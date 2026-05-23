/Gold Silver Price Today 23 May : सोन्याच्या दरात घसरण तर चांदी स्थिर, पाहा तुमच्या शहरातील आजचा सोन्या चांदीचा भाव

Today Gold And Silver Price 23 May 2026 : शुक्रवारी सोन्याच्या दरात काहीशी वाढ झालेली पाहायला मिळत होती. मात्र शनिवारी 23 मे रोजी सोन्याच्या दरात काहीशी घसरण झालेली आहे. मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ही प्रति तोळा सोन्याचे 430 रुपयांनी कमी झालेली आहे. तेव्हा देशातील इतरही प्रमुख शहरांमधील सोन्या चांदीचे दर जाणून घ्या.
पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता यामुळे सध्या सराफा बाजारात मोठी हालचाल निर्माण झाली असून सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
शुक्रवारी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ही प्रति तोळा 1,59,490 रुपये इतकी होती. मात्र शनिवारी सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली आहे. मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ही 430 रुपयांनी कमी झालीये.
शनिवारी चांदीचे दर स्थिर : शनिवारी 23 मे रोजी मुंबईत चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,85,000 इतका आहे. मागील दोन दिवसांपासून हे दर स्थिर असून मुंबईत प्रति ग्रॅम चांदी ही 285 रुपयांना आहे.
दिल्लीत सोन्याचे दर : भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत शनिवारी 23 मे रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,210 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,950 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,440 प्रति 10 ग्रॅम.
मुंबईत सोन्याचे दर : भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत शनिवारी 23 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,060 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,290 प्रति 10 ग्रॅम.
पुणे शहरात सोन्याचे दर : महाराष्ट्रातील पुणे शहरात शनिवारी 23 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,060 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,290 प्रति 10 ग्रॅम.
कोलकाता येथे सोन्याचे दर : भारतातील कोलकाता येथे सुद्धा मोठं गोल्ड मार्केट आहे. शनिवारी 23 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,060 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,290 प्रति 10 ग्रॅम.
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये शनिवारी 23 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,60,690 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,47,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,23,600 प्रति 10 ग्रॅम.
युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्ववभूमीवर भारताला भविष्यात आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर सोने खरेदी साठी वापरलं जाणारं परदेशी चलन राखून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केलं होतं.