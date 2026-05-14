Gold Silver Price 14 May: काल वाढलेल्या आयात शुल्कानंतर आज सोने-चांदीचे दर वाढले? जाणून घ्या

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 14, 2026, 11:35 AM IST|Updated: May 14, 2026, 12:16 PM IST

Gold Silver Price on 14 May 2026:  सरकारने मंगळवारी रात्री उशिरा एक मोठा निर्णय घेत सोने आणि चांदीच्या आयातीवरील शुल्क वाढवले ​​आहे. याचा परिणाम आजच्या सोने-चांदीचे दरावर दिसून येत आहे. 

 

Gold Silver Rate Today May 14, 2026: १४ मे २०२६ रोजी सोन्या-चांदीच्या बाजारात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत. कालच्या जोरदार वाढीनंतर आज दोन्ही मौल्यवान धातूंमध्ये घसरण नोंदवण्यात आली आहे. MCX बाजारात चांदीच्या किमतीत तब्बल सुमारे ५,८०० रुपयांची घट झाली असून सोन्याच्या दरातही सुमारे १,१०० रुपयांहून अधिक घसरण झाली आहे. मात्र दिवसभरातील ट्रेडिंगदरम्यान सोनं काही प्रमाणात सावरत पुन्हा वाढीसह ट्रेड करत असल्याचे दिसून आले.

 

सुरुवातीच्या सत्रात ३ जुलै डिलिव्हरीची चांदी आधीच्या सत्रात सुमारे ₹3,00,238 प्रति किलोवर बंद झाली होती. त्यानंतर ती ₹2,98,373 वर उघडली आणि काही वेळातच ती ₹2,94,450 पर्यंत खाली आली. सकाळी १० वाजता ती सुमारे ₹2,98,000 च्या आसपास ट्रेड करत होती, तरीही मोठी घसरण कायम होती. दुसरीकडे ५ जून डिलिव्हरीचे सोनं सुरुवातीला ₹1,159 पर्यंत घसरले होते, मात्र नंतर त्यात सुधारणा होऊन ते पुन्हा वाढीसह सुमारे ₹1,62,666 प्रति 10 ग्रॅमवर ट्रेड करत होते.

 

सराफा बाजारातही परिस्थिती मिश्र स्वरूपाची दिसून आली. चांदीच्या किमतीत मोठी घट झाली, तर सोन्याच्या दरात वाढ नोंदवली गेली. बाजारातील माहितीनुसार २४ कॅरेट सोनं सुमारे ₹330 ने वाढून ₹1,62,330 वर पोहोचले. २२ कॅरेट सोनं ₹300 ने वाढून ₹1,48,800 वर गेले, तर १८ कॅरेट सोनंही सुमारे ₹250 ने वाढून ₹1,21,750 वर ट्रेड करत होते. त्याचवेळी चांदीच्या दरात मोठी घसरण होऊन ती सुमारे ₹3,00,000 प्रति किलोवर आली.

 

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दरही जाहीर करण्यात आले आहेत. New Delhi मध्ये २४ कॅरेट सोनं ₹1,62,260, २२ कॅरेट ₹1,48,950 आणि १८ कॅरेट ₹1,21,900 इतके आहे. Mumbai मध्ये २४ कॅरेट ₹1,62,330, २२ कॅरेट ₹1,48,800 आणि १८ कॅरेट ₹1,21,900 इतका दर आहे. Kolkata मध्येही जवळपास समान दर आहेत, तर Chennai मध्ये दर थोडे अधिक म्हणजे २४ कॅरेट ₹1,63,680 इतके आहेत.

 

इतर शहरांमध्ये लखनऊ , कानपूर, जयपूर येथेही दर जवळपास समान पातळीवर आहेत. पटना आणि इंदोर मध्ये किंचित बदल दिसून आला असून दरांमध्ये थोडा फरक नोंदवला गेला आहे.

 

बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने सोनं-चांदीवरील आयात शुल्क वाढवल्याचा थेट परिणाम किमतींवर दिसत आहे. आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले असून त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

याशिवाय रुपयाच्या घसरणीमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चिततेमुळेही सोन्या-चांदीच्या दरांवर दबाव निर्माण झाला आहे.

 

तज्ज्ञ असेही सांगतात की सध्याची परिस्थिती तात्पुरती असली तरी जागतिक तणाव, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची कमजोरी आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती यांचा परिणाम पुढील काही दिवसांतही बाजारावर दिसू शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी घाबरून न जाता बाजारातील हालचालींचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असा सल्ला दिला जात आहे.  

