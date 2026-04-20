Gold Silver Price Today 20 April : अक्षय तृतीयेच्या दुसऱ्याच दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीचे भाव स्थिर, पाहा आजचे सोने चांदीचे दर

Gold Silver Price Today 20 April 2026 : अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर रविवारी 19 एप्रिल रोजी ग्राहकांनी सोने चांदीची खरेदी केली. अक्षय तृतीयेला सोन्याच्या दरात फारसा फरक जाणवला नव्हता. मात्र सोमवारी 20 एप्रिल रोजी सोन्याच्या दरात काहीशी घसरण झालेली पाहायला मिळतेय. तर चांदीचे भाव मात्र स्थिर आहेत. तेव्हा तुमच्या शहरातील 20 एप्रिलचे सोने आणि चांदीचे भाव जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Apr 20, 2026, 11:01 AM IST
रविवारी अक्षय तृतीयेच्या दिवशी 24 कॅरेट सोन्याचा भाव हा प्रति तोळा जवळपास 1,55,780 होता. मात्र आता यात जवळपास 490 रुपयांची घसरण झालेली आहे. त्यामुळे सोमवारी 24 कॅरेट सोन्याचा भाव हा प्रति तोळा 1,55,290 इतका आहे.   

मागील काही दिवसात चांदीच्या दरात फार हालचाल झालेली दिसली नाही. सोमवारी सुद्धा चांदीचे दर स्थिर असून चांदीचा भाव प्रतिकिलो 2,75,000 इतकी आहे.   

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सोमवार 20 एप्रिल रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,440 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,500 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,620 प्रति 10 ग्रॅम.         

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सोमवार 20 एप्रिल  रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,290 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,350 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16, 470 प्रति 10 ग्रॅम.         

महाराष्ट्रातील पुणे शहरात सोमवार 20 एप्रिल रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,290 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,350 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16, 470 प्रति 10 ग्रॅम.         

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये सोमवार 20 एप्रिल रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,290 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,350 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16, 470 प्रति 10 ग्रॅम.         

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये सोमवार 20 एप्रिल रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,000 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,18,550 प्रति 10 ग्रॅम.        

