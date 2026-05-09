/Gold Silver Rate Toady: गगनाला भिडले मौल्यवान धातूचे दर! जाणून घ्या आज 9 मे सोन्या-चांदीचे ताजे दर

Gold Silver Price Today 9 May 2026: सोन्याच्या दराने पुन्हा गाठला विक्रमी स्तर गाठला असून , चांदीच्या दरातही मोठी उसळी बघायला मिळत आहे. आजचे 9 मेचे या मौल्यवान धातूचे ताजे भाव काय आहेत हे जाणून घ्या.
देशभरात सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये सातत्याने चढ-उतार सुरू असतानाच ९ मे २०२६ रोजी सराफा बाजारात पुन्हा मोठी तेजी पाहायला मिळाली. विशेषतः छत्तीसगडमधील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सोन्या-चांदीच्या किमतींनी नवे उच्चांक गाठल्याने ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार आहे.
बाजारातील माहितीनुसार, कालच्या तुलनेत आज २२ कॅरेट सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. १ ग्रॅम २२ कॅरेट सोन्याचा दर ₹14,045 इतका नोंदवण्यात आला, तर काल हा दर ₹14,025 होता. त्याचप्रमाणे ८ ग्रॅम २२ कॅरेट सोन्यासाठी ग्राहकांना आज ₹1,12,360 मोजावे लागत आहेत. काल हा दर ₹1,12,200 होता.
२४ कॅरेट सोन्याच्या दरातही वाढ कायम आहे. आज १ ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹14,747 वर पोहोचला आहे, जो काल ₹14,726 होता. ८ ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,17,976 झाली असून १० ग्रॅमसाठी ग्राहकांना ₹1,47,470 खर्च करावे लागत आहेत.
दरम्यान, चांदीच्या बाजारातही मोठी तेजी दिसून आली आहे. चांदीच्या दरात एका दिवसात मोठी वाढ झाल्याने गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांचे लक्ष या धातूकडे वेधले गेले आहे. आज १ ग्रॅम चांदीचा दर ₹280 इतका झाला असून काल हा दर ₹275 होता.
जर ग्राहकांनी १ किलो चांदी खरेदी करण्याचा विचार केला, तर त्यासाठी आता सुमारे ₹2,80,000 खर्च करावे लागणार आहेत. काल हा दर ₹2,75,000 होता. म्हणजेच एका दिवसात चांदीच्या दरात जवळपास ₹5,000 ची वाढ झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातही मौल्यवान धातूंमध्ये तेजी कायम आहे. जागतिक बाजारात स्पॉट सिल्व्हरचा दर 81.14 डॉलर प्रति औंस इतका नोंदवण्यात आला. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलरमधील चढ-उतार आणि गुंतवणूकदारांचा सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाढता कल यामुळे सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ होत आहे.
देशातील प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (१० ग्रॅम) नवी दिल्ली – २२ कॅरेट ₹1,40,090, २४ कॅरेट ₹1,52,870, मुंबई – २२ कॅरेट ₹1,39,940, २४ कॅरेट ₹1,52,670, अहमदाबाद – २२ कॅरेट ₹1,39,940, २४ कॅरेट ₹1,52,720, चेन्नई – २२ कॅरेट ₹1,41,030, २४ कॅरेट ₹1,53,850, कोलकाता – २२ कॅरेट ₹1,39,940, २४ कॅरेट ₹1,52,670, हैदराबाद – २२ कॅरेट ₹1,39,940, २४ कॅरेट ₹1,52,670, जयपूर – २२ कॅरेट ₹1,40,090, २४ कॅरेट ₹1,52,870, भोपाळ – २२ कॅरेट ₹1,39,940, २४ कॅरेट ₹1,52,720, लखनऊ – २२ कॅरेट ₹1,40,090, २४ कॅरेट ₹1,52,870, चंदीगड – २२ कॅरेट ₹1,40,090, २४ कॅरेट ₹1,52,870.
तज्ज्ञांच्या मते, लग्नसराईचा हंगाम, वाढती मागणी आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरता यामुळे पुढील काही दिवसांतही सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये चढ-उतार कायम राहू शकतात.