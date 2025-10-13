English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सोनं 3 लाख 10 हजार रुपये प्रति तोळा... Gold Rate मोडणार सगळे विक्रम; कारण अन् तारीखही समोर

Gold Rate: सोन्याचे दर कमी होतील असं काहीजण सांगत असले तरी एका तज्ज्ञाने मात्र सध्या सुरु असलेली सोन्याच्या दरांची वाढ ही झलक असून भविष्यात सोन्याच्या दरांचा विस्फोट होणार असल्याचा दावा एका तज्ज्ञाने केलीये. नेमकं काय म्हणणं आहे या तज्ज्ञांचं जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Oct 13, 2025, 08:27 AM IST
twitter
1/10

सोनं अधिक चमकणार; 3 लाखांचा टप्पा ओलांडणार?

goldratenews

सोन्याचा दर कमी झाल्यावर खरेदी करु या अपेक्षेने वाट पाहण्यांची निराशा तर ज्यांच्याकडे सोनं आहे त्यांना जॅकपॉट लागणार असल्याचं भाकित व्यक्त करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे सोन्याच्या आताच्या भावापेक्षा 150 टक्के अधिक दर या पिवळ्या धातूला मिळेल आणि त्याचं मुख्य कारण काय असेल हे ही सांगण्यात आलंय. चला तर जाणून घेऊयात कोणी आणि काय म्हटलं आहे सोन्याच्या या संभाव्य दरांबद्दल...

twitter
2/10

भविष्यात सोन्याचे दर कमालीचे वाढणार

goldratenews

सोन्याच्या किमती प्रति औंस 4000 डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या असून काही काळाने सोन्याला प्राप्त झालेली ही झळाळी कमी होईल आणि सोन्याचा भाव पुन्हा उतरतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र असं कोणतंही चिन्ह दिसत नसून भविष्यात सोन्याचे दर कमालीचे वाढणार असल्याचं एका रिसर्च कंपनीने म्हटलं आहे.

twitter
3/10

ही सोन्याच्या तेजीची सुरुवात

goldratenews

यार्देनी रिसर्चनुसार, सध्या सोन्याच्या दरात झालेली भाववाढ ही सोन्याच्या तेजीची सुरुवात आहे. पुढील तीन वर्षांमध्ये म्हणजेच 2028 पर्यंत सोन्याची किंमत 10 हजार डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते, असं सांगण्यात आलं आहे.

twitter
4/10

150% वाढ

goldratenews

यार्देनी रिसर्चचे अध्यक्ष एडवर्ड यार्देनी यांना 2026 च्या अखेरीस सोन्याची किंमत 5000 डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली असून 2028 पर्यंत 10 हजार डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. आजच्या दरांचा विचार केला तर ही 150% वाढ ठरेल.

twitter
5/10

सोप्या शब्दांमध्ये अर्थ सांगायचा झाल्यास...

goldratenews

याचाच सोप्या शब्दांमध्ये अर्थ सांगायचा झाल्यास एक औंस सोनं 10 हजार अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच 8 लाख 87 हजार रुपयांना मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. एका औंसमध्ये 28 ग्रॅम सोनं असतं. म्हणजेच एक तोळा सोन्याची किंमत 3.1 लाख रुपये असेल.   

twitter
6/10

केंद्रीय बँकांमुळे दर वाढते राहणार

goldratenews

'बिझनेस इनसाइडर'च्या एका सोहळ्यामध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना यार्देनी यांनी, "सध्याच्या तेजीला केंद्रीय बँकांनी प्रदान केलेल्या 'गोल्ड पुट'चा पाठिंबा आहे. केंद्रीय बँका त्यांच्याकडील आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या साठ्याची टक्केवारी वाढवत आहेत," असं सांगितलं.  

twitter
7/10

...म्हणून बँकाच सोने खरेदी करत राहतील

goldratenews

याचा अर्थ असा की यार्देनी यांनी जगभरातील मध्यवर्ती बँका, विशेषतः उदयोन्मुख देशांमध्ये, चालू भू-राजकीय अनिश्चितता तसेच चलन जोखमीपासून बचाव म्हणून सोने खरेदी करत राहतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. हे सारं काही जागतिक स्तरावरील करांशी निगडी आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध 100 % कर लादण्याच्या घोषणेमुळे करयुद्धात नवी ठिणगी पडलेली आहे.  

