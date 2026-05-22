Gold Silver Price Today 22 May : शुक्रवारी सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, तर चांदीचे दर स्थिर, जाणून घ्या आजचा सोने चांदीचा भाव

Published: May 22, 2026, 11:09 AM IST|Updated: May 22, 2026, 12:10 PM IST
सोन्याच्या दरात वाढ

पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता यामुळे सध्या सराफा बाजारात मोठी हालचाल निर्माण झाली असून सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. (Photo Credit - Social Media)

 

1140 रुपयांची वाढ

गुरुवारी मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचे दर ही सुमारे 1,58,350 रुपये प्रति तोळा होते. शुक्रवारी या दरात जवळपास 1140 रुपयांची वाढ झाली होती, तसेच 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ही जवळपास 1050 रुपयांनी वाढली होती. तर गुरुवारी चांदीच्या दरात वाढ झाली होती, मात्र शुक्रवारी हे दर स्थिर असल्याचं पाहायला मिळतंय. (Photo Credit - Social Media)

 

शुक्रवारी चांदीचे दर स्थिर

शुक्रवार 22 मे रोजी मुंबईत चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,85,000  इतका होता. तर मुंबईत प्रति ग्रॅम चांदी ही 285 रुपयांना आहे. (Photo Credit - Social Media)

 

दिल्लीत सोन्याचे दर

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत शुक्रवार 22 मे  रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,640 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,220 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,670 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

मुंबईत सोन्याचे दर

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत शुक्रवार 22 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,490 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,620 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

पुणे शहरात सोन्याचे दर

महाराष्ट्रातील पुणे शहरात शुक्रवार 22 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,490 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,620 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media) 

 

कोलकाता येथे सोन्याचे दर

भारतातील कोलकाता येथे सुद्धा मोठं गोल्ड मार्केट आहे. शुक्रवार 22 मे 2026  रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,490 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,620 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये शुक्रवार 22 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,61,240 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,47,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,24,000 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आवाहन :

इराण, इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यात युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्ववभूमीवर भारतावर आर्थिक संकट आवासून उभं ठाकलं आहे. तेव्हा आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर सोने खरेदी साठी वापरलं जाणारं परदेशी चलन वाचावं या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी तेलंगणा येथे जाहीर भाषणात सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केले होते. काही भारतीय नागरिक मोदींच्या या विधानाची पालना करताना दिसतायत. (Photo Credit - Social Media)

 

