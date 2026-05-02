Gold Silver Rate Today: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी, चांदी ₹10,000 महाग, सोन्याचेही दर वाढले
Gold Silver Rate Today May 2, 2026: शनिवारी सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली. चांदी 10000 ने महाग झाली, सोन्याचे भावही वाढले. तुमच्या शहरातील 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 18 कॅरेट सोन्याचे दर जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | May 02, 2026, 11:34 AM IST
सोने-चांदीचे दर
काल १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनी सोने-चांदीचे दर हलकेसे कमी झाले होते. पण आज मात्र हे दर वाढलेले दिसले. 2 मे 2026 रोजी देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्या आणि चांदीच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ दिसून आली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) आणि सराफा बाजारात मागील सत्रातही तेजी नोंदवली गेली होती. मात्र शनिवार-रविवार बाजार बंद असल्याने सध्याचे दर गुरुवारी बंद झालेल्या पातळीवरच स्थिर आहेत.
आजचा बाजार कल काय?
गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹330 ची वाढ झाली असून तो ₹1,50,930 वर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, चांदीमध्ये मोठी उसळी दिसून आली असून प्रति किलो तब्बल ₹10,000 ची वाढ झाली आहे आणि दर ₹2,65,000 पर्यंत पोहोचला आहे. तर अखिल भारतीय सराफा संघाच्या आकडेवारीनुसार गुरुवारी बाजार बंद होताना सोने ₹1,54,000 प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदी ₹2,42,700 प्रति किलो होती. सध्या बाजार बंद असल्याने हेच दर कायम आहेत.
MCX वर स्थिती
IBJA आकडेवारी
प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम)
प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम): दिल्ली – 24K: ₹1,51,230 | 22K: ₹1,38,500 | 18K: ₹1,13,500, मुंबई – 24K: ₹1,50,930 | 22K: ₹1,38,350 | 18K: ₹1,13,200, कोलकाता – 24K: ₹1,50,930 | 22K: ₹1,38,350 | 18K: ₹1,13,200, चेन्नई – 24K: ₹1,52,730 | 22K: ₹1,40,000 | 18K: ₹1,16,800, लखनऊ – 24K: ₹1,51,230 | 22K: ₹1,38,500 | 18K: ₹1,13,500, जयपूर – 24K: ₹1,51,130 | 22K: ₹1,38,500 | 18K: ₹1,13,400, पटना – 24K: ₹1,51,030 | 22K: ₹1,38,400 | 18K: ₹1,13,300
चांदीचे आजचे दर
