English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
Gold Silver Rate Today: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी, चांदी ₹10,000 महाग, सोन्याचेही दर वाढले

Gold Silver Rate Today May 2, 2026: शनिवारी सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली. चांदी 10000 ने महाग झाली, सोन्याचे भावही वाढले.  तुमच्या शहरातील 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 18 कॅरेट सोन्याचे दर जाणून घ्या.  

Tejashree Gaikwad | May 02, 2026, 11:34 AM IST
twitter
1/8

सोने-चांदीचे दर

काल १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनी सोने-चांदीचे दर हलकेसे कमी झाले होते. पण आज मात्र हे दर वाढलेले दिसले. 2 मे 2026 रोजी देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्या आणि चांदीच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ दिसून आली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) आणि सराफा बाजारात मागील सत्रातही तेजी नोंदवली गेली होती. मात्र शनिवार-रविवार बाजार बंद असल्याने सध्याचे दर गुरुवारी बंद झालेल्या पातळीवरच स्थिर आहेत.  

twitter
2/8

आजचा बाजार कल काय?

गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹330 ची वाढ झाली असून तो ₹1,50,930 वर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, चांदीमध्ये मोठी उसळी दिसून आली असून प्रति किलो तब्बल ₹10,000 ची वाढ झाली आहे आणि दर ₹2,65,000 पर्यंत पोहोचला आहे. तर अखिल भारतीय सराफा संघाच्या आकडेवारीनुसार गुरुवारी बाजार बंद होताना सोने ₹1,54,000 प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदी ₹2,42,700 प्रति किलो होती. सध्या बाजार बंद असल्याने हेच दर कायम आहेत.

twitter
3/8

MCX वर स्थिती

MCX वर जून 2026 डिलिव्हरीचे सोन्याचे भाव ₹1,51,363 प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले, ज्यात किरकोळ वाढ दिसून आली. चांदीचा भावही वाढून ₹2,47,500 प्रति किलोवर पोहोचला आहे. पुढील नवीन दर सोमवार सकाळी 9 वाजता जाहीर होतील.

twitter
4/8

IBJA आकडेवारी

IBJA आकडेवारी: इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 30 एप्रिल रोजी बाजार बंद होताना: 24K सोने – ₹1,50,260 प्रति 10 ग्रॅम, 22K सोने – ₹1,46,660 प्रति 10 ग्रॅम, चांदी – ₹2,40,331 प्रति किलो

twitter
5/8

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम)

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम): दिल्ली – 24K: ₹1,51,230 | 22K: ₹1,38,500 | 18K: ₹1,13,500, मुंबई – 24K: ₹1,50,930 | 22K: ₹1,38,350 | 18K: ₹1,13,200, कोलकाता – 24K: ₹1,50,930 | 22K: ₹1,38,350 | 18K: ₹1,13,200, चेन्नई – 24K: ₹1,52,730 | 22K: ₹1,40,000 | 18K: ₹1,16,800, लखनऊ – 24K: ₹1,51,230 | 22K: ₹1,38,500 | 18K: ₹1,13,500, जयपूर – 24K: ₹1,51,130 | 22K: ₹1,38,500 | 18K: ₹1,13,400, पटना – 24K: ₹1,51,030 | 22K: ₹1,38,400 | 18K: ₹1,13,300

twitter
6/8

चांदीचे आजचे दर

चांदीचे आजचे दर: दिल्ली – सुमारे ₹2,55,100 प्रति किलो, मुंबई – सुमारे ₹2,55,100 प्रति किलो, चेन्नई – सुमारे ₹2,65,000 प्रति किलो, हैदराबाद – सुमारे ₹2,65,000 प्रति किलो

twitter
7/8

आंतरराष्ट्रीय बाजार

जागतिक बाजारात स्पॉट गोल्ड सुमारे 2% वाढून $4,635 प्रति औंसवर पोहोचले आहे. चांदीही 3% पेक्षा जास्त वाढून $73.69 प्रति औंस झाली आहे. डॉलर निर्देशांकात घसरण झाल्यामुळे इतर चलनधारकांसाठी सोने-चांदी खरेदी अधिक आकर्षक ठरत आहे.

twitter
8/8

सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी

कमकुवत डॉलर, कमी व्याजदर आणि जागतिक अनिश्चितता यामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी दिसत आहे. पुढील काही दिवस बाजारातील घडामोडींवर किंमतींची दिशा अवलंबून राहणार आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

