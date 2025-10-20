Gold Price After Diwali: दिवाळीनंतर सोनं महागणार की कमी होणार? आताच समजलं तर राहाल फायद्यात!
Pravin Dabholkar | Oct 20, 2025, 11:40 AM IST
Gold Price after Diwali: दिवाळीनंतर सोन्याच्या किंमतीत वाढ होणार की कमी होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
Gold Price after Diwali: सध्या देशभरात सणासुदीचे दिवस सुरु आहेत. दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जातेय. या सर्वात सोन्याच्या दरात प्रचंड वाढ झालीय. यंदाच्या दिवाळीत सोन्याने उच्चांक गाठलाय. अशावेळी सोनं खरेदी करायचे की नाही? असा प्रश्न सामान्य ग्राहकांना पडलाय. पण दिवाळीनंतर सोन्याचे दर याहून वाढतील? की कमी होतील? याबद्दल जाणून घेऊया.
दिवाळीत सोन्याच्या भावात उच्चांक
यंदाच्या दिवाळीच्या हंगामात, विशेषतः धनत्रयोदशीला, सोन्याच्या किमतींनी नवा उच्चांक गाठला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी सोन्याचा वायदा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३२,२९४ रुपयांपर्यंत पोहोचला. मात्र, त्यानंतर भाव सावरत १,२७,००८ रुपयांवर स्थिरावले. दिल्लीत धनत्रयोदशीला २,४०० रुपयांची घसरण होऊन किंमत १,३२,४०० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर आली.
उत्सवी मागणीचा परिणाम
जागतिक बाजारपेठेचा प्रभाव
दीर्घकालीन तेजीची शक्यता
विक्रीत घट तरीही गुंतवणूक आकर्षक
गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला
भविष्यकालीन दृष्टिकोन
