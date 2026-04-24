Gold-Silver Rate: सोन्याचे दर कमी झाले तर, चांदीच्या दरात 1.46 लाख रुपयांची घसरण; आजचे सोने-चांदीचे दर जाणून घ्या

Gold Silver Price Today 24 April: इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. आजचा देशातील मुख्य शहरातील दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात...   

Apr 24, 2026, 10:39 AM IST
कच्च्या तेलाच्या दरांतील वाढ-घट

Gold-Silver Rate 24 April 2026: जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या दरांतील वाढ-घट याचा थेट परिणाम सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दिसत आहे. सततच्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.   

इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन

इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (India Bullion and Jewellers Association) च्या आकडेवारीनुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅमसाठी सुमारे ₹1.51 लाखांवर आला आहे. म्हणजेच एका दिवसात सुमारे ₹1057 इतकी घसरण झाली आहे.  

सोन्याच्या दरात दबाव

आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याच्या दरात दबाव दिसतो आहे. जागतिक बाजारात सोनं सुमारे 4,697 डॉलर प्रति औंस दराने ट्रेड होत आहे. डॉलर इंडेक्स मजबूत झाल्यामुळे आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे सोन्यावर दबाव वाढला आहे.  

चांदीच्या दरातही मोठी घसरण

 त्याचवेळी चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. चांदी सध्या सुमारे ₹2.40 लाख प्रति किलो दराने विकली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच्या तुलनेत ती आणखी खाली आली आहे.  

प्रमुख शहरांतील आजचे दर

दिल्ली – 22K: ₹1,40,890 | 24K: ₹1,53,690, मुंबई – 22K: ₹1,40,740 | 24K: ₹1,53,540, अहमदाबाद – 22K: ₹1,40,790 | 24K: ₹1,53,590, चेन्नई – 22K: ₹1,42,490 | 24K: ₹1,55,450, कोलकाता – 22K: ₹1,40,740 | 24K: ₹1,53,540, हैदराबाद – 22K: ₹1,40,740 | 24K: ₹1,53,540, जयपूर – 22K: ₹1,40,890 | 24K: ₹1,53,690, भोपाळ – 22K: ₹1,40,790 | 24K: ₹1,53,590, लखनऊ – 22K: ₹1,40,890 | 24K: ₹1,53,690, चंदीगड – 22K: ₹1,40,890 | 24K: ₹1,53,690

घसरणीचा ट्रेंड कायम

एकूणच, सध्या सोन्या-चांदीच्या बाजारात घसरणीचा ट्रेंड कायम असून पुढील काही दिवसांतही अस्थिरता राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  

2026 मध्ये सुरुवातीला सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ

2026 मध्ये सुरुवातीला सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. वर्षाच्या सुरुवातीला सुमारे ₹1.33 लाख प्रति 10 ग्रॅम असलेलं सोनं वाढून ₹1.51 लाखांपर्यंत पोहोचलं होतं. त्यानंतर मात्र सातत्याने घसरण सुरू झाली. चांदीही याच कालावधीत ₹2.30 लाखांवरून ₹2.40 लाखांपर्यंत पोहोचली, पण उच्चांकापासून ती आता मोठ्या प्रमाणात खाली आली आहे.  

मोठी घसरण?

29 जानेवारी 2026 रोजी सोन्याने आपला सर्वोच्च स्तर गाठला होता. तेव्हा रेट सुमारे ₹1.76 लाख प्रति 10 ग्रॅम होते. त्या तुलनेत आज सोनं सुमारे ₹25,000 नी स्वस्त आहे. चांदीही आपल्या उच्चांकी दरापासून मोठ्या फरकाने खाली आली आहे.

