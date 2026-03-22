Gold Silver Price Today 22 March : सोन्याचे भाव 3 हजारांनी गडगडले, चांदीच्या भावातही घसरण, पाहा आजचे सोन्या चांदीचे भाव
Gold Silver Price Today 22 March 2026 : इराण इस्राईल यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा जगातील बाजारपेठेवभर मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी सोनं आणि चांदीच्या भावात सुद्धा दिवसागणिक घसरण होताना पाहायला मिळतेय. मागील तीन दिवसात सोन्याच्या भावात जवळपास १२ हजारांची घसरण झालेली पाहायला मिळतेय. शनिवारच्या तुलनेत सोन्याचे भाव पुन्हा 3 हजारांनी गडगडले असून चांदीच्या भावात सुद्धा घसरण झालेली आहे.
Pooja Pawar | Mar 22, 2026, 09:40 AM IST
