  • Gold Silver Rate Today: आठवड्यात सोन्याची किंमत ₹2,960 ने घसरली, चांदी मात्र महाग; आजचे सोने-चांदीचा भाव काय?

Gold Silver Rate Today May 2, 2026: देशांतर्गत सोने आणि चांदीच्या किमतींवर देशांतर्गत आणि जागतिक अशा दोन्ही घटकांचा प्रभाव पडतो. आज ३ मे रोजी सोने-चांदीचे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | May 03, 2026, 11:18 AM IST
सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये या आठवड्यात मोठी हालचाल

सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये या आठवड्यात मोठी हालचाल दिसून आली आहे. जागतिक बाजारातील बदल आणि देशांतर्गत मागणी-पुरवठा यांचा थेट परिणाम या किंमतींवर होत आहे. एकूणच पाहता, सोने स्वस्त झाले आहे तर चांदीच्या दरात वाढ नोंदवली गेली आहे.  

सोने दरातील बदल

या आठवड्यात 24 कॅरेट सोन्याच्या किमतीत सुमारे ₹2960 इतकी घट झाली आहे, तर 22 कॅरेट सोनं सुमारे ₹2850 ने स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी ही किंचित दिलासा देणारी स्थिती आहे.

3 मे रोजीच्या दरानुसार प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर

3 मे रोजीच्या दरानुसार प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत: दिल्ली – 24 कॅरेट ₹151230 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138500 मुंबई – 24 कॅरेट ₹150930 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138350 अहमदाबाद – 24 कॅरेट ₹151030 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138400 चेन्नई – 24 कॅरेट ₹152730 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹140000 कोलकाता – 24 कॅरेट ₹150930 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138350 हैदराबाद – 24 कॅरेट ₹150930 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138350 जयपूर – 24 कॅरेट ₹151230 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138500 भोपाल – 24 कॅरेट ₹151030 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138400 लखनऊ – 24 कॅरेट ₹151230 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138500 चंदीगड – 24 कॅरेट ₹151230 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138500

चांदी दरातील बदल

चांदीच्या किमतीत मात्र उलट परिस्थिती दिसत आहे. आठवड्याच्या तुलनेत चांदी सुमारे ₹5000 महाग झाली आहे.

सध्याचा चांदी दर

सध्याचा चांदी दर: ₹265000 प्रति किलो आहे. मागील सत्रात दिल्ली सराफा बाजारात किंमत सुमारे ₹242700 प्रति किलो होती  

किमतीत मोठी चढ-उतार

जागतिक बाजारातही चांदीचा दर सुमारे 75.91 डॉलर प्रति औंस इतका आहे. या वर्षी जानेवारीत चांदीने 4 लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता, त्यामुळे तिच्या किमतीत मोठी चढ-उतार दिसत आहे.

बाजारावर परिणाम

सोने आणि चांदीच्या किमतींवर केवळ देशांतर्गत नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय घटकांचाही मोठा प्रभाव पडतो. डॉलरचे मूल्य, जागतिक मागणी, तसेच आर्थिक अनिश्चितता यामुळे दरांमध्ये सतत बदल होत असतो.

गुंतवणूकदारांसाठी लक्ष

एकूणच सध्या सोन्यात घट झाल्याने खरेदीसाठी काहीसा चांगला काळ मानला जात आहे, तर चांदीच्या वाढलेल्या किमती गुंतवणूकदारांसाठी लक्ष देण्यासारख्या आहेत.  

