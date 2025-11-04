Gold in Smartphones: तुमच्या फोनमध्ये नेमकं कुठे दडलेलं असतं खरं सोनं? 99 टक्के लोकांना माहिती नसतं!
Gold in Smartphones: तुमचा रोजचा साथीदार स्मार्टफोन फक्त कॉल-मेसेजसाठी नाही, तर त्यात खरे सोने लपलंय, असं तुम्हाला कोणी सांगितलं तर?
Pravin Dabholkar | Nov 04, 2025, 12:46 PM IST
Gold in Smartphones: तुमच्या फोनमध्ये नेमकं कुठे दडलेलं असतं खरं सोनं? 99 टक्के लोकांना माहिती नसतं!
Gold in Smartphones: तुमचा रोजचा साथीदार स्मार्टफोन फक्त कॉल-मेसेजसाठी नाही, तर त्यात खरे सोने लपलंय, असं तुम्हाला कोणी सांगितलं तर? एका सामान्य फोनमध्ये 0.034 ग्रॅम सोने असते. हे प्रमाण कमी वाटले तरी जगभरातील लाखो फोन मिळून टनभर सोने निघते. इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये सोने, चांदी, तांबे, कोबाल्ट, लिथियम यांसारखे मौल्यवान धातू वापरले जातात. पुनर्वापर करून हे काढता येतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सोन्याचे गुणधर्म:
एका फोनमध्ये किती सोनं?
इतर मौल्यवान धातू
सोने का आवश्यक?
पुनर्वापर का महत्त्वाचे?
भविष्यात सोन्याची गरज?
सोने कुठे लपलंय?
