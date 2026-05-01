  • Gold Price Today: कामगार दिनी सोनं 2000 रुपयांनी महागलं तर चांदीची घसरण, जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचा दर

Gold Price Today: कामगार दिनी सोनं 2000 रुपयांनी महागलं तर चांदीची घसरण, जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचा दर

Gold Silver Rate Today 1 May, 2026: कामगार आणि महाराष्ट्र्र दिनी सोन्या-चांदीच्या दरात बदल झालेले आहेत. आजच्या सुट्टीच्या दिवशी शॉपिंगला जाण्याआधी तुमच्या शहरातील भाव जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | May 01, 2026, 09:35 AM IST
जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चिततेचं वातावरण

Gold Silver Rate Today 1 May, 2026

अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर 1 मे, म्हणजेच लेबर डेच्या दिवशी सोन्याच्या दरांमध्ये हालचाल पाहायला मिळाली. सलग तीन दिवस घसरण झाल्यानंतर आता दुसऱ्या दिवशीही सोन्याच्या किमती कमी झाल्या आहेत.  

सोन्याचे दर

Gold Silver Rate Today 1 May, 2026

दिल्ली मध्ये आज 24 कॅरेट सोनं 10 ग्रॅममागे सुमारे ₹10 ने स्वस्त झालं, तर 22 कॅरेट सोन्यातही ₹10 ची घट झाली. गेल्या दोन दिवसांत एकूण पाहता 24 कॅरेट सोनं सुमारे ₹230 ने कमी झालं आहे, तर 22 कॅरेट सोन्यात जवळपास ₹210 ची घसरण झाली आहे.  

चांदीबाबतही असाच ट्रेंड

Gold Silver Rate Today 1 May, 2026

चांदीबाबतही असाच ट्रेंड दिसून येतो. तीन दिवस स्थिर राहिल्यानंतर आता सलग तिसऱ्या दिवशी चांदीचे दर खाली आले आहेत. या कालावधीत एक किलो चांदीच्या किमतीत तब्बल ₹10,100 ची घट झाली आहे.  

प्रमुख शहरांमध्ये दर

Gold Silver Rate Today 1 May, 2026

आता देशातील प्रमुख शहरांमध्ये 18, 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर काय आहेत, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय चंडीकडेही लक्ष आहे.   

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (10 ग्रॅम)

Gold Silver Rate Today 1 May, 2026

मुंबई – 24K: ₹1,50,660 | 22K: ₹1,38,100 | 18K: ₹1,12,990, दिल्ली – 24K: ₹1,50,810 | 22K: ₹1,38,250 | 18K: ₹1,13,140, कोलकाता – 24K: ₹1,50,660 | 22K: ₹1,38,100 | 18K: ₹1,12,990, चेन्नई – 24K: ₹1,51,640 | 22K: ₹1,39,000 | 18K: ₹1,15,750, लखनऊ – 24K: ₹1,50,810 | 22K: ₹1,38,250 | 18K: ₹1,13,140

भारतातील चांदीचे आजचे दर

Gold Silver Rate Today 1 May, 2026

भारतातील चांदीचे आजचे दर कसे आहेत जाणून घेऊयात. 1 ग्रॅम: ₹240.3, 10 ग्रॅम: ₹2,403, 100 ग्रॅम: ₹24,030, 1 किलो: ₹2,40,300

काही शहरांतील चांदीचे दर (10 ग्रॅम)

Gold Silver Rate Today 1 May, 2026

मुंबई – ₹2,500 ,दिल्ली – ₹2,500, बंगळुरू – ₹2,500, हैदराबाद – ₹2,600, चेन्नई – ₹2,600, पुणे – ₹2,500

दोन्ही मौल्यवान धातूंवर मोठा प्रभाव

Gold Silver Rate Today 1 May, 2026

एकंदरीत, सोन्याच्या किमतींमध्ये तेजी कायम असून चांदीत थोडी अनिश्चितता दिसते. जागतिक आर्थिक घडामोडींचा या दोन्ही मौल्यवान धातूंवर मोठा प्रभाव पडत असल्याने पुढील काही दिवसांतही दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.

यंदा पाऊस उशीरा की लवकर? महाराष्ट्रात मान्सून कधी धडकणार? डायरेक्ट तारीखच आली समोर

यंदा पाऊस उशीरा की लवकर? महाराष्ट्रात मान्सून कधी धडकणार? डायरेक्ट तारीखच आली समोर

यंदा पाऊस उशीरा की लवकर? महाराष्ट्रात मान्सून कधी धडकणार? डायरेक्ट तारीखच आली समोर

Birthday Special: सतत रिजेक्शन, नंतर यशराजची अभिनेत्री; 255 कोटीची नेटवर्थ असलेली सुंदरी 5 वर्षांपासून कॅमेऱ्यापासून दूर

महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बातमी... Missing Link उद्घाटनाआधीच Guinness बुकमध्ये! फडणवीसांनी सांगितलं कारण

म्हाडाचा मोठा निर्णय, घरं केली स्वस्त; 1221 घरांच्या किंमती 7.5 टक्क्यांनी कमी! सोबत पार्किंगही मोफत मिळणार

