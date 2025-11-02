सध्या 13,000 रुपयांनी स्वस्त झालेय सोनं; 2026 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल? तज्ञांचा अंदाज पाहून विश्वास बसणार नाही
2026 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल?
Vanita Kamble | Nov 02, 2025, 11:31 PM IST
Gold Price rate in 2026: सोन्याच्या किमतीत घसरण सुरूच आहे. मागील 10 दिवसांत सोनं 13 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1,20,000 पर्यंत आली आहे. चांदीच्या किमतीतही घसरण दिसून आली आहे. चांदीचा दर प्रति किलो 149,129 रुपयांवर आला आहे. पुढील वर्षी म्हणजे 2026 मध्ये सोन्याचा दर काय असले याबाबत तज्ञांनी अंदाज व्यक्त केला आहे.
