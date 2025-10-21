English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘या’ महिन्यापासून सोन्याचे दर पडणार! Gold Rate तोळ्याला दीड लाखांपर्यंत जाणार पण...

Gold Rates Experts Warning: सध्या सोन्याच्या दरांमध्ये झळाळी दिसत असली तरी यामध्ये सावधपणे गुंतवणूक करण्याचा सल्ला तज्ञांकडून दिला जातोय. सोन्याच्या दरांमधील हा फुगवटा तात्पुरता असल्याची दाट शक्यता व्यक्त करतानाच ग्राहकांना काय इशारा देण्यात आलाय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Oct 21, 2025, 11:23 AM IST
twitter
1/10

सोनं खरेदी करत सुटू नका, कारण...; तज्ज्ञांचं म्हणणं काय वाचाच

goldrate21oct

सावधान... ‘या’ महिन्यापासून सोन्याचे दर पडणार असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. सोन्याचे दर का वाढले आहेत? ते कधीपर्यंत वाढत राहणार? कधी सोन्याचे दर पडणार? यासंदर्भात काय भाकित व्यक्त करण्यात आलंय जाणून घ्या...

twitter
2/10

सोन्याच्या किमतींनी विक्रमी झेप

goldrate21oct

वर्ष 2025 मध्ये सोन्याच्या किमतींनी विक्रमी झेप घेतली आहे. 'वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल'च्या अहवालानुसार, सोन्याने यावर्षी तब्बल 48 वेळा नवा उच्चांक गाठला आहे.  

twitter
3/10

66 टक्के वाढ

goldrate21oct

जागतिक बाजारात सोन्याचा दर प्रति औंस 4 हजार डॉलरपेक्षा जास्त झाला आहे. गेल्या 45 वर्षातील ही सर्वात तीव्र वाढ ठरली आहे. भारतातील सोन्याच्या किमतींमध्ये या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत 66 टक्के वाढ झाली. जागतिक स्तरावरील वाढ 58 टक्के इतकी राहिली.  

twitter
4/10

1 लाख 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक दर

goldrate21oct

डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाल्याने भारतातील दर अधिक चढले असून, सोने आता प्रति 10 ग्रॅम 1 लाख 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक दराने विकले जात आहे.  

twitter
5/10

...म्हणून सोन्याचा दर सातत्याने वाढत आहेत

goldrate21oct

भूराजकीय तणाव, अमेरिकी फेडरल बँकेकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचा कल या घटकांमुळे सोन्याचा दर सातत्याने वाढत आहे.   

twitter
6/10

भारतीय ग्राहकांचे सोने प्रेम कमी झालेले नाही

goldrate21oct

भाव वाढले तरी भारतीय ग्राहकांचे सोने प्रेम कमी झालेले नाही. गुंतवणूक व सणासुदीच्या अलंकार खरेदीमुळे बाजारात पुन्हा तेजी आली आहे.  

twitter
7/10

सुरक्षित संपत्ती म्हणून सोन्यात गुंतवणूक

goldrate21oct

एएनझेड बँकेच्या मते, पुढच्या वर्षी म्हणजेच 2026 मध्ये सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय प्रमाणात घट होऊ शकते. अनिश्चितता, जागतिक संकट अशी परिस्थिती उद्भवल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम होतो, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित संपत्ती म्हणून सोन्यात गुंतवणूक वाढवतात.   

twitter
8/10

दीड लाखांपर्यंत जाणार सोन्याचा दर

goldrate21oct

रॉयटर्सच्या एएनझेड अहवालानुसार, 2025 वर्षाच्या अखेरीस सोन्याचे भाव प्रति औंस 4400 डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतात . त्यानंतर जून 2026 पर्यंत सुमारे 4600 डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणजेच एक तोळा सोनं 1 लाख 45 हजार ते दीड लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  

twitter
9/10

'या' महिन्यांमध्ये सोन्याच्या दरात लक्षणीय घट होणार

goldrate21oct

मात्र पुढच्या वर्षात जुलै 2026 ते डिसेंबर 2026 पर्यंत सोन्याच्या दरात लक्षणीय घट अपेक्षित आहे. एएनझेड अहवालानुसार, राजकीय अस्थिरता, भू-राजकीय तणाव यांसारखे घटक गुंतवणूकदारांना सोन्याकडे आकर्षित करत राहतील.   

twitter
10/10

उलट परिणाम होऊ शकतो

goldrate21oct

2026 च्या मध्यापर्यंत चांदीचे भाव प्रति औंस 57.50 डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतात. पण जर यूएस फेडरल रिझर्व्ह बँकेने पवित्रा कडक केला किंवा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेने अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगली कामगिरी केली, तर त्याचा उलट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सोन्याच्या किमती घसरू शकतात. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

केळी खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती? ही वेळ पाळली तर शरीराला मिळतात सर्वाधिक फायदे

पुढील अल्बम

केळी खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती? ही वेळ पाळली तर शरीराला मिळतात सर्वाधिक फायदे

केळी खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती? ही वेळ पाळली तर शरीराला मिळतात सर्वाधिक फायदे

केळी खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती? ही वेळ पाळली तर शरीराला मिळतात सर्वाधिक फायदे 9
लक्ष्मीपूजनानिमित्त पंढरपूर मंदिराला सुरेख सजावट; विठ्ठल, रुक्मिणीचं साजिरं रुप डोळ्यात साठवण्याजोगं...

लक्ष्मीपूजनानिमित्त पंढरपूर मंदिराला सुरेख सजावट; विठ्ठल, रुक्मिणीचं साजिरं रुप डोळ्यात साठवण्याजोगं...

लक्ष्मीपूजनानिमित्त पंढरपूर मंदिराला सुरेख सजावट; विठ्ठल, रुक्मिणीचं साजिरं रुप डोळ्यात साठवण्याजोगं... 9
महाराष्ट्रातील चमत्कारिक पर्यटनस्थळ दिवसभरात फक्त 30 मिनिटांसाठी खुलं असतं! कोणातील हिडन स्पॉट

महाराष्ट्रातील चमत्कारिक पर्यटनस्थळ दिवसभरात फक्त 30 मिनिटांसाठी खुलं असतं! कोणातील हिडन स्पॉट

महाराष्ट्रातील चमत्कारिक पर्यटनस्थळ दिवसभरात फक्त 30 मिनिटांसाठी खुलं असतं! कोणातील हिडन स्पॉट 8
Diwali Rangoli : लक्ष्मीपूजनाला काढा सुरेख अशी रांगोळी, माता लक्ष्मीसह पाहुण्यांच्या मनाला घालतील भुरळ

Diwali Rangoli : लक्ष्मीपूजनाला काढा सुरेख अशी रांगोळी, माता लक्ष्मीसह पाहुण्यांच्या मनाला घालतील भुरळ

Diwali Rangoli : लक्ष्मीपूजनाला काढा सुरेख अशी रांगोळी, माता लक्ष्मीसह पाहुण्यांच्या मनाला घालतील भुरळ 12