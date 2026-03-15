Gold News: सोनं खरेदी करण्यासाठी आता लाखोंची गरज नाही! 16 मार्चपासून सोनं खरेदीची नवीन पद्धत, काय आहे नियम?

Gold Futures : तुम्हाला सोन्यामध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर आनंदाची बातमी आहे.  नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) उद्या 16 मार्चपासू

Neha Choudhary | Mar 15, 2026, 09:32 PM IST
भारतीय मोठ्या प्रमाणात सोन्यामध्ये गुंतवणूक करतात. पण दिवसेंदिवस सोन्याचे वाढते भाव पाहून सोनं खरेदी करणे लोकांच्या अवाका बाहेर गेलं आहे. अशातच तुम्हाला जर सोनं खरेदी करायची असेल तर एक दिलासादायक बातमी आहे. 

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने आता किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी आणली आहे. बाजार नियामक SEBI कडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर, NSE उद्या, 16 मार्च 2026 रोजी कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज विभागात आपला नवीन '10 ग्रॅम गोल्ड फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट' लाँच करत आहे.

हे नवीन उत्पादन बाजारात लहान गुंतवणूकदारांच्या सहभागासाठी एक प्रमुख गेम चेंजर ठरले असं शेअर मार्केट तज्ज्ञ म्हणतात. शेअर बाजारात कमोडिटी ट्रेडिंग हा बराच काळ मोठ्या गुंतवणूकदार आणि संस्थांसाठी एक गेम असतो. तफावत भरून काढण्यासाठी एनएसईने हा नवीन पर्याय शोधून काढला आहे.

हा नवीन करार ट्रेडिंग स्क्रीनवर GOLD10G या चिन्हाने ओळखला जाणार आहे. या नवीन संकल्पनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ट्रेडिंग आणि डिलिव्हरी आकार, जो फक्त 10 ग्रॅमवर ​​सेट करण्यात आला आहे. या करारात सांगण्यात आलं की, सोन्याची किंमत 10 ग्रॅमच्या आधारावर अवलंबून असणार आहे. 

 या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये ट्रेडिंग हे सोमवार ते शुक्रवार सुरु राहणार आहे. यासाठी 5 दिवसांमध्ये सकाळी 9 वाजल्यापासून रात्री 11:30 किंवा 11:55 पर्यंत तुम्ही व्यवहार करु शकता. महत्त्वाचे म्हणजे ट्रेडिंगचा हा वेळ अमेरिकेतील डेलाइट सेव्हिंग टाइमनुसार असणार आहे. 

सगळ्यात महत्त्वाचे या सोने खरेदीसाठी लाखोची गरज नाही. एक्सचेंजने माहिती दिली आहे की, कॉन्ट्रॅक्टची किंमत 10 ग्रॅम सोन्याच्या आधारावर असल्याने किमान किंमत बदल (टिक साइज) 10 ग्रॅममागे 1 रुपय एवढी असणार आहे. 

एनएसईच्या कमोडिटी सेगमेंटमध्ये सोन्याचे फ्युचर्स प्रामुख्याने 1 किलो (गोल्ड फ्युचर्स) आणि 100 ग्रॅम (गोल्ड मिनी) या लॉट साईजमध्ये मिळत होतो. याचा अर्थ सोनं खरेदीसाठी ट्रेडिंग युनिट 100 ग्रॅम घेणे आवश्यक होते. जे गुंतवणूकदारांसाठी मोठं होतं. या नवीन 10 ग्रॅम सोन्याच्या टिक साइजमुळे लहान गुंतवणूकदारांना याकडे ओढणे सोपे होणार आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात. 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कराराची शेवटची तारीख प्रत्येक महिन्याचा शेवटचा दिवस राहणार आहे. पण जर महिन्याचा शेवटचा दिवस बाजार बंद असेल, तर मागील ट्रेडिंग दिवस ही शेवटी तारीख मानली जाणार आहे. करार संपण्याचा कालावधी फक्त एक महिना राहणार आहे. जुना करार संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नवीन करार करावा लागणार आहे. (Disclaimer - शेअर मार्केट आणि कशातही गुंतवणूक करताना मार्केट तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. झी 24 तास फक्त माहिती पुरवण्याचे काम करते.)