twitter
8/10

सोन्याच्या किमतीत वाढ होत राहणार

goldratenews

हे सर्व घटक लक्षात घेत, यार्डेनी रिसर्चला सोन्याच्या किमतीत वाढ होत राहण्याची आणि सोनं अत्यंत वरील पातळी गाठण्याची अपेक्षा आहे. यार्देनी यांचे विधान गुंतवणूकदारांकडून होणाऱ्या सुरक्षित गुंतवणुकीच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे. सोन्याच्या किमतीत आलेली तेजी ही दशकांमध्ये कधीही न पाहिलेली आहे.  

twitter
9/10

1979 नंतर पहिल्यांदाच...

goldratenews

या महिन्याच्या सुरुवातीला सोन्याच्या किमती 4000 डॉलर्स प्रति औंसपर्यंत पोहोचल्या, ज्यामुळे सोन्याच्या दरामध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. वर्षभरात सोन्याच्या दरात 52% वाढ झाली आहे, जी 1979 नंतर या चकाकत्या पिवळ्या मौल्यवान धातूची वर्षभरातील सर्वोत्तम कामगिरी आहे.

twitter
10/10

इतरांचं म्हणणं काय?

goldratenews

'बिझनेस इनसाइडर'च्या वृत्तात सोन्याच्या किमतीच्या गतीबद्दल वेगवेगळे मत असलेल्या इतर ब्रोकरेजचाही उल्लेख आहे, बँक ऑफ अमेरिकाने ही वाढ 4000 डॉलर्सच्या आसपास थांबण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र 5000 डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारली जात नाही. एचएसबीसीला 2026 मध्ये सोन्याच्या किमतीत आणखी 8% वाढ होण्याची अपेक्षा आहे तर 'गोल्डमन सॅक्स'ला त्याच कालावधीत 22% वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

रात्रीच्या अंधारात चमकणारा महाराष्ट्रातील एकमेव समुद्र किनारा; भारतात 5 ठिकाणी आहेत असे सुंदर समुद्र किनारे

पुढील अल्बम

रात्रीच्या अंधारात चमकणारा महाराष्ट्रातील एकमेव समुद्र किनारा; भारतात 5 ठिकाणी आहेत असे सुंदर समुद्र किनारे

रात्रीच्या अंधारात चमकणारा महाराष्ट्रातील एकमेव समुद्र किनारा; भारतात 5 ठिकाणी आहेत असे सुंदर समुद्र किनारे

रात्रीच्या अंधारात चमकणारा महाराष्ट्रातील एकमेव समुद्र किनारा; भारतात 5 ठिकाणी आहेत असे सुंदर समुद्र किनारे 8
Aajche Rashi Bhavishya 13 October: सोमवारी अहोई अष्टमीला गजकेसरी राजयोग; सिंह आणि कन्या राशींना गुंतवणुकीतून नफा

Aajche Rashi Bhavishya 13 October: सोमवारी अहोई अष्टमीला गजकेसरी राजयोग; सिंह आणि कन्या राशींना गुंतवणुकीतून नफा

Aajche Rashi Bhavishya 13 October: सोमवारी अहोई अष्टमीला गजकेसरी राजयोग; सिंह आणि कन्या राशींना गुंतवणुकीतून नफा 12
Weekly Numerology : या जन्मतारखेच्या लोकांचं बँक बॅलेन्स वाढणार; तर मूलांक 5 अकांच्या लोकांच्या अडचणीत वाढ, पाहा साप्ताहिक अंकशास्त्र

Weekly Numerology : या जन्मतारखेच्या लोकांचं बँक बॅलेन्स वाढणार; तर मूलांक 5 अकांच्या लोकांच्या अडचणीत वाढ, पाहा साप्ताहिक अंकशास्त्र

Weekly Numerology : या जन्मतारखेच्या लोकांचं बँक बॅलेन्स वाढणार; तर मूलांक 5 अकांच्या लोकांच्या अडचणीत वाढ, पाहा साप्ताहिक अंकशास्त्र 9
Weekly Horoscope : &#039;या&#039; आठड्यात हंस राजयोग, मेष राशीसह &#039;या&#039; लोकांवर सपंत्तीचा वर्षाव; वसुबारस, धनत्रयोदशीचा हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?

Weekly Horoscope : 'या' आठड्यात हंस राजयोग, मेष राशीसह 'या' लोकांवर सपंत्तीचा वर्षाव; वसुबारस, धनत्रयोदशीचा हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?

Weekly Horoscope : 'या' आठड्यात हंस राजयोग, मेष राशीसह 'या' लोकांवर सपंत्तीचा वर्षाव; वसुबारस, धनत्रयोदशीचा हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा? 12