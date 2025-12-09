English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
1 जानेवारी 2025 ला Gold Rate किती होता? 2026 मध्ये तुटणार सर्व विक्रम; एका तोळ्याचा दर असणार...

Gold Rate Expected Price In 2026: या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच 1 जानेवारी 2025 ला सोन्याचा दर किती होता हे पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. आगामी वर्षभरात सोन्याचा दर वाढण्याची शक्यता का व्यक्त केली जातेय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 09, 2025, 07:55 AM IST
सोन्यातून सोनेरी कमाई! शेअर मार्केटही पडलं मागे

परतावा देण्याच्या बाबतीत सोन्याला केवळ चांदीने मागे टाकलं असून शेअर बाजारातूनही यंदाच्या वर्षी सोन्यापेक्षा कमी नफा मिळालाय. आता सोन्याचे दर अधिक वाढतील असं का म्हटलं जातंय आणि 2026 मध्ये एका तोळ्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील जाणून घ्या सविस्तर....

नावाला शोभणारी सोनेरी कामगिरी

2025 मध्ये सोन्याची झळाळी अधिक वाढल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. गुंतवणुकीतील सर्व पर्याय फिके पडत असताना सोन्याने 2025 मध्ये आपल्या नावाला शोभणारी सोनेरी कामगिरी कायम ठेवली आहे.  

सोन्याची चमक अधिक उजळली

सुरक्षित गुंतवणुकीचे प्रमुख साधन म्हणून सोन्याची चमक अधिक उजळली असून, यावर्षी देशांतर्गत बाजारात त्याने तब्बल 67 टक्के परतावा (रिटर्न) दिला आहे. सोने हे इक्विटी आणि बाँडपेक्षा यावर्षी अधिक चांगलं गुंतवणूक साधन ठरले आहे.  

विचारपूर्वक गुंतवणूक करणे आवश्यक

सोन्याच्या किमती विक्रमी उच्चांकाच्या जवळ असल्याने, शिस्तबद्ध आणि विचारपूर्वक गुंतवणूक करणे आवश्यक असल्याचेही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.  

कशामुळे वाढली सोन्याची चमक?

जागतिक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजकीय तणाव वाढ, सुरक्षित गुंतवणुकीकडे कल, प्रमुख देशांकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी, रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमजोर, व्याजदर कपातीची अपेक्षा यामुळे सोन्याचे दर वाढले आहेत.

5 ते 16 टक्क्यांनी वाढणार किंमत

जागतिक परिस्थिती आणि रुपया-डॉलरचा दर कमकुवत झाला तर 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती प्रति 10 ग्रॅम आणखी 5 ते 16 टक्क्यांनी वाढू शकतात.   

1 जानेवारी 2025 ला किती होता दर?

1 जानेवारी 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 79,390 होता. तोच दर 5 डिसेंबरला 1,32,900 रुपयांवर पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याने यावर्षी सुमारे 60 टक्के उसळी घेतली आहे.  

मजबूत परतावा दिला

यावर्षी सोन्याने मजबूत परतावा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या किमती यावर्षी आतापर्यंत जवळजवळ 60 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. भारतात परतावा आणखी जास्त आहे.  

दीड लाखांपर्यंत जाणार सोनं

जागतिक परिस्थिती, रुपया-डॉलर दर कमकुवत झाले, तर सोन्याची किंमत 1.45 लाख ते 1.55 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, असे मेहता इक्विटीजचे उपाध्यक्ष राहुल कलंत्री यांनी म्हटले. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य : रॉटर्सवरुन साभार) (येथे दिलेली माहिती सामान्यसंदर्भातून आहे. कोणतीही गुंतवणूक करताना तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.)  

