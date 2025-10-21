‘या’ महिन्यापासून सोन्याचे दर पडणार! Gold Rate तोळ्याला दीड लाखांपर्यंत जाणार पण...
Gold Rates Experts Warning: सध्या सोन्याच्या दरांमध्ये झळाळी दिसत असली तरी यामध्ये सावधपणे गुंतवणूक करण्याचा सल्ला तज्ञांकडून दिला जातोय. सोन्याच्या दरांमधील हा फुगवटा तात्पुरता असल्याची दाट शक्यता व्यक्त करतानाच ग्राहकांना काय इशारा देण्यात आलाय जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Oct 21, 2025, 11:23 AM IST
सोनं खरेदी करत सुटू नका, कारण...; तज्ज्ञांचं म्हणणं काय वाचाच
सोन्याच्या किमतींनी विक्रमी झेप
66 टक्के वाढ
1 लाख 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक दर
...म्हणून सोन्याचा दर सातत्याने वाढत आहेत
भारतीय ग्राहकांचे सोने प्रेम कमी झालेले नाही
सुरक्षित संपत्ती म्हणून सोन्यात गुंतवणूक
दीड लाखांपर्यंत जाणार सोन्याचा दर
'या' महिन्यांमध्ये सोन्याच्या दरात लक्षणीय घट होणार
