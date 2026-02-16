सोन्याचे दर प्रति तोळा 1 लाख रुपयांच्या खाली येणार? मध्ये गोल्ड मार्केट क्रॅश?
सोनं खरेदी घाई नको? सोन्याचे दर प्रति तोळा 1 लाख रुपयांच्या खाली येऊ शकतात? कधी आणि कसे?
Vanita Kamble | Feb 16, 2026, 07:58 PM IST
Gold Rates will fall below Rs 1 lakh per tola : जगभरात सोन्याच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. सोन्याचे दर लाखाच्या वर गेले आहेत. सोन्याच्या दर किंचीतशी घसरण होत असली तरी दरवाढीचा आलेख मात्र चढाच आहे. अशातच आता तज्ञांच्या एका अंदाजामुळे खळबळ उडाली आहे. 2027 मध्ये गोल्ड मार्केट मध्ये प्रचंड उलाथापाथ होऊ शकते. यामुळे सोन्याचे दर प्रति तोळा 1 लाख रुपयांच्या खाली येऊ शकतात.
ब्रिक्स हा उदयोन्मुख देशांचा (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) एक महत्त्वाचा आर्थिक गट आहे जो सोने जमा करून डॉलरवरील आपले अवलंबित्व वेगाने कमी करत आहे. अधिकृतपणे ब्रिक्स देशांकडे जागतिक सोन्याच्या साठ्यापैकी सुमारे20 टक्के साठा असला तरी, त्यांच्या धोरणात्मक भागीदारांसह, आता ते जागतिक सोन्याच्या उत्पादनात सुमारे 50 टक्के वाटा उचलतात.
