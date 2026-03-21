English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
Gold Silver Price Today 21 March : सोन्याचे भाव गडगडले, चांदीच्या भावात सुद्धा घसरण, ग्राहकांना खरेदीसाठी सुवर्णसंधी, पाहा आजचे सोन्या चांदीच्या किंमती

Gold Silver Price Today 21 March 2026 : पश्चिम आशियात सुरु असलेल्या युद्धामुळे जगातील बाजारपेठेवभर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचमुळे सोनं आणि चांदीच्या भावात सुद्धा दिवसागणिक घसरण होताना पाहायला मिळतेय. शुक्रवारी सोन्याच्या दरात जवळपास 7 हजारांची घसरण झाली होती शनिवारी सुद्धा सोन्याचे भाव हे जवळपास 2 हजारांनी गडगडले आहेत. तर चांदीच्या भावात किंचित घसरण झालीये.   

Pooja Pawar | Mar 21, 2026, 09:15 AM IST
twitter
1/8

गुरुवारी गुढीपाडव्याच्या दिवशी मुंबईत सोन्याचा भाव प्रति तोळा जवळपास 1,57,890 रुपयांवर पोहोचला होता. तर चांदीचा दर प्रति किलो 2 लाख 56 हजार रुपयांवर स्थिर होते. शुक्रवारी सोन्याचा भाव जवळपास 7 हजारांनी घसरला आणि 1,50,930 रुपये प्रति तोळा असा होता.   

twitter
2/8

शनिवारी सोन्याच्या भावात अजून 2030 रुपये प्रतितोळा अशी घसरण झाली आहे. शनिवारी सोन्याचा भाव हा प्रति तोळा 1,48,900 रुपये एवढा आहे.   

twitter
3/8

शनिवारी एक किलो चांदीचा भाव हा 2 लाख 54 हजार 900 रुपयांवर आला आहे. शुक्रवारच्या तुलनेत चांदीच्या भावात किंचित घसरण झाली आहे. जागतिक पातळीवर युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाल्याने बाजारपेठेत सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.     

twitter
4/8

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत शनिवार 21 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,050 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,690 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11870 प्रति 10 ग्रॅम.         

twitter
5/8

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत शनिवार 21 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,48,900 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,540 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,720 प्रति 10 ग्रॅम.         

twitter
6/8

महाराष्ट्रातील पुणे शहरात शनिवार 21 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,48,900 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,540 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,720 प्रति 10 ग्रॅम.         

twitter
7/8

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये शनिवार 21 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 224 कॅरेट सोने: ₹1,48,900 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,540 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,720 प्रति 10 ग्रॅम.         

twitter
8/8

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये शनिवार 21 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,52,190 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,39,510 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,410 प्रति 10 ग्रॅम.        

twitter
पुढील
अल्बम

पारंपरिक स्पर्श असलेलं झहीर खान आणि सागरिका घाटगेचं घर बघितलं का? बघा घराची खास झलक

