/Gold Silver Price 16 May: सोनं पुन्हा घसरलं, चांदीत मोठी घट! एका दिवसात तब्बल 19000 नी स्वस्त; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे भाव

Gold Silver Price Today 16 May 2026: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण झाली असून चांदीच्या दरात एकाच दिवसात 19000 रुपयांची घट झाली आहे. आजचे देशातील प्रत्येक शहरातील दर नेमके काय आहेत याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या.
Gold-Silver Rate 16 May: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात सुरू असलेली चढ-उताराची मालिका आता पुन्हा घसरणीकडे वळली आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये मोठी घट पाहायला मिळाली. विशेषतः चांदीच्या दरात झालेली घसरण गुंतवणूकदारांसाठी धक्कादायक ठरली आहे.
मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 97 रुपयांची घट झाली असून 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1,58,450 रुपयांवर आली आहे. दुसरीकडे, चांदीच्या दरात 660 रुपयांची घसरण नोंदवण्यात आली. व्यवहार संपेपर्यंत चांदीचा दर 2,71,226 रुपये प्रति किलोपर्यंत खाली आला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मात्र कॉमेक्स गोल्डमध्ये थोडी वाढ दिसून आली. सोन्याचा भाव प्रति औंस 4,715.85 डॉलरवर पोहोचला.
इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या ताज्या दरांनुसार, 24 कॅरेट सोनं तब्बल 2,949 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे 10 ग्रॅम सोन्याचा दर आता 1,58,210 रुपयांवर आला आहे. चांदीत तर एका दिवसात मोठी घसरण झाली. किलोमागे तब्बल 18,693 रुपयांनी दर कमी झाले असून चांदीचा भाव आता 2,68,000 रुपयांच्या आसपास आहे.
24 कॅरेट सोनं – 1,58,210 रुपये प्रति 10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोनं – 1,44,920 रुपये प्रति 10 ग्रॅम 18 कॅरेट सोनं – 1,18,658 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
सध्या सोनं आपल्या विक्रमी उच्चांकापेक्षा जवळपास 17,911 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. 29 जानेवारी 2026 रोजी सोन्याने 1,76,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम असा उच्चांक गाठला होता.
चांदीच्याही दरात मोठी पडझड झाली आहे. तिचा भाव विक्रमी पातळीपेक्षा तब्बल 1,17,433 रुपयांनी खाली आला आहे. याआधी चांदीने 3,86,000 रुपये प्रति किलो असा विक्रम केला होता.
दिल्ली - 24 कॅरेट ₹1,60,240, 22 कॅरेट ₹1,46,900, 18 कॅरेट ₹1,20,220, मुंबई - 24 कॅरेट ₹1,60,090, 22 कॅरेट ₹1,46,750, 18 कॅरेट ₹1,20,070, चेन्नई - 24 कॅरेट ₹1,63,090, 22 कॅरेट ₹1,49,500, 18 कॅरेट ₹1,24,700, पुणे - 24 कॅरेट ₹1,60,090, 22 कॅरेट ₹1,46,750, 18 कॅरेट ₹1,20,070, नागपूर - 24 कॅरेट ₹1,60,090, 22 कॅरेट ₹1,46,750, 18 कॅरेट ₹1,20,070, हैदराबाद - 24 कॅरेट ₹1,60,090, 22 कॅरेट ₹1,46,750, 18 कॅरेट ₹1,20,070, बेंगळुरू - 24 कॅरेट ₹1,60,090, 22 कॅरेट ₹1,46,750, 18 कॅरेट ₹1,20,070, अहमदाबाद - 24 कॅरेट ₹1,60,140, 22 कॅरेट ₹1,46,800, 18 कॅरेट ₹1,20,120
सोन्या-चांदीच्या दरातील ही घसरण खरेदीदारांसाठी दिलासा देणारी असली, तरी गुंतवणूकदार पुढील काही दिवस बाजाराची दिशा काय राहते याकडे लक्ष ठेवून आहेत.