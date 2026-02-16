English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • सोन्याचे दर प्रति तोळा 1 लाख रुपयांच्या खाली येणार? मध्ये गोल्ड मार्केट क्रॅश?

सोन्याचे दर प्रति तोळा 1 लाख रुपयांच्या खाली येणार? मध्ये गोल्ड मार्केट क्रॅश?

सोनं खरेदी घाई नको? सोन्याचे दर प्रति तोळा 1 लाख रुपयांच्या खाली येऊ शकतात? कधी आणि कसे?  

Vanita Kamble | Feb 16, 2026, 07:58 PM IST
twitter

Gold Rates will fall below Rs 1 lakh per tola : जगभरात सोन्याच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. सोन्याचे दर लाखाच्या वर गेले आहेत. सोन्याच्या दर किंचीतशी घसरण होत असली तरी दरवाढीचा आलेख मात्र चढाच आहे. अशातच आता तज्ञांच्या एका अंदाजामुळे खळबळ उडाली आहे. 2027 मध्ये गोल्ड मार्केट मध्ये प्रचंड उलाथापाथ होऊ शकते. यामुळे सोन्याचे दर प्रति तोळा 1 लाख रुपयांच्या खाली येऊ शकतात. 

 

1/8

 2026 मध्ये देखील सोन्याच्या दरात मोठी चढ उतार पहायला मिळत आहे. अशातच 2027 मध्ये     गोल्ड मार्केट क्रॅश होऊ शकते असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यामुळे सोन्याचे दर प्रति तोळा 1 लाख रुपयांच्या खाली येऊ शकतात असा तज्ञांचा अंदाज आहे.   

twitter
2/8

 2025 मध्ये सोन्याच्या दरवाढीने सर्व विक्रम मोडले. जानेवारी 2026 मध्ये देखील सोन्याचा दरात मोठी वाढ झाली.    

twitter
3/8

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून, जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी ट्रम्पच्या शुल्काला तोंड देण्यासाठी सोने खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे पुरवठा आणि मागणीमध्ये मोठं असंतुलन निर्माण झाले आहे. परिणामी जगभरात सोन्याच्या किंमती वाढल्या आहेत.  

twitter
4/8

ब्रिक्स सदस्यांच्या मध्यवर्ती बँकांनी सोन्याची खरेदी सुरू ठेवली, ज्यामुळे सोन्याच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.   

twitter
5/8

ब्रिक्स हा उदयोन्मुख देशांचा (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) एक महत्त्वाचा आर्थिक गट आहे जो सोने जमा करून डॉलरवरील आपले अवलंबित्व वेगाने कमी करत आहे. अधिकृतपणे ब्रिक्स देशांकडे जागतिक सोन्याच्या साठ्यापैकी सुमारे20 टक्के  साठा असला तरी, त्यांच्या धोरणात्मक भागीदारांसह, आता ते जागतिक सोन्याच्या उत्पादनात सुमारे 50 टक्के वाटा उचलतात.   

twitter
6/8

भविष्यात सोन्याच्या किमतींच्या मागणी-पुरवठ्याच्या गतिशीलतेमध्ये संरचनात्मक बदल होण्याची शक्यता तज्ञांनी वर्तवली आहे.   

twitter
7/8

 2027 च्या अखेरीस भारतातील सोन्याचे दर प्रति 10 ग्रॅम 100,000 रुपयांपेक्षा कमी होऊ शकतात. COMEX सोन्याची किंमत प्रति औंस 3,000 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते असा तज्ञांचा अंदाज आहे. 2027 च्या अखेरीस भारतातील सोन्याचे दर प्रति 10 ग्रॅम 90,000 ते 100,00 रुपयांपर्यंत घसरू शकतात असा अंदाज पेस 360 चे मुख्य जागतिक रणनीतिकार अमित गोयल यांनी वर्तवला आहे. 

twitter
8/8

सोन्याच्या दरातील ही घसरण एकाच वेळी होणार नाही. अनेक 'डेड-कॅट बाउन्स' अर्थात बुल रन दरम्यान तात्पुरती लाट असा स्वरुपात टप्प्याटप्प्याने कमी होतील. 

twitter
पुढील
अल्बम

Solar Eclipse 2026 : सूर्यग्रहणाचा भारतीयांवर थेट परिणाम होणार का? खगोलशास्त्रज्ञ काय सांगतात?

पुढील अल्बम

Solar Eclipse 2026 : सूर्यग्रहणाचा भारतीयांवर थेट परिणाम होणार का? खगोलशास्त्रज्ञ काय सांगतात?

Solar Eclipse 2026 : सूर्यग्रहणाचा भारतीयांवर थेट परिणाम होणार का? खगोलशास्त्रज्ञ काय सांगतात?

Solar Eclipse 2026 : सूर्यग्रहणाचा भारतीयांवर थेट परिणाम होणार का? खगोलशास्त्रज्ञ काय सांगतात? 9
मुंबईकरांनो लक्ष द्या! 17 फेब्रुवारीला PM मोदींच्या दौ-यामुळे &#039;हा&#039; रस्ता 13 तासांसाठी बंद; पाहा ट्रॅफिक ॲडव्हायझरी....

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! 17 फेब्रुवारीला PM मोदींच्या दौ-यामुळे 'हा' रस्ता 13 तासांसाठी बंद; पाहा ट्रॅफिक ॲडव्हायझरी....

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! 17 फेब्रुवारीला PM मोदींच्या दौ-यामुळे 'हा' रस्ता 13 तासांसाठी बंद; पाहा ट्रॅफिक ॲडव्हायझरी.... 8
थेट फॉर्च्युनरला टक्कर! डोंगरउतार, खडकाळ वाटा... भल्यामोठ्या खड्ड्यांतूनही सहज पुढे जाणारी ‘ही’ कार कोणती?

थेट फॉर्च्युनरला टक्कर! डोंगरउतार, खडकाळ वाटा... भल्यामोठ्या खड्ड्यांतूनही सहज पुढे जाणारी ‘ही’ कार कोणती?

थेट फॉर्च्युनरला टक्कर! डोंगरउतार, खडकाळ वाटा... भल्यामोठ्या खड्ड्यांतूनही सहज पुढे जाणारी ‘ही’ कार कोणती? 8
तब्बल 700 फूट उंच खडक पृथ्वीवर आदळणार? NASA ला जारी करावा लागला इशारा!

तब्बल 700 फूट उंच खडक पृथ्वीवर आदळणार? NASA ला जारी करावा लागला इशारा!

तब्बल 700 फूट उंच खडक पृथ्वीवर आदळणार? NASA ला जारी करावा लागला इशारा! 8