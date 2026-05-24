Gold Silver Price Today 24 May :रविवारी काय आहे तुमच्या शहरातील आजचा सोन्या चांदीचा भाव? सोनं स्वस्त झालं की महाग?

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 24, 2026, 01:10 PM IST|Updated: May 24, 2026, 01:10 PM IST

Gold Silver Price Today 24 May : सोन्या चांदीची खरेदी अनेकजण गुंतवणूक म्हणून करतात तर काहीजण वैयक्तिक वापरासाठी त्याचे दागिने तयार करतात. रविवार 24 मे रोजी देशातील प्रमुख शहरांमधील सोन्या चांदीची किंमत किती आहे याविषयी जाणून घेऊयात. 

 

शुक्रवारी सोन्याच्या भावात काहीशी वाढ झाली होती तर शनिवारी 23 मे रोजी यात काहीशी घसरण झाली. तर आज  रविवार 24 मे रोजी मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ही स्थिर असल्याचं दिसतंय. (Photo Credit - Social Media)

 

रविवारी चांदीचे दर स्थिर : रविवार 24  मे रोजी मुंबईत चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,85,000  इतका आहे. मागील दोन दिवसांपासून हे दर स्थिर असून मुंबईत प्रति ग्रॅम चांदी ही 285 रुपयांना आहे.  (Photo Credit - Social Media)

 

दिल्लीत सोन्याचे दर : भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत रविवार 24 मे रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,210 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,950 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,440 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

मुंबईत सोन्याचे दर : भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत रविवार 24 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,060 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,290 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

पुणे शहरात सोन्याचे दर : महाराष्ट्रातील पुणे शहरात रविवार 24 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,060 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,290 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media) 

 

कोलकाता येथे सोन्याचे दर : देशात कोलकाता येथे सुद्धा मोठं गोल्ड मार्केट आहे. रविवार 24 मे 2026  रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,060 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,290 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

चेन्नईतील सोन्याचे दर : चेन्नईमध्ये रविवार 24 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,60,690 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,47,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,23,600 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

इराण इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्ववभूमीवर भारताला भविष्यात आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर सोने खरेदी साठी वापरलं जाणारं परदेशी चलन राखून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केलं होतं. (Photo Credit - Social Media)

 

