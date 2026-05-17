/Gold, Silver Rate Today May 17: विकेंडला सोनं-चांदी खरेदी करायचं की नाही? जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today 17 May 2026: देशातील प्रमुख शहरांमध्ये २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेट सोन्याचे दर वेगवेगळे आहेत. स्थानिक कर, मागणी आणि बाजारस्थितीनुसार या किमती बदलतात.
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून त्याचा थेट परिणाम सोन्या-चांदीच्या दरांवर दिसून येत आहे. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरतेमुळे सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्याकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे या आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये मोठी चढ-उतार पाहायला मिळाली.
मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर शुक्रवारी सोन्याच्या फ्युचर्समध्ये जवळपास ४ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. जून डिलिव्हरीसाठीचे सोन्याचे दर तब्बल ₹१,५८,५४७ पर्यंत पोहोचले. दुसरीकडे, चांदीच्या दरांमध्येही मोठी उसळी दिसून आली असून जुलै फ्युचर्स ₹२,७१,८८६ वर बंद झाले.
गेल्या काही दिवसांत सोन्याने विक्रमी पातळी गाठली होती. १३ मे रोजी सोन्याचे दर इंट्राडे व्यवहारात ₹१,६४,४९७ पर्यंत पोहोचले होते. त्याचप्रमाणे चांदीनेही ₹३ लाखांच्या जवळपास मजल मारली होती.
आजच्या घडीला देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर उच्च पातळीवर कायम आहेत. मुंबईमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹15,693 प्रति ग्रॅम असून २२ कॅरेटसाठी ₹14,385 आणि १८ कॅरेटसाठी ₹11,770 मोजावे लागत आहेत. राजधानी दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹15,708 प्रति ग्रॅमपर्यंत पोहोचली आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर ₹14,400 आणि १८ कॅरेट सोन्याचा दर ₹11,785 इतका आहे. चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत अधिक असून येथे २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹16,091, २२ कॅरेट ₹14,750 आणि १८ कॅरेट ₹12,310 प्रति ग्रॅम आहे. कोलकातामध्ये मुंबईप्रमाणेच २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹15,693, २२ कॅरेट ₹14,385 आणि १८ कॅरेट ₹11,770 प्रति ग्रॅम इतका आहे. पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि केरळमध्येही सोन्याचे दर जवळपास मुंबईच्या पातळीवरच कायम आहेत. दरम्यान, १० ग्रॅम सोन्याच्या किमतीबाबत बोलायचे झाल्यास २४ कॅरेट सोन्यासाठी ग्राहकांना ₹1,56,930, २२ कॅरेटसाठी ₹1,43,850 आणि १८ कॅरेटसाठी ₹1,17,700 खर्च करावे लागत आहेत. दरांमध्ये आज फारसा बदल झाला नसला तरी जागतिक परिस्थिती पाहता पुढील काही दिवसांत पुन्हा चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे.
सोन्यासोबतच चांदीच्या दरांमध्येही मोठी वाढ दिसून येत आहे. सध्या भारतात चांदीचा दर सुमारे ₹२८० प्रति ग्रॅम आणि ₹२,८०,००० प्रति किलो इतका आहे. चेन्नई, हैदराबाद आणि केरळमध्ये चांदीचा दर इतर शहरांच्या तुलनेत थोडा अधिक आहे.
मुंबई – ₹2,80,000 प्रति किलो, दिल्ली – ₹2,80,000 प्रति किलो, चेन्नई – ₹2,90,000 प्रति किलो, हैदराबाद – ₹2,90,000 प्रति किलो, पुणे – ₹2,80,000 प्रति किलो
दरम्यान, केंद्र सरकारने सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. वाढत्या आयात बिलावर नियंत्रण मिळवणे आणि अनावश्यक आयात कमी करणे हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. प्लॅटिनमवरील शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील अस्थिरता, युद्धजन्य परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती यामुळे सोन्याच्या दरांमध्ये अजूनही मोठी हालचाल होऊ शकते. महागाईचा दबाव वाढल्यास गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे वळू शकतात, ज्यामुळे दर आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.