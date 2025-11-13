English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लग्नसराईच्या तोंडावर सोन्याचे भाव वधारले, चांदीही चमकली!जाणून घ्या तोळ्याचा भाव

Gold Rate Today: घरात लग्न आहे आणि तुम्ही सोन्या चांदीचे दागिने खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर आजचे भाव जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Nov 13, 2025, 02:23 PM IST
लग्नसराईच्या दिवसांमध्ये सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ उतार पाहिला मिळत आहे. सोन्यांच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने ग्राहकांच्या खिशाला मोठी झळ पोहोचत आहे. 

आज, 13 नोव्हेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सोने 2,211 रुपयांनी वाढून 1,26,124 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाले. काल त्याची किंमत 1,23,913 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती.

दरम्यान, चांदीचा भाव 7,103 रुपयांनी वाढून 1,63,808 रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. काल तो 1,56,705 रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला.  

या वर्षी आतापर्यंत सोन्याच्या किमतीत ₹49,962 ने वाढ झाली आहे. 31 डिसेंबर 2024 रोजी 24 कॅरेटच्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत ₹76,162 होती, जी आता ₹1,26,124 वर पोहोचली आहे.

या काळात चांदीच्या किमतीतही ₹77,791 ने वाढ झाली आहे. 31 डिसेंबर 2024 रोजी एक किलो चांदीची किंमत ₹86,017 होती आणि आता ती ₹1,63,808 प्रति किलोग्रॅम झाली आहे.

मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचा दर 127800 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याचा दर 117150 रुपये इतका आहे. पुण्यात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 127800 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याचा दर 117150 रुपये इतका आहे.

तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 21000 रुपये प्रति 100 ग्रॅम इतकी वाढ झाली आहे. यामुळे 100 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा दर 11,50,500 रुपयांवरुन 11,71,500 रुपये इतका झाला आहे. 10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 2100 रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे हा दर 1,15,050 रुपयांवरुन 1,17,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका झाला आहे.

 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 17200 रुपये प्रति 100 ग्रॅम इतकी वाढ झाली आहे. यामुळे 18 कॅरेट सोन्याचा 100 ग्रॅम दर 9,41,300 रुपयांवरुन 9,58,500 रुपये इतका झाला आहे. तर 10 ग्रॅम 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1720 रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे हा दर 94,130 रुपयांवरुन 95,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका झाला आहे.

