लग्नसराईच्या तोंडावर सोन्याचे भाव वधारले, चांदीही चमकली!जाणून घ्या तोळ्याचा भाव
Gold Rate Today: घरात लग्न आहे आणि तुम्ही सोन्या चांदीचे दागिने खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर आजचे भाव जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Nov 13, 2025, 02:23 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 21000 रुपये प्रति 100 ग्रॅम इतकी वाढ झाली आहे. यामुळे 100 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा दर 11,50,500 रुपयांवरुन 11,71,500 रुपये इतका झाला आहे. 10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 2100 रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे हा दर 1,15,050 रुपयांवरुन 1,17,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका झाला आहे.
8/8