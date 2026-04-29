Gold Silver Rate Today: 4000 रुपयांची सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीही 13000 रुपयांनी स्वस्त; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर
Gold Silver Price Today, 29 April 2026: 29 एप्रिल रोजी सोने-चांदी खरेदी करण्याचा प्लॅन करणाऱ्यासाठी एक गुड न्यूज आहे. आजचे सोने-चांदीचे दर घसरले आहेत. मुख्य शहरातील दर काय आहेत याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या...
Tejashree Gaikwad | Apr 29, 2026, 11:11 AM IST
1/8
सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता
२९ एप्रिल २०२६ रोजी सराफा बाजारातून खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील बदल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचालींचा थेट परिणाम देशांतर्गत सोन्या-चांदीच्या दरांवर दिसून येत आहे. या आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता नोंदवली गेली असून गुंतवणूकदारांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.
2/8
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण
वायदा बाजारात (MCX) सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सोन्याने मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जाणारा १.५ लाख रुपयांचा स्तरही खाली सोडला आहे. आठवडाभरात सोन्यात सुमारे ३,७०० ते ४,००० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतकी मोठी घट दिसून आली आहे. तर दुसरीकडे चांदीही २.४० लाख रुपयांच्या खाली ट्रेड करत असल्याने बाजारात दबाव कायम आहे.
3/8
सोन्या-चांदीवरील आकर्षण काहीसे कमी
4/8
एकूण ट्रेंड
5/8
सोन्याचे दर
सोन्याच्या दरांचा आढावा घेतल्यास, सकाळच्या सत्रात १० ग्रॅम सोन्याची किंमत सुमारे १,५०,१७८ रुपयांच्या आसपास होती. दिवसात १,४९,७२० रुपयांचा नीचांकी आणि १,५१,५२७ रुपयांचा उच्चांक नोंदवला गेला. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये २२ कॅरेट आणि २४ कॅरेट सोन्याचे दर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर ट्रेड होत आहेत, ज्यामध्ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद आणि लखनऊ यांचा समावेश आहे.
6/8
1 किलो चांदीचा दर
7/8