/Gold Silver Price Today 25 May : सोमवारी सोन्याच्या दरात वाढ, पाहा तुमच्या शहरातील आजचा सोन्या चांदीचा भाव

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 25, 2026, 12:09 PM IST|Updated: May 25, 2026, 02:18 PM IST

Gold Silver Price Today 25 May : मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सध्या संपूर्ण जगावर आर्थिक संकटाचं सावट आहे. याचा परिणाम हा सोनं चांदीच्या दरांवर सुद्धा पाहायला मिळतोय. तेव्हा तुमच्या शहरातील आजचे सोन्या चांदीचे भाव काय आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.  

 

 

सोन्याच्या किंमतीत वाढ :

शुक्रवारी सोन्याच्या भावात वाढ झाली होती, मात्र त्यानंतर शनिवारी आणि रविवारी त्यात घसरण झाली. आज सोमवारी 25 मे रोजी सराफा मार्केट खुलं झालं असून मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याच्या किंमतीत 320 रुपयांची वाढ झाली आहे. वाढ झाली आहे. तर चांदीचे भाव सध्या स्थिर आहेत. (Photo Credit - Social Media)

 

सोमवारी चांदीचे दर स्थिर :

 सोमवारी 25 मे रोजी मुंबईत चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,85,000  इतका आहे. मागील दोन दिवसांपासून हे दर स्थिर असून मुंबईत प्रति ग्रॅम चांदी ही 285 रुपयांना आहे.  (Photo Credit - Social Media)

 

दिल्लीत सोन्याचे दर :

 भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सोमवारी 25 मे रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,530 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,250 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,640 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

मुंबईत सोन्याचे दर :

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सुद्धा मोठं सराफा मार्केट आहे. तेव्हा सोमवारी 25 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,380 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,540 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

पुणे शहरात सोन्याचे दर :

 पुणे शहरात सोमवारी 25 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,380 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,540 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media) 

 

कोलकाता येथे सोन्याचे दर :

देशात कोलकाता येथे सुद्धा मोठं गोल्ड मार्केट आहे. सोमवारी 25 मे 2026  रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,380 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,540 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

चेन्नईतील सोन्याचे दर :

चेन्नईमध्ये सोमवारी 25 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,61,240 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,47,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,24,000 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्ववभूमीवर भारताला भविष्यात आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर सोने खरेदी साठी वापरलं जाणारं परदेशी चलन राखून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केलं होतं. (Photo Credit - Social Media)

 

