/Gold Silver Price Today 22 May : शुक्रवारी सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, तर चांदीचे दर स्थिर, जाणून घ्या आजचा सोने चांदीचा भाव

पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता यामुळे सध्या सराफा बाजारात मोठी हालचाल निर्माण झाली असून सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
गुरुवारी मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचे दर ही सुमारे 1,58,350 रुपये प्रति तोळा होते. शुक्रवारी या दरात जवळपास 1140 रुपयांची वाढ झाली होती, तसेच 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ही जवळपास 1050 रुपयांनी वाढली होती. तर गुरुवारी चांदीच्या दरात वाढ झाली होती, मात्र शुक्रवारी हे दर स्थिर असल्याचं पाहायला मिळतंय.
शुक्रवार 22 मे रोजी मुंबईत चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,85,000 इतका होता. तर मुंबईत प्रति ग्रॅम चांदी ही 285 रुपयांना आहे.
भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत शुक्रवार 22 मे रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,640 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,220 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,670 प्रति 10 ग्रॅम.
भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत शुक्रवार 22 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,490 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,620 प्रति 10 ग्रॅम.
महाराष्ट्रातील पुणे शहरात शुक्रवार 22 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,490 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,620 प्रति 10 ग्रॅम.
भारतातील कोलकाता येथे सुद्धा मोठं गोल्ड मार्केट आहे. शुक्रवार 22 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,490 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,620 प्रति 10 ग्रॅम.
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये शुक्रवार 22 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,61,240 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,47,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,24,000 प्रति 10 ग्रॅम.
इराण, इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यात युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्ववभूमीवर भारतावर आर्थिक संकट आवासून उभं ठाकलं आहे. तेव्हा आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर सोने खरेदी साठी वापरलं जाणारं परदेशी चलन वाचावं या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी तेलंगणा येथे जाहीर भाषणात सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केले होते. काही भारतीय नागरिक मोदींच्या या विधानाची पालना करताना दिसतायत.