दिवाळीआधीच 10 ग्रॅम सोनं 1 लाखांवर, 28 दिवसांत दीड लाखांवर जाणार?
सध्या नवरात्रीचा उत्सव देशभरात सुरू आहे. काहीच दिवसांत दिवाळीची धूमदेखील सुरू होईल. सणासुदीच्या दिवसांत सोनं खरेदी करण्याची परंपरा आहे. मात्र सोनं आत्ताच लाखाच्या पार गेल्याने सोनं खरेदी करावं तरी कसं असा प्रश्न नागरिकांना पडतोय.
