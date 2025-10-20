English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gold Price After Diwali: दिवाळीनंतर सोनं महागणार की कमी होणार? आताच समजलं तर राहाल फायद्यात!

Pravin Dabholkar | Oct 20, 2025, 11:40 AM IST
Gold Price after Diwali: दिवाळीनंतर सोन्याच्या किंमतीत वाढ होणार की कमी होणार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Gold Price after Diwali: सध्या देशभरात सणासुदीचे दिवस सुरु आहेत. दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जातेय. या सर्वात सोन्याच्या दरात प्रचंड वाढ झालीय. यंदाच्या दिवाळीत सोन्याने उच्चांक गाठलाय. अशावेळी सोनं खरेदी करायचे की नाही? असा प्रश्न सामान्य ग्राहकांना पडलाय. पण दिवाळीनंतर सोन्याचे दर याहून वाढतील? की कमी होतील? याबद्दल जाणून घेऊया.

दिवाळीत सोन्याच्या भावात उच्चांक

यंदाच्या दिवाळीच्या हंगामात, विशेषतः धनत्रयोदशीला, सोन्याच्या किमतींनी नवा उच्चांक गाठला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी सोन्याचा वायदा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३२,२९४ रुपयांपर्यंत पोहोचला. मात्र, त्यानंतर भाव सावरत १,२७,००८ रुपयांवर स्थिरावले. दिल्लीत धनत्रयोदशीला २,४०० रुपयांची घसरण होऊन किंमत १,३२,४०० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर आली.

उत्सवी मागणीचा परिणाम

दिवाळीच्या काळात, विशेषतः धनत्रयोदशीला, देशभरात दागिन्यांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली. भारतातील उत्सवी मागणी आणि ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स) खरेदीमुळे गेल्या आठवड्यात MCX वर सोन्याच्या वायद्यांमध्ये ५,६४४ रुपये (४.६५%) ची वाढ नोंदली गेली. या मागणीने सोन्याच्या भावाला सकारात्मक आधार दिला.

जागतिक बाजारपेठेचा प्रभाव

गुंतवणूकदार जागतिक घडामोडींवर लक्ष ठेवत आहेत, ज्यात अमेरिकन वित्त विधेयक, फेडरल रिझर्व्हच्या अधिकाऱ्यांचे वक्तव्य, चीनमधील आर्थिक डेटा, यूकेमधील महागाई आणि पीएमआय निर्देशांक यांचा समावेश आहे. या घटकांमुळे सोन्याच्या किमती मर्यादित श्रेणीत व्यापार करू शकतात, ज्यामुळे अल्पकालीन अस्थिरता दिसू शकते.

दीर्घकालीन तेजीची शक्यता

एंजल वनचे प्रथमेश मल्ल्या यांनी सांगितले की, धोरणात्मक अनिश्चितता, अमेरिकन टॅरिफ धोरणे आणि अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या शक्यतेमुळे २०२५ पर्यंत सोन्याच्या किमतीत तेजी कायम राहील. मागील वर्षी धनत्रयोदशीला खरेदी केलेल्या सोन्याने ५५% परतावा दिला, तर यंदा आतापर्यंत १५-२०% वाढ झाली आहे.

विक्रीत घट तरीही गुंतवणूक आकर्षक

यंदाच्या सणासुदीत दागिन्यांची विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०% कमी झाली असली, तरी सोने गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षित पर्याय आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि चलन मूल्यांमधील चढ-उतार यामुळे सोन्याची मागणी दीर्घकाळात वाढतच राहील.

गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला

तज्ज्ञ सल्ला देतात की, सोन्याच्या भावातील संभाव्य घसरण ही खरेदीची उत्तम संधी ठरू शकते. हॉलमार्क असलेले दागिने खरेदी करावेत आणि स्थानिक बाजारातील दर तपासावेत, कारण कर आणि इतर शुल्कांमुळे किमतीत बदल होऊ शकतात. पुढील वर्षी सोन्याचा भाव १.५० लाखांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.

भविष्यकालीन दृष्टिकोन

अल्पकालीन घसरणीची शक्यता असली, तरी जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि भूराजकीय तणावांमुळे सोन्याच्या किमती दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून वाढतील. गुंतवणूकदारांनी जागतिक निर्देशांक आणि फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयांवर नजर ठेवावी, कारण याचा सोन्याच्या बाजारावर थेट परिणाम होतो.

दिवाळीनंतर घसरणीचा अंदाज

तज्ज्ञांच्या मते, सणासुदीचा हंगाम संपल्यानंतर भौतिक मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पुढील आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय घसरण होऊ शकते. "सध्याच्या मूलभूत घटकांचे मूल्यांकन झाले असून, मागणी कमी झाल्याने किमतीत निरोगी सुधारणा (घसरण) अपेक्षित असल्याचे जेएम फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे प्रणव मीर यांनी सांगितले.

