/Gold Silver Price Today: सोन्याचे भाव गगनाला भिडले! चांदीही महागली, जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Silver Price Today 10 May 2026: सोने-चांदीच्या दरात पुन्हा पुन्हा वाढ झाली असून या विकेंडला खरेदी करायची की नाही यासाठी आजचे सोने-चांदीचे दर जाणून घ्या.
सध्या सोन्याच्या बाजारात मोठी तेजी पाहायला मिळत असून दरांनी विक्रमी पातळी गाठली आहे. जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव, पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता यामुळे सराफा बाजारात मोठी हालचाल निर्माण झाली आहे.
गेल्या एका आठवड्यात 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात सुमारे ₹1640 ची वाढ झाली आहे, तर 22 कॅरेट सोनंही जवळपास ₹1500 ने महाग झाले आहे.
सध्या परिस्थिती अशी आहे की, सोन्याचा दर 10 ग्रॅमसाठी ₹1.5 लाखांच्या पुढे पोहोचल्याने खरेदीदारांना धक्का बसला आहे. वायदा बाजारातही (MCX) शुक्रवारी किंचित तेजी दिसून आली आणि दर सुमारे ₹1,52,589 वर बंद झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याची मागणी वाढलेली असून स्पॉट गोल्ड सुमारे 4,721 डॉलर प्रति औंस या पातळीवर व्यवहार करत आहे.
चांदीच्या बाजारातही तेजीचा जोर कायम आहे. एका आठवड्यात चांदीच्या दरात सुमारे ₹10,000 ची वाढ झाली असून सध्या ती अंदाजे ₹2,75,000 प्रति किलो दराने विकली जात आहे. याआधी या वर्षी जानेवारी महिन्यात चांदीने ₹4 लाख प्रति किलोचा ऐतिहासिक टप्पाही गाठला होता.
प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (10 मे 2026)
दिल्ली, जयपूर, लखनऊ, चंदीगड, नोएडा, गुरुग्राम, गाझियाबाद, कानपूर, अयोध्या, मेरठ येथे 24 कॅरेट सोनं सुमारे ₹1,52,500, 22 कॅरेट सुमारे ₹1,39,800 आणि 18 कॅरेट सुमारे ₹1,14,410 दराने उपलब्ध आहे. मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू, पुणे, हैदराबाद, नागपूर आणि केरळमध्ये 24 कॅरेट सोनं सुमारे ₹1,52,350, 22 कॅरेट ₹1,39,650 आणि 18 कॅरेट ₹1,14,260 इतके दर आहेत.
चेन्नईमध्ये मात्र सोन्याचे दर तुलनेने जास्त असून 24 कॅरेट सोनं ₹1,54,370, 22 कॅरेट ₹1,41,500 आणि 18 कॅरेट ₹1,18,100 इतके नोंदवले गेले आहेत. अहमदाबाद, इंदूर, सुरत आणि पटना यांसारख्या शहरांमध्येही दर जवळपास याच पातळीवर आहेत, तर नाशिकमध्ये किंचित बदल दिसून येत आहे.
अहमदनगर – ₹91,150 प्रति किलो, अकोला – ₹91,020 प्रति किलो, अमरावती – ₹91,410 प्रति किलो, औरंगाबाद – ₹91,900 प्रति किलो, भंडारा – ₹91,440 प्रति किलो, बीड – ₹91,340 प्रति किलो, बुलढाणा – ₹90,970 प्रति किलो, चंद्रपूर – ₹90,920 प्रति किलो, धुळे – ₹91,290 प्रति किलो, गडचिरोली – ₹91,500 प्रति किलो, गोंदिया – ₹92,010 प्रति किलो, ग्रेटर मुंबई – ₹90,030 प्रति किलो, हिंगोली – ₹92,010 प्रति किलो, जळगाव – ₹91,370 प्रति किलो, जालना – ₹92,030 प्रति किलो, कोल्हापूर – ₹91,040 प्रति किलो, लातूर – ₹92,030 प्रति किलो, मुंबई – ₹90,030 प्रति किलो, नागपूर – ₹90,570 प्रति किलो, नांदेड – ₹92,040 प्रति किलो, नंदुरबार – ₹91,540 प्रति किलो, नाशिक – ₹91,250 प्रति किलो, उस्मानाबाद – ₹91,850 प्रति किलो, पालघर – ₹90,730 प्रति किलो, परभणी – ₹92,030 प्रति किलो, पुणे – ₹90,520 प्रति किलो, रायगड – ₹90,600 प्रति किलो, रत्नागिरी – ₹92,250 प्रति किलो, सांगली – ₹90,590 प्रति किलो, सातारा – ₹91,110 प्रति किलो, सिंधुदुर्ग – ₹92,080 प्रति किलो, सोलापूर – ₹91,280 प्रति किलो, ठाणे – ₹90,350 प्रति किलो, वर्धा – ₹91,100 प्रति किलो, वाशिम – ₹91,430 प्रति किलो, यवतमाळ – ₹91,030 प्रति किलो.
भारतामध्ये सोन्या-चांदीचे दर प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असतात. डॉलरची किंमत, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि राजकीय अस्थिरता यांचा थेट परिणाम सोन्याच्या दरांवर होतो. जेव्हा जागतिक स्तरावर अनिश्चितता वाढते, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे वळतात आणि त्यामुळे मागणी वाढून दरही झपाट्याने वाढतात.