/बापरे... ₹2 लाख 13 हजार प्रति तोळ्यापर्यंत जाणार सोनं; जानेवारी 2027 आधी असं काय होणार?

Gold Rate News: सोन्याच्या दरामध्ये भरमसाठ वाढ होणार असल्याचं सांगितलं जात असून यासाठी नेमकी कोणती कारणं असणार? नक्की हा अंदाज कोणी आणि कशाच्या आधारावर बांधलाय पाहूयात...
मागील काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरांमध्ये सातत्याने घसरण होत असतानाच अचानक सोन्याच्या दरांमध्ये भरमसाठ वाढ होणार असल्याचा अंदाज नेमका कोणी व्यक्त केला आहे? यासाठी कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरतील? जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...
अमेरिका आणि इराणदरम्यानच्या युद्धबंदी करारावर अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली आहे. खरं तर या युद्धबंदीची चाहूल काही दिवसांपासून लागली होती. त्यामुळेच कच्च्या तेलापासून ते सोन्यापर्यंतचे दर मागील काही दिवसांमध्ये सातत्याने कमी-जास्त होताना दिसत आहेत. युद्ध थांबण्याचे संकेत मिळाल्यापासून सोन्याच्या दरांमध्ये मोठी घट झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील सहा महिन्यांमध्ये सोन्याचे दर किमान 40 टक्क्यांनी वाढू शकतात.
'जेपी मॉर्गन'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत सोन्याची किंमत सरासरी 6000 डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचू शकते. 2027 च्या अखेरीस, हा दर सुमारे 6300 डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचू शकतो. सध्याचे दर पाहता, सोन्याच्या दरांमध्ये जवळपास 40 टक्के वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
2026 मध्ये, इराण युद्ध आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या तणावाने सोन्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले. फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून आतापर्यंत सोन्याच्या किमतीमध्ये 20 टक्क्यांनी घसरण झाल्याचं दिसून आलं. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या. तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे वाढत्या महागाईबद्दलही चिंता वाढल्याचं दिसून आलं. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह बँक दीर्घकाळासाठी व्याजदर उच्च ठेवू शकते, असं या साऱ्या गोंधळामुळे मानलं जात आहे.
विशेष म्हणजे, सोन्यावर व्याज मिळत नाही. त्यामुळे, जेव्हा व्याजदर जास्त राहतात, तेव्हा गुंतवणूकदार बॉण्ड्स आणि इतर व्याज देणाऱ्या मालमत्तांकडे वळतात, ज्यामुळे सोन्यावरील ताण वाढतो. फेडरल रिझर्व्हची धोरणे, मजबूत डॉलर, महागाई, युद्धासंदर्भातील तणाव आणि मध्यवर्ती बँकेची खरेदीसारख्या घटकांमुळे सोन्याचे दर एका मर्यादेहून अधिक वाढत नाहीत.
दोन महत्त्वाच्या गोष्टी सोन्याचे दर निश्चित करतात असं 'जेपी मॉर्गन'ने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. एकीकडे, सोन्याला 200-दिवसांची मूव्हिंग ॲव्हरेज चांगला आहे. दुसरीकडे, 50-दिवसांच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या आसपास फारसा नफा दिसत नाहीये. यामुळे, गुंतवणूकदार सध्या 'थांबा आणि वाट पहा' म्हणजेच वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहेत.
'जेपी मॉर्गन'ने असा विश्वास व्यक्त केला आहे की, पुढील सहा महिन्यांमध्ये अनेक घटक सोन्याचे दर वाढण्यासाठी सकारात्मक ठरु शकतात. महागाई दीर्घकाळ उच्च राहू शकते आणि युद्ध समाप्तीमुळे डॉलर कमकुवत होऊ शकतो. अमेरिकेची आर्थिक आव्हाने वाढत आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांच्या धोरणांमधील अनिश्चितताही वाढत आहे.
याशिवाय, जगात युद्धजन्य तणाव आणि ध्रुवीकरणही वाढत आहे. हे घटक सोन्याच्या दरवाढीला चालना देऊ शकतात. शिवाय, जगभरातील अनेक मध्यवर्ती बँका सातत्याने सोने खरेदी करत आहेत. या हालचालीमुळे सोन्याच्या किमतीं वाढू शकतात.
जर हा 40 टक्के दरवाढीचा अंदाज खरा ठरला, तर भारतीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 2.13 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य रॉयटर्स, एपी, एफपी, पीटीआय या वृत्तसंस्थांकडून साभार)