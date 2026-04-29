Gold Silver Rate Today: 4000 रुपयांची सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीही 13000 रुपयांनी स्वस्त; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Silver Price Today, 29 April 2026: 29 एप्रिल रोजी सोने-चांदी खरेदी करण्याचा प्लॅन करणाऱ्यासाठी एक गुड न्यूज आहे. आजचे सोने-चांदीचे दर घसरले आहेत. मुख्य शहरातील दर काय आहेत याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या...  

Tejashree Gaikwad | Apr 29, 2026, 11:11 AM IST
सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता

२९ एप्रिल २०२६ रोजी सराफा बाजारातून खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील बदल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचालींचा थेट परिणाम देशांतर्गत सोन्या-चांदीच्या दरांवर दिसून येत आहे. या आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता नोंदवली गेली असून गुंतवणूकदारांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.  

सोन्याच्या दरात मोठी घसरण

वायदा बाजारात (MCX) सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सोन्याने मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जाणारा १.५ लाख रुपयांचा स्तरही खाली सोडला आहे. आठवडाभरात सोन्यात सुमारे ३,७०० ते ४,००० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतकी मोठी घट दिसून आली आहे. तर दुसरीकडे चांदीही २.४० लाख रुपयांच्या खाली ट्रेड करत असल्याने बाजारात दबाव कायम आहे.  

सोन्या-चांदीवरील आकर्षण काहीसे कमी

जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या घडामोडी, विशेषतः अमेरिका-इराण संबंधांतील तणाव कमी होण्याची शक्यता आणि डॉलरची वाढती ताकद, यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्या-चांदीवरील आकर्षण काहीसे कमी झाले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी विक्रीकडे कल दाखवल्याचे चित्र दिसत आहे.  

एकूण ट्रेंड

तथापि, दिवसभरातील सुरुवातीच्या सत्रात थोडीशी सुधारणा देखील पाहायला मिळाली. सोन्यात किरकोळ वाढ नोंदवली गेली असून चांदीतही हलकी तेजी दिसून आली आहे, मात्र एकूण ट्रेंड अजूनही दबावाखालीच आहे.  

सोन्याचे दर

सोन्याच्या दरांचा आढावा घेतल्यास, सकाळच्या सत्रात १० ग्रॅम सोन्याची किंमत सुमारे १,५०,१७८ रुपयांच्या आसपास होती. दिवसात १,४९,७२० रुपयांचा नीचांकी आणि १,५१,५२७ रुपयांचा उच्चांक नोंदवला गेला. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये २२ कॅरेट आणि २४ कॅरेट सोन्याचे दर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर ट्रेड होत आहेत, ज्यामध्ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद आणि लखनऊ यांचा समावेश आहे.  

1 किलो चांदीचा दर

चांदीबाबत बोलायचे झाले तर 1 किलो चांदीचा दर सुमारे 2,38,650 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. दिवसात चांदीनेही कमी-अधिक हालचाली दाखवल्या असून काही प्रमाणात तेजी नोंदवली गेली आहे.  

कच्च्या तेलाच्या बाजारातही चढ-उतार सुरू

दरम्यान, कच्च्या तेलाच्या बाजारातही चढ-उतार सुरू आहेत. ब्रेंट क्रूड आणि WTI क्रूड उच्च पातळीवर टिकून असल्याने जागतिक महागाईचा धोका कायम आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेला तणाव आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर येणारा संभाव्य धोका यामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (IEA) याला 'इतिहासातील मोठा सप्लाय शॉक' असे संबोधले आहे.  

मोठी अस्थिरता

एकूणच पाहता, सोन्या-चांदीच्या बाजारात सध्या मोठी अस्थिरता दिसत असून पुढील काही दिवस दर कोणत्या दिशेने जातात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.  

Birthday Special: एका फिल्ममेकर डान्स करताना बघितलं अन् हिरो बनला 'हा' अभिनेता! CA बनण्याचा मार्ग सोडून अभिनयाची वाट

