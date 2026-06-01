/Gold Silver Price: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी 1,600 रुपयांनी सोनं पडलं, चांदीच्या दरातही घसरण; जाणून घ्या आजचा दर

Gold Silver Rate Today June 1, 2026: आज जून महिन्याच्या सुरुवातीला सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. भारतातील विविध शहरांमधील सध्याचे दर काय आहेत ते जाणून घ्या.
नव्या महिन्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीच्या बाजारात नरमाई दिसून आली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) व सराफा बाजारात आज सकाळी सोन्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले, तर चांदीच्या किंमतींमध्येही घट नोंदवली गेली.
MCX वर 5 ऑगस्ट डिलिव्हरीसाठीचे सोने मागील सत्रात ₹1,60,911 प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले होते. आज व्यवहाराची सुरुवात ₹1,60,193 वर झाली आणि काही वेळातच त्यात सुमारे ₹1,500 हून अधिक घसरण होऊन दर ₹1,59,350 पर्यंत खाली आले. सकाळी 9.55 वाजेपर्यंत सोने ₹1,59,701 प्रति 10 ग्रॅम या पातळीवर व्यवहार करत होते.
चांदीच्या बाबतीतही अशीच स्थिती दिसली. 3 जुलै डिलिव्हरीची चांदी सुरुवातीला वाढीसह उघडली असली तरी नंतर विक्रीचा दबाव वाढल्याने दर घसरले. सकाळी 9.55 वाजता चांदी ₹2,66,540 प्रति किलो दराने व्यवहार करत होती.
स्थानिक सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹820 ने कमी होऊन ₹1,56,220 प्रति 10 ग्रॅमवर आला. 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹750 ने घसरून ₹1,43,200 झाला, तर 18 कॅरेट सोने ₹610 ने स्वस्त होऊन ₹1,17,170 वर पोहोचले. चांदीचा किरकोळ बाजारातील दर सध्या सुमारे ₹2.80 लाख प्रति किलो आहे.
दिल्ली : 24K – ₹1,56,370 | 22K – ₹1,43,350, मुंबई : 24K – ₹1,56,220 | 22K – ₹1,43,200, कोलकाता : 24K – ₹1,56,220 | 22K – ₹1,43,200, चेन्नई : 24K – ₹1,58,180 | 22K – ₹1,45,000, लखनऊ : 24K – ₹1,56,370 | 22K – ₹1,43,350, पटना : 24K – ₹1,56,270 | 22K – ₹1,43,250, जयपूर : 24K – ₹1,56,370 | 22K – ₹1,43,350
महाराष्ट्रात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम ₹15,829 इतका आहे. 10 ग्रॅमसाठी हा दर ₹1,58,290 असून कालच्या तुलनेत ₹600 ची घसरण झाली आहे. 100 ग्रॅम सोन्याचा भाव ₹15.82 लाखांवर आला आहे.
दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपूर, लखनऊ आणि इतर अनेक शहरांमध्ये चांदीचा दर ₹2.80 लाख प्रति किलो आहे. तर चेन्नई आणि केरळमध्ये हा दर ₹2.90 लाख प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे.
बाजार तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कमोडिटी बाजारातील हालचाली, कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील बदल तसेच गुंतवणूकदारांच्या नफावसुलीमुळे सोन्या-चांदीच्या दरांवर दबाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी मौल्यवान धातूंमध्ये घसरण पाहायला मिळाली.