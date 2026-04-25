Gold-Silver Price: चांदीचे दर आठवड्याभरात 10,000 रुपयांनी घसरले, सोनेही झाले स्वस्त; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे भाव

 Gold-Silver Price 25th April Today: एका आठवड्यात चांदीच्या दरात दरात ₹10,000 ची घट झाली आहे. सोनेही स्वस्त झाले आहेत. चला आजचे 24K, 22K, 18K सोन्याचे दर जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Apr 25, 2026, 11:05 AM IST
सोने-चांदी

जागतिक घडामोडींचा परिणाम सध्या सोने-चांदीच्या किमतींवर स्पष्टपणे दिसत आहे. डॉलर मजबूत होणं आणि आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढणं यामुळे दरांमध्ये सतत चढ-उतार सुरू आहेत. शुक्रवारी बाजार बंद होताना सराफा बाजारात घसरण दिसली, मात्र मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज येथे तेजीचं चित्र दिसून आलं.  

सराफा बाजारातील स्थिती

ऑल इंडिया सराफा असोसिएशन यांच्या माहितीनुसार, चांदीचा दर सुमारे २,४७,००० रुपये प्रति किलोपर्यंत खाली आला. त्याचवेळी २४ कॅरेट सोन्याचा दर १,५५,९०० रुपये प्रति १० ग्रॅमपर्यंत घसरला.

अधिकृत आकडेवारीनुसार दर

भारतीय बुलियन आणि ज्वेलर्स असोसिएशन यांच्या आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोने सुमारे १,५१,४८० रुपये प्रति १० ग्रॅम (कर आणि तयार करण्याचा खर्च वगळून) होतं, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर १,४७,८४० रुपये प्रति १० ग्रॅम होता.

बहुवस्तू बाजारात वाढ

सराफा बाजाराच्या उलट, बहुवस्तू देवाणघेवाण बाजारात सोने आणि चांदी दोन्हींच्या किमती वाढल्या. चांदी सुमारे २,४४,८४५ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचली, तर सोने १,५२,८३० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर व्यवहार होत होता.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती

जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमतीत किरकोळ वाढ होऊन त्या प्रति औंस सुमारे ४,७०० डॉलरच्या पुढे गेल्या. चांदीतही जवळपास एक टक्क्याने वाढ झाली.

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर

दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोनं सुमारे १,५४,१९० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे, तर २२ कॅरेट १,४१,३५० आणि १८ कॅरेट १,१५,५८० रुपयांच्या आसपास आहे.  

मुंबई

मुंबई येथे २४ कॅरेट सोनं सुमारे १,५४,०४० रुपये, २२ कॅरेट १,४१,२०० रुपये आणि १८ कॅरेट १,१५,५३० रुपये दराने विकले जात आहे.  

कोलकाता,चेन्नई

कोलकाता येथेही दर जवळपास याच पातळीवर आहेत. चेन्नईमध्ये २४ कॅरेट सोनं सुमारे १,५३,८२० रुपये आहे, तर लखनऊ, कानपूर आणि जयपूरसारख्या शहरांमध्ये दर १,५४,००० रुपयांच्या आसपास आहेत.

अस्थिरता कायम

सध्या सोने-चांदीच्या किमतींमध्ये अस्थिरता कायम आहे. त्यामुळे खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी ताजे दर तपासणं आणि बाजारातील हालचाली लक्षात घेणं आवश्यक आहे.  

सामान्यांनी घर खरेदीचं स्वप्नच पाहायचं नाही? म्हाडा सोडतीचं वास्तव विचार करायला भाग पाडतंय

