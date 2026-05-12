/Gold Silver Price Today : आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशीही सोनं चांदीच्या दरात मोठी वाढ! जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today : जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव, पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता यामुळे सध्या सराफा बाजारात मोठी हालचाल निर्माण झाली असून सोनं आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
मागच्या आठवड्यात 24 करत सोन्याच्या दरात सुमारे 1640 ची वाढ झाली होती, तसेच 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ही जवळपास 1500 रुपयांनी वाढली होती. त्यानंतर आता 12 मे रोजी मंगळवारी सुद्धा सोनं चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
सोमवार 11 मे रोजी मुंबईत चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,75,000 इतका होता. मात्र मंगळवारी 12 मे रोजी चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,90,000 इतका आहे.
भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मंगळवार 12 मे रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,130 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,640 प्रति 10 ग्रॅम.
भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मंगळवार 12 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,53,980 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,150 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,490 प्रति 10 ग्रॅम.
महाराष्ट्रातील पुणे शहरात मंगळवार 12 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,53,980 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,150 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,490 प्रति 10 ग्रॅम.
भारतातील कोलकाता येथे सुद्धा मोठं गोल्ड मार्केट आहे. मंगळवार 12 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,53,980 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,150 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,490 प्रति 10 ग्रॅम.
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये मंगळवार 12 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,56,330 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,500 प्रति 10 ग्रॅम.
इराण इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्ववभूमीवर देशावर आवासून उभं ठाकलेल्या आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर भारताकडे असलेलं परदेशी चलन वाचवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी तेलंगणा येथे जाहीर भाषणात सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केले.