English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिवाळीआधीच 10 ग्रॅम सोनं 1 लाखांवर, 28 दिवसांत दीड लाखांवर जाणार?

सध्या नवरात्रीचा उत्सव देशभरात सुरू आहे. काहीच दिवसांत दिवाळीची धूमदेखील सुरू होईल. सणासुदीच्या दिवसांत सोनं खरेदी करण्याची परंपरा आहे. मात्र सोनं आत्ताच लाखाच्या पार गेल्याने सोनं खरेदी करावं तरी कसं असा प्रश्न नागरिकांना पडतोय. 

Mansi kshirsagar | Sep 25, 2025, 05:57 PM IST
twitter

Gold Price Today: सध्या नवरात्रीचा उत्सव देशभरात सुरू आहे. काहीच दिवसांत दिवाळीची धूमदेखील सुरू होईल. सणासुदीच्या दिवसांत सोनं खरेदी करण्याची परंपरा आहे. मात्र सोनं आत्ताच लाखाच्या पार गेल्याने सोनं खरेदी करावं तरी कसं असा प्रश्न नागरिकांना पडतोय. 

1/8

दिवाळीआधीच 10 ग्रॅम सोनं 1 लाखांवर, 28 दिवसांत दीड लाखांवर जाणार?

Gold prices hit record high ahead of Diwali festivities

सोनं-चांदीचे दर गगनाला भिडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याने उच्चांक गाठला आहे. अशातच दिवाळीत सोनं नवनवीन उच्चांक गाठेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दिवाळीत सोनं 1.5 लाखांचा आकडा पार करेल का? असा सवाल उपस्थित होतोय. 

twitter
2/8

दिवाळीसाठी आता फक्त काही दिवसच उरले आहेत. MCX वर सोनं 1 लाखांच्या वर पोहोचले आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच सोनं इतकं महाग झालं आहे. 

twitter
3/8

दिल्ली आणि मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात 24 कॅरेट सोन्याचे दर 1.14 लाखांच्या पार पोहोचले आहे. दुकानदारांच्या मते, सध्या खरेदीदारी कमी आहे मात्र ग्राहकांचा ओघ वाढू शकतो.

twitter
4/8

न्यूयॉर्क (कॉमेक्स) मार्केटमध्ये पहिल्यांदा सोनं $ 3800/oz च्या वर पोहोचले आहे. फक्त दोन दिवसांतच डॉलर 80 रुपयांनी महागले आहे. आंतरराष्ट्रीय मागणी आणि डॉलरची घसरण हे यामागचे कारण आहे. 

twitter
5/8

सोन्याची मागणी वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. अमेरिका-युरोपमधील आर्थिक मंदीची शक्यता. क्रुड ऑइलचे दर वाढल्याने महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं गुंतवणुकदार सुरक्षित गुंतवणुक म्हणून सोन्याकडे वळत आहे. या सगळ्या कारणांमुळं सोन्याच्या दरात मोठी तेजी आली आहे.

twitter
6/8

दिवाळीपर्यंत सोने प्रति 10 ग्रॅम 1.5 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. गेल्या दोन दिवसांतच सोन्याची किंमत 3,800 रुपयांनी वाढली आहे. जर हाच ट्रेंड असाच सुरू राहिला तर 28 दिवसांत हा आकडा नवीन इतिहास रचेल. अनेक तज्ञांनी असाही अंदाज वर्तवला आहे की दिवाळीपर्यंत सोने 1.20-1.25 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

twitter
7/8

दिवाळीच्या आधीचा वेळ गुंतवणुकदारासाठी wait and watch भूमिकेत असणार आहे. जर सोनं 1.5 लाख पार झाले तर नवीन रेकॉर्ड होईल.  

twitter
8/8

सोने खरेदी करणे महाग होत चालले आहे. सराफा बाजारात ऐन दिवाळीत मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. तथापि, गुंतवणूकदारांसाठी हा परतावा मिळवण्याचा सुवर्णकाळ आहे. जर सोने ₹१.५ लाखांपेक्षा जास्त झाले तर गुंतवणूकदारांना मोठा नफा मिळेल.   

twitter
पुढील
अल्बम

लग्नाच्या रात्री नवऱ्याची चूक, धाकटीसोबत लग्न आणि सुहागरात मोठीसोबत, OTT वर धुमाकूळ घालतोय हा चित्रपट

पुढील अल्बम

लग्नाच्या रात्री नवऱ्याची चूक, धाकटीसोबत लग्न आणि सुहागरात मोठीसोबत, OTT वर धुमाकूळ घालतोय हा चित्रपट

लग्नाच्या रात्री नवऱ्याची चूक, धाकटीसोबत लग्न आणि सुहागरात मोठीसोबत, OTT वर धुमाकूळ घालतोय हा चित्रपट

लग्नाच्या रात्री नवऱ्याची चूक, धाकटीसोबत लग्न आणि सुहागरात मोठीसोबत, OTT वर धुमाकूळ घालतोय हा चित्रपट 8
धनगर समाजाचा &#039;आक्रमक चेहरा&#039;, कोण आहे दीपक बोऱ्हाडे?

धनगर समाजाचा 'आक्रमक चेहरा', कोण आहे दीपक बोऱ्हाडे?

धनगर समाजाचा 'आक्रमक चेहरा', कोण आहे दीपक बोऱ्हाडे? 9
Mumbai Rain : हे निरभ्र आकाश म्हणजे चकवा; मुंबईला &#039;या&#039; दिवसांसाठी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट

Mumbai Rain : हे निरभ्र आकाश म्हणजे चकवा; मुंबईला 'या' दिवसांसाठी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट

Mumbai Rain : हे निरभ्र आकाश म्हणजे चकवा; मुंबईला 'या' दिवसांसाठी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट 8
जेजुरीच्या खंडेराया चरणी अर्पण केला 11 किलोचा चांदीचा भव्य त्रिशूळ; किंमत पाहून बसेल धक्का

जेजुरीच्या खंडेराया चरणी अर्पण केला 11 किलोचा चांदीचा भव्य त्रिशूळ; किंमत पाहून बसेल धक्का

जेजुरीच्या खंडेराया चरणी अर्पण केला 11 किलोचा चांदीचा भव्य त्रिशूळ; किंमत पाहून बसेल धक्का 9