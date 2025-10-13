सोनं 3 लाख 10 हजार रुपये प्रति तोळा... Gold Rate मोडणार सगळे विक्रम; कारण अन् तारीखही समोर
Gold Rate: सोन्याचे दर कमी होतील असं काहीजण सांगत असले तरी एका तज्ज्ञाने मात्र सध्या सुरु असलेली सोन्याच्या दरांची वाढ ही झलक असून भविष्यात सोन्याच्या दरांचा विस्फोट होणार असल्याचा दावा एका तज्ज्ञाने केलीये. नेमकं काय म्हणणं आहे या तज्ज्ञांचं जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Oct 13, 2025, 08:27 AM IST
1/10
सोनं अधिक चमकणार; 3 लाखांचा टप्पा ओलांडणार?
सोन्याचा दर कमी झाल्यावर खरेदी करु या अपेक्षेने वाट पाहण्यांची निराशा तर ज्यांच्याकडे सोनं आहे त्यांना जॅकपॉट लागणार असल्याचं भाकित व्यक्त करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे सोन्याच्या आताच्या भावापेक्षा 150 टक्के अधिक दर या पिवळ्या धातूला मिळेल आणि त्याचं मुख्य कारण काय असेल हे ही सांगण्यात आलंय. चला तर जाणून घेऊयात कोणी आणि काय म्हटलं आहे सोन्याच्या या संभाव्य दरांबद्दल...
2/10
भविष्यात सोन्याचे दर कमालीचे वाढणार
3/10
ही सोन्याच्या तेजीची सुरुवात
4/10
150% वाढ
5/10
सोप्या शब्दांमध्ये अर्थ सांगायचा झाल्यास...
6/10
केंद्रीय बँकांमुळे दर वाढते राहणार
7/10
...म्हणून बँकाच सोने खरेदी करत राहतील
याचा अर्थ असा की यार्देनी यांनी जगभरातील मध्यवर्ती बँका, विशेषतः उदयोन्मुख देशांमध्ये, चालू भू-राजकीय अनिश्चितता तसेच चलन जोखमीपासून बचाव म्हणून सोने खरेदी करत राहतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. हे सारं काही जागतिक स्तरावरील करांशी निगडी आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध 100 % कर लादण्याच्या घोषणेमुळे करयुद्धात नवी ठिणगी पडलेली आहे.
8/10
सोन्याच्या किमतीत वाढ होत राहणार
9/10
1979 नंतर पहिल्यांदाच...
10/10