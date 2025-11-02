English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सध्या 13,000 रुपयांनी स्वस्त झालेय सोनं; 2026 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल? तज्ञांचा अंदाज पाहून विश्वास बसणार नाही

2026 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल? 

Vanita Kamble | Nov 02, 2025, 11:31 PM IST
twitter

Gold Price rate in 2026:  सोन्याच्या किमतीत घसरण सुरूच आहे. मागील 10 दिवसांत सोनं 13 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1,20,000 पर्यंत आली आहे. चांदीच्या किमतीतही घसरण दिसून आली आहे.  चांदीचा दर प्रति किलो 149,129 रुपयांवर आला आहे. पुढील वर्षी म्हणजे 2026 मध्ये सोन्याचा दर काय असले याबाबत तज्ञांनी अंदाज व्यक्त केला आहे. 

1/10

सध्या सोन्याचे दर सातत्याने घसरत आहेत. अशातच 2026 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल याची देखील चर्चा रंगली आहे. 

twitter
2/10

सोन्यात केलेली गुंतवणूक कधीच तोट्यात जात नाही. यामुळे अनेक जण सोन्यात गुंतवणूक करतात.  

twitter
3/10

सोन्याच्या बाजारावर लक्ष ठेवणाऱ्या तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर सोन्याची किंमत 123,000 च्या खाली राहिली तर त्यात गुंतवणूक करणे अधिक योग्य ठरेल. त्यांना खरेदीची चांगली संधी दिसते. .

twitter
4/10

ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन सोन्याच्या किमतींबद्दल फारशी आशावादी नाही. पुढील वर्षी सोने 125,000 रुपयांच्या श्रेणीत राहील असे ब्रोकरेजला वाटते.  

twitter
5/10

 गोल्डमन सॅक्सला ते 4,900 डॉलर प्रति औंस किंवा 153,000 रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.   

twitter
6/10

ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसीला सोन्याचे भाव प्रति 10 ग्रॅम 144,068 रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

twitter
7/10

2026 मध्ये सोन्याच्या किंमती 126,000 ते 156,000 दरम्यान असू शकतात असे सोन्याच्या किमतीतील तज्ञांचे मत आहे.

twitter
8/10

व्याजदरात कपात झाल्यास 2026 मध्ये सोन्याच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. 

twitter
9/10

जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी केलेल्या खरेदीमुळे आणि यूएस बँक ऑफ अमेरिकाने व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता आहे. 

twitter
10/10

17 ऑक्टोबर रोजी सोने प्रति 10 ग्रॅम 130,874  या दराने विकले जात होते. तेव्हापासून, शुक्रवारपर्यंत सराफा बाजारात सोन्याच्या किंमतीत 10,104 रुपयांची घसरण झाली आहे. दरम्यान, चांदीच्या किमतीत 28,975  रुपयांची घसरण झाली आहे. गेल्या काही व्यवहार दिवसांत सोने आणि चांदीच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

Weekly Numerology : धोक्याची घंटा! हा आठवडा या जन्मतारखेसाठी कठीण; तुमच्यासाठी कसा असेल हा आठवडा?

पुढील अल्बम

Weekly Numerology : धोक्याची घंटा! हा आठवडा या जन्मतारखेसाठी कठीण; तुमच्यासाठी कसा असेल हा आठवडा?

Weekly Numerology : धोक्याची घंटा! हा आठवडा या जन्मतारखेसाठी कठीण; तुमच्यासाठी कसा असेल हा आठवडा?

Weekly Numerology : धोक्याची घंटा! हा आठवडा या जन्मतारखेसाठी कठीण; तुमच्यासाठी कसा असेल हा आठवडा? 9
नथ, हिरव्या बांगड्या अन् मणी-मंगळसू्त्र...; नववधूप्रमाणे सजवा तुळशी वृंदावन, सगळे बघतच बसतील

नथ, हिरव्या बांगड्या अन् मणी-मंगळसू्त्र...; नववधूप्रमाणे सजवा तुळशी वृंदावन, सगळे बघतच बसतील

नथ, हिरव्या बांगड्या अन् मणी-मंगळसू्त्र...; नववधूप्रमाणे सजवा तुळशी वृंदावन, सगळे बघतच बसतील 8
जगावर आर्थिक संकट, पण सोनं तारणार; 2026मध्ये सोन्यात 40 टक्क्यांची वाढ? बाबा वेंगाचे भाकित

जगावर आर्थिक संकट, पण सोनं तारणार; 2026मध्ये सोन्यात 40 टक्क्यांची वाढ? बाबा वेंगाचे भाकित

जगावर आर्थिक संकट, पण सोनं तारणार; 2026मध्ये सोन्यात 40 टक्क्यांची वाढ? बाबा वेंगाचे भाकित 8
&#039;या&#039; एका मुंबईकरामुळेच भारताच्या पोरी World Cup 2025 फायनलमध्ये! &#039;पुढचा सचिन&#039; म्हणून होती ओळख, पण..

'या' एका मुंबईकरामुळेच भारताच्या पोरी World Cup 2025 फायनलमध्ये! 'पुढचा सचिन' म्हणून होती ओळख, पण..

'या' एका मुंबईकरामुळेच भारताच्या पोरी World Cup 2025 फायनलमध्ये! 'पुढचा सचिन' म्हणून होती ओळख, पण.. 13