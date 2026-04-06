  • Gold Silver Price Today 6 April : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या किंमतीत घसरण, पाहा तुमच्या शहरातील आजचे सोने चांदीचे दर

Gold Silver Price Today 6 April : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या किंमतीत घसरण, पाहा तुमच्या शहरातील आजचे सोने चांदीचे दर

Gold Silver Price Today 6 April 2026 : 6 एप्रिल रोजी सोनं आणि चांदीच्या दरात महत्वाची घडामोड झाली असून सोन्याच्या घरात घसरण पाहायला मिळाली आहे. सोमवारी आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी बाजार उघडल्या बरोबर रविवारच्या तुलनेत सोन्याच्या किंमतीत जवळपास 1800 रुपयांची घसरण झालेली पाहायला मिळतेय. तेव्हा तुमच्या शहरातील सोने आणि चांदीचे दर जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Apr 06, 2026, 12:55 PM IST
सोमवारी ६ एप्रिल रोजी सोन्याच्या दरात घसरण झालेली आहे. रविवार ५ एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्रॅमचा दर हा सुमारे 1,50,930 रुपये होता, मात्र सोमवारी 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्रॅमचा दर हा सुमारे 1,49,130 रुपये आहे. म्हणजेच सुमारे 1800 रुपयांची यात घसरण झालीये.   

6 एप्रिलच्या सकाळपर्यंत चांदीचा दर हा प्रति किलोग्राम 2,50,000 रुपये इतका आहे.   

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सोमवार 6 एप्रिल रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,300 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,050 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,530 प्रति 10 ग्रॅम.     

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई सोमवार 6 एप्रिल रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,130 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,850 प्रति 10 ग्रॅम.     

महाराष्ट्रातील पुणे शहरात सोमवार 6 एप्रिल रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,130 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,850 प्रति 10 ग्रॅम.     

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये सोमवार 6 एप्रिल रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,130 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,850 प्रति 10 ग्रॅम.     

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये सोमवार 6 एप्रिल रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,50,660  प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,200 प्रति 10 ग्रॅम.   

ना दहावा, ना तेरवी; तुकाराम मुंढेंनी आईच्या अस्थी विसर्जन न करता केलं आगळं वेगळं काम; सर्वत्र होतेय त्यांचीच चर्चा

ना दहावा, ना तेरवी; तुकाराम मुंढेंनी आईच्या अस्थी विसर्जन न करता केलं आगळं वेगळं काम; सर्वत्र होतेय त्यांचीच चर्चा

ना दहावा, ना तेरवी; तुकाराम मुंढेंनी आईच्या अस्थी विसर्जन न करता केलं आगळं वेगळं काम; सर्वत्र होतेय त्यांचीच चर्चा 8
गौरव मोरेने गुपचूप उरकलं लग्न; Insta स्टोरीतून बातमी फुटली! ती आहे तरी कोण? करते काय?

गौरव मोरेने गुपचूप उरकलं लग्न; Insta स्टोरीतून बातमी फुटली! ती आहे तरी कोण? करते काय? 10
LPG सिलेंडर विक्रीवर मोठी बंदी! आता खुल्या बाजारात सिलेंडर मिळणार नाही; वाचा काय आहे कारण?

LPG सिलेंडर विक्रीवर मोठी बंदी! आता खुल्या बाजारात सिलेंडर मिळणार नाही; वाचा काय आहे कारण? 8
Bold & Beautiful पेक्षाही कर्तृत्वामुळे फेमस... RCB स्टारच्या पत्नीचीच चर्चा अधिक; Photos पहाच

Bold & Beautiful पेक्षाही कर्तृत्वामुळे फेमस... RCB स्टारच्या पत्नीचीच चर्चा अधिक; Photos पहाच 17