात! मोठ्या सर्व्हर मदरबोर्डमध्ये 1 ग्रॅमपर्यंत सोने असू शकते.

इतर मौल्यवान धातू

    तांबे वायरिंगसाठी, चांदी सर्किट लाइन्समध्ये,कोबाल्ट, लिथियम बॅटरीत आणि  अॅल्युमिनियम बॉडी व कूलिंगसाठी वापरले जातात. हे सर्व दुर्मिळ व महाग आहेत.

सोने का आवश्यक?

सिग्नल ट्रान्सफर, कनेक्शन स्थिरता, गंज प्रतिकार आणि उष्णता व्यवस्थापन यासाठी. दुर्मिळ-पृथ्वी-मुक्त नवीन तंत्रज्ञान येत असले तरी सोने अद्याप अपरिहार्य आहे.

पुनर्वापर का महत्त्वाचे?

जुन्या फोन, लॅपटॉप, टीव्ही, रेडिओ, गेम कन्सोलमधून सोने काढले जाते. 1 टन ई-कचऱ्यातून 200-300 ग्रॅम सोने मिळते – खाणकामापेक्षा 40 पट जास्त कार्यक्षम असते तसेच पर्यावरण व संसाधन वाचवते.

भविष्यात सोन्याची गरज?

शास्त्रज्ञ शिशाचे सोने बनवण्याचे तंत्र शोधत आहेत, पण ते तात्पुरते आहे. पुन्हा शिशात रूपांतरित होते. खऱ्या सोन्याची गरज भविष्यात वाढतच जाईल.

सोने कुठे लपलंय?

सर्किट बोर्ड (मदरबोर्ड), सिम कार्ड कनेक्टर, चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, कॅमेरा, बॅटरी आणि प्रोसेसरच्या संपर्क बिंदूंमध्ये सोन्याचा पातळ थर (गोल्ड प्लेटिंग) असतो. हे सिग्नल ट्रान्सफर जलद व स्थिर ठेवण्यास मदत करते.

काय करावे?

जुना फोन फेकू नका. प्रमाणित ई-वेस्ट रिसायकलरकडे द्या. भारतात Attero, E-Parisara सारख्या कंपन्या सोने काढतात. तुमचा फोन मौल्यवान खजिना असून वाया घालवू नका. त्याला पुनर्वापर करुन पर्यावरण वाचवण्यास तुम्ही मदत करु शकता.

