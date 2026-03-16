आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोनं झालं स्वस्त; चांदीही घसरली, पाहा सोन्या चांदीच्या नवीन किंमती

Gold And Silver Rate : इराण - इस्राईल युद्धामुळे सध्या संपूर्ण जगभरात तणावपूर्ण वातावरण आहे. अशातच याचा परिणाम हा जागतिक बाजारावर सुद्धा होत असून यामुळे परिणामी सोन्या चांदीच्या दरांमध्ये सुद्धा चढ उताराची स्थिती पाहायला मिळतेय. तेव्हा सोमवार आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी 16 जानेवारी रोजी सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आज 24 कॅरेट, 23 कॅरेट, 22 कॅरेट, 18 कॅरेट आणि 14 कॅरेट सोन्याचे ताजे दर जाहीर झालेले आहेत.     

Pooja Pawar | Mar 16, 2026, 01:29 PM IST
सोमवारी  24 कॅरेट सोन्याच्या दरात किंचित बदल झालेला पाहायला मिळतोय. रविवार 15 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्रॅमचा दर हा सुमारे 1,59,660 रुपये होता, मात्र सोमवारी 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्रॅमचा दर हा सुमारे 1,59,170 रुपये आहे. म्हणजेच सुमारे 490 रुपयांची यात घसरण झालीये.  

शुक्रवार १३ मार्च रोजी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात 1.21 टक्क्यांची म्हणजेच जवळपास 2 हजार रुपयांची घट नोंदवण्यात आली होती.   

सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या दरांमध्ये सुद्धा घसरण कायम आहे. 16 मार्चच्या सकाळपर्यंत चांदीचा दर हा प्रति किलोग्राम 2,74,900 रुपये आहे. गेल्या आठवड्यात चांदीच्या दरात 10,000 रूपयांची घट झाली होती.   

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सोमवार 16 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,300 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,050 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,530 प्रति 10 ग्रॅम.   

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई सोमवार 16 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,170 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,900 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,380 प्रति 10 ग्रॅम.   

महाराष्ट्रातील पुणे शहरात सोमवार 16 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,170 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,900 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,380 प्रति 10 ग्रॅम.   

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये सोमवार 16 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,170 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,900 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,380 प्रति 10 ग्रॅम.   

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये सोमवार 16 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,60,480 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,47,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,24,000 प्रति 10 ग्रॅम.   

