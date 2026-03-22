  • Gold Silver Price Today 22 March : सोन्याचे भाव 3 हजारांनी गडगडले, चांदीच्या भावातही घसरण, पाहा आजचे सोन्या चांदीचे भाव

Gold Silver Price Today 22 March : सोन्याचे भाव 3 हजारांनी गडगडले, चांदीच्या भावातही घसरण, पाहा आजचे सोन्या चांदीचे भाव

Gold Silver Price Today 22 March 2026 : इराण इस्राईल यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा जगातील बाजारपेठेवभर मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी सोनं आणि चांदीच्या भावात सुद्धा दिवसागणिक घसरण होताना पाहायला मिळतेय. मागील तीन दिवसात सोन्याच्या भावात जवळपास १२ हजारांची घसरण झालेली पाहायला मिळतेय. शनिवारच्या तुलनेत सोन्याचे भाव पुन्हा 3 हजारांनी गडगडले असून चांदीच्या भावात सुद्धा घसरण झालेली आहे.   

Pooja Pawar | Mar 22, 2026, 09:40 AM IST
शुक्रवारी सोन्याचा भाव हा जवळपास 7 हजारांनी घसरला होता तर शनिवारी सुद्धा यात जवळपास 2 हजारांची घसरण झालेली होती. शनिवारी सोन्याचा भाव हा 1,48,900 प्रति तोळा इतका होता.   

शनिवारी सोन्याच्या भावात 2030 रुपये प्रतितोळा अशी घसरण झाली होती तर रविवारी पुन्हा एकदा यात जवळपास प्रतितोळा 2,930 रुपयांची घसरण झालेली आहे.   

22 मार्च 2026 च्या रविवारी प्रतितोळा 24 कॅरेट सोन्याचा भाव हा 1,45,970 रुपये झाला आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव हा 1,33,800 रुपये इतका आहे.   

शनिवारी एक किलो चांदीचा भाव हा 2 लाख 54 हजार 900 रुपये होता. आता यात घसरण होऊन रविवारी चांदी प्रतिकिलो 2,45,000 हजारांवर आली आहे. जागतिक पातळीवर युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाल्याने बाजारपेठेत सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.    

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत रविवारी 22 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,46,120 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,950 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,630 प्रति 10 ग्रॅम.           

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत रविवारी 22 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,970 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,480 प्रति 10 ग्रॅम.           

महाराष्ट्रातील पुणे शहरात रविवारी 22 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,970 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,480 प्रति 10 ग्रॅम.    

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये रविवारी 22 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,970 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,480 प्रति 10 ग्रॅम.    

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये रविवारी 22 मार्च रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,48,530 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,600 प्रति 10 ग्रॅम.          

Weekly Love Horoscope : प्रेमाच्या बाबतीत संयम बाळगावा अन्यथा..., तर या लोकांच्या नात्यात येईल गोडवा; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Horoscope : प्रेमाच्या बाबतीत संयम बाळगावा अन्यथा..., तर या लोकांच्या नात्यात येईल गोडवा; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Horoscope : प्रेमाच्या बाबतीत संयम बाळगावा अन्यथा..., तर या लोकांच्या नात्यात येईल गोडवा; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life? 12
कारमध्ये CNG भरण्यासाठी सकाळ, दुपार की रात्र, कोणती आहे योग्य वेळ? 99 टक्के वाहनचालक करतात 'ही' चूक

कारमध्ये CNG भरण्यासाठी सकाळ, दुपार की रात्र, कोणती आहे योग्य वेळ? 99 टक्के वाहनचालक करतात 'ही' चूक 10
तुमचे सिक्रेट मेसेज आता अधिक सुरक्षित राहणार, काय आहे WhatsAppचे नवे आफ्टर रीडींग फिचर

तुमचे सिक्रेट मेसेज आता अधिक सुरक्षित राहणार, काय आहे WhatsAppचे नवे आफ्टर रीडींग फिचर 8
लग्नाच्या वाढदिवशीच बायकोला संपवतो, एका हव्यासापोटी घडतं भयंकर कृत्य; 2006 मधील 'तो' थरारक चित्रपट वीकेंडला पहाच

लग्नाच्या वाढदिवशीच बायकोला संपवतो, एका हव्यासापोटी घडतं भयंकर कृत्य; 2006 मधील 'तो' थरारक चित्रपट वीकेंडला पहाच 8