Gold-Silver Price: सोन्याचे भाव घसरले, 4800 रुपयांनी स्वस्त झाली चांदी; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे भाव

Gold Silver Price Today on 23 April 2026: आज सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण होत आहे. चांदीचा भाव  4800  पेक्षा जास्त घसरला असून, सोनेही स्वस्त झाले आहे. आजचे नवीन अपडेट झालेले भाव काय आहेत हे जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Apr 23, 2026, 10:50 AM IST
घसरणीचे चित्र

आज (23 एप्रिल) मौल्यवान धातूंच्या बाजारात घसरणीचे चित्र पाहायला मिळत आहे. विशेषतः चांदीच्या दरात मोठी घट नोंदवली गेली असून एका दिवसात तब्बल ₹4800 पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. सोनेही याला अपवाद ठरले नाही आणि त्याचे दरही खाली आले आहेत.  

सोने स्वस्त, प्रमुख शहरांतील नवे दर

देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर घसरले आहेत. नवी दिल्ली मध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,54,890 प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे, तर मुंबई मध्ये तो ₹1,54,740 इतका नोंदवला गेला.

इतर मोठ्या शहरांमध्येही दरात घसरण

इतर मोठ्या शहरांमध्येही दरात घसरण दिसून आली आहे, जसे की चेन्नई  येथे दर ₹1,55,450 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत आहेत.  

कोलकाता आणि हैदराबाद

कोलकाता आणि हैदराबाद शहरांमध्येही सोन्याचे दर जवळपास समान पातळीवर घसरलेले आहेत.  

चांदीच्या दरातही मोठी घसरण

सोनेप्रमाणेच चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. आज सकाळी चांदीचा दर सुमारे ₹2,64,900 प्रति किलोवर आला आहे. मागील दिवशीही दरात घट झाली होती, त्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी बाजारात दबाव दिसून आला.

राजकीय अनिश्चिततेचा परिणाम मौल्यवान धातूंवर

जागतिक पातळीवरील राजकीय अनिश्चिततेचा परिणाम मौल्यवान धातूंवर होत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव, तसेच युद्धविरामाबाबत ठोस प्रगती न झाल्यामुळे बाजारात अस्थिरता कायम आहे. 

सोने-चांदीवर दबाव

 या पार्श्वभूमीवर डॉलर आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींना आधार मिळत असताना सोने-चांदीवर दबाव निर्माण झाला आहे.

पुन्हा चढ-उतार होण्याची शक्यता

एकूणच, सध्या सोने आणि चांदी खरेदीदारांसाठी थोडे स्वस्त झाले असले तरी जागतिक परिस्थिती पाहता पुढील काळात दरांमध्ये पुन्हा चढ-उतार होण्याची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे गुंतवणूक किंवा खरेदी करताना बाजारातील हालचालींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.  

कसं शक्यंय?1000 रुपयांच्या गुंतवणुकीत 20 हजारांचं व्याज; पोस्टाची मालामाल करणारी कमाल योजना

कसं शक्यंय?1000 रुपयांच्या गुंतवणुकीत 20 हजारांचं व्याज; पोस्टाची मालामाल करणारी कमाल योजना 8
मुंबईपासून 56 KM अंतरावर स्वित्झर्लंडचा फिल! आपल्या महाराष्ट्रात धावते भारतातील पहिली फ्युनिक्युलर ट्रेन, पर्यटनचा नवा अनुभव 8
बॉलिवूडचे 5 स्टार किड्स जे ठरले Super Flop, वडिलांचा स्टारडमही वाचवू शकला नाही; एकाने 10 तर दुसऱ्याने केलेत 70 सिनेमे 7
Earth Stopped: पृथ्वी फक्त 1 सेकंदासाठी थांबली तर? महाप्रलय की त्याहून भीषण? जाणून घ्या वैज्ञानिक सत्य! 10