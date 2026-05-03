Gold Silver Rate Today: आठवड्यात सोन्याची किंमत ₹2,960 ने घसरली, चांदी मात्र महाग; आजचे सोने-चांदीचा भाव काय?
Gold Silver Rate Today May 2, 2026: देशांतर्गत सोने आणि चांदीच्या किमतींवर देशांतर्गत आणि जागतिक अशा दोन्ही घटकांचा प्रभाव पडतो. आज ३ मे रोजी सोने-चांदीचे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | May 03, 2026, 11:18 AM IST
सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये या आठवड्यात मोठी हालचाल
सोने दरातील बदल
3 मे रोजीच्या दरानुसार प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर
3 मे रोजीच्या दरानुसार प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत: दिल्ली – 24 कॅरेट ₹151230 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138500 मुंबई – 24 कॅरेट ₹150930 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138350 अहमदाबाद – 24 कॅरेट ₹151030 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138400 चेन्नई – 24 कॅरेट ₹152730 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹140000 कोलकाता – 24 कॅरेट ₹150930 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138350 हैदराबाद – 24 कॅरेट ₹150930 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138350 जयपूर – 24 कॅरेट ₹151230 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138500 भोपाल – 24 कॅरेट ₹151030 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138400 लखनऊ – 24 कॅरेट ₹151230 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138500 चंदीगड – 24 कॅरेट ₹151230 / 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट ₹138500
चांदी दरातील बदल
सध्याचा चांदी दर
किमतीत मोठी चढ-उतार
