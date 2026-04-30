Gold Silver Price Today: सोनं आजही स्वस्त, चांदीची चमकही गेली; जाणून घ्या आजचे 24K, 22K, 18K चे दर

Gold Silver Rate Today April 30, 2026: सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने चढ उत्तर सुरु आहेत. आजचे सोन्याचे 24K, 22K, 18K चे दर आणि चांदीचेही दर काय आहेत हे जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Apr 30, 2026, 09:55 AM IST
३० एप्रिल २०२६ रोजी सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये चढ उतार दिसून आला. राजधानी दिल्लीतील सराफा बाजारात चांदीच्या किंमतीत किंचित वाढ झाली, तर सोन्याच्या दरात घसरण नोंदवली गेली. दुसरीकडे MCX वर दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीमध्ये उतार दिसला.  

बाजारातील घडामोडी

सराफा बाजारात दिवसअखेर २४ कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹१.५२ लाख प्रति १० ग्रॅमपर्यंत खाली आला. नफावसुली (profit booking) आणि जागतिक स्तरावरच्या घडामोडींचा त्यावर परिणाम झाला. त्याचवेळी चांदीचा दर किंचित वाढून सुमारे ₹२,४४,५०० प्रति किलोवर पोहोचला.

IBJA च्या आकडेवारीनुसार

IBJA च्या आकडेवारीनुसार, मागील सत्रात २४ कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹१,४७,९७० प्रति १० ग्रॅम (कर आणि मेकिंग चार्ज वगळून) होता. २२ कॅरेट सोन्याचा दर ₹१,४४,४२० इतका नोंदवला गेला.

MCX वरील स्थिती

MCX वर मात्र दोन्ही धातूंमध्ये घसरण दिसून आली. चांदी मे डिलिव्हरी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये सुमारे १.८३% नी घसरून ₹२,३३,००० प्रति किलोवर व्यवहार होत होते. सोन्याचाही दर सुमारे ०.६५% नी कमी होऊन ₹१,४९,०४५ प्रति १० ग्रॅमवर आला.

किंमतींवर परिणाम करणारे घटक

पश्चिम आशियातील तणाव आणि वाढती कच्च्या तेलाची किंमत यामुळे महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अमेरिकेची केंद्रीय बँक व्याजदरांबाबत कडक भूमिका कायम ठेवू शकते, अशी अपेक्षा आहे. याचा थेट परिणाम सोन्या-चांदीच्या दरांवर होत आहे.

तज्ज्ञांचे मत

तज्ज्ञांच्या मते, सध्या सोन्यावर दबाव राहण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सतत होणारी नफावसुली आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता. तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे महागाई वाढू शकते, ज्यामुळे डॉलर मजबूत होतो आणि त्यामुळे सोन्याच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता मर्यादित राहते.

प्रमुख शहरांतील दर (सकाळचे अंदाजे भाव)

दिल्ली: २४K – ₹१,५०,५९० | २२K – ₹१,३८,०५० | १८K – ₹१,१२,९८० मुंबई: २४K – ₹१,५०,४४० | २२K – ₹१,३७,९०० | १८K – ₹१,१२,८३० चेन्नई: २४K – ₹१,५२,१९० | २२K – ₹१,३९,५०० | १८K – ₹१,१६,३५० कोलकाता: २४K – ₹१,५०,४४० | २२K – ₹१,३७,९०० | १८K – ₹१,१२,८३०

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती

जागतिक बाजारातही सोन्या-चांदीत घसरण दिसली. स्पॉट गोल्ड सुमारे ०.५१% नी कमी होऊन $४,५७३.७५ प्रति औंसवर आला, तर चांदी $७२.९९ प्रति औंसपर्यंत घसरली.

भारतातील मागणी वाढली

World Gold Council च्या अहवालानुसार, २०२६ च्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीत भारतात सोन्याची मागणी सुमारे १०% ने वाढून १५१ टनांपर्यंत पोहोचली. उच्च किंमती असूनही गुंतवणुकीसाठी वाढती मागणी हे यामागचे प्रमुख कारण मानले जात आहे.

सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये अस्थिरता

एकूणच, सध्या सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये अस्थिरता दिसत असून जागतिक आर्थिक घडामोडी, महागाई आणि व्याजदर यांचा त्यावर मोठा प्रभाव पडत आहे.  

