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Gold Silver Price Today 15 June : सोमवारी सोनं चांदीच्या दरात मोठी वाढ, 1 ग्रॅम सोन्यासाठी मोजावे लागणार इतके पैसे, पाहा आजचे सोनं चांदीचे दर

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 15, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:57 AM IST

Gold Silver Price Today 15 June 2026  : सध्या इराण, इस्राईल आणि अमेरिका या देशांमध्ये संबंध युद्धजन्य परिस्थितीमुळे फार ताणले गेले असून याचा परिणाम जगावर होत आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली असून सोनं आणि चांदीच्या भावात वाढ झाली आहे. तेव्हा तुमच्या प्रमुख शहरातील सोन्या चांदीचे भाव जाणून घेऊयात. 

 

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सोन्याच्या किंमतीत वाढ : रविवारी मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचे दर ही सुमारे 1,51,530 रुपये प्रति तोळा होते. सोमवारी या दरात जवळपास 245 रुपयांनी वाढली होती.  तर चांदीच्या दरात सुद्धा जवळपास पाच हजारांनी वाढ झाली आहे. (Photo Credit - Social Media)

 

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चांदीच्या किंमती : सोमवारी 15 जून रोजी मुंबईत चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,65,000  इतका होता. तर मुंबईत प्रति ग्रॅम चांदी ही 265 रुपयांना आहे. रविवारी चांदीचा भाव प्रतिकिलो 2,60,000 रुपये होता. (Photo Credit - Social Media)

 

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भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सोमवारी 15 जून  रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,680 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,39,050 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,800 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

 

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भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सोमवारी 15 जून 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,530 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,900 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,650 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)

 

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महाराष्ट्रातील पुणे शहरात सोमवारी 15 जून 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,530 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,900 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,650 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media) 

 

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भारतातील कोलकाता येथे सुद्धा मोठं गोल्ड मार्केट आहे.  सोमवारी 15 जून  2026  रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,530 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,900 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,650 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

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भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये  सोमवारी 15 जून 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,53,490 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,40,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,18,000 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

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 पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका जाहीर भाषणात सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केले होते. आर्थिक संकटापासून कशाला वाचायचं असेल तर सोने खरेदी साठी वापरलं जाणारं परदेशी चलन वाचावं अशा यामागेचा उद्देश होता. (Photo Credit - Social Media)

 

TAGS:
gold
silver
marathi news
gold and silver rate

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