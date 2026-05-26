/Gold Silver Price Today 26 May : मंगळवारी सोन्याच्या दरात घसरण तर चांदीचे दर स्थिर, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Gold Silver Price Today 26 May : भारतीयांमध्ये सोनं चांदीचे दागिने खरेदी करण्याची क्रेज काही कमी नाही. सणावाराला अनेकजण सोन्याचे दागिने चांदीच्या वस्तू इत्यादी खरेदी करतात. मागील काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात चढ उतार पाहायला मिळत आहे. तेव्हा तुमच्या शहरातील आजचे सोन्या चांदीचे भाव काय आहेत जाणून घ्या.
सोन्याच्या किंमतीत घसरण : शुक्रवारी सोन्याच्या दरात वाढ झाली होती तर शनिवारी आणि रविवारी यात घसरण झाली. सोमवारी 25 मे रोजी सराफा मार्केट खुलं झालं असून मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याच्या किंमतीत 320 रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र मंगळवारी यात पुन्हा घसरण झाली असून मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याच्या किंमतीत 490 रुपयांची घसरण झाली आहे. तर चांदीचे दर स्थिर आहेत. (Photo Credit - Social Media)
सोमवारी चांदीचे दर स्थिर : मंगळवार 26 मे रोजी मुंबईत चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,85,000 इतका आहे. मागील दोन दिवसांपासून हे दर स्थिर असून मुंबईत प्रति ग्रॅम चांदी ही 285 रुपयांना आहे. (Photo Credit - Social Media)
दिल्लीत सोन्याचे दर : भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मंगळवार 26 मे रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,59,530 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,250 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,640 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मुंबईत सोन्याचे दर : भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सुद्धा मोठं सराफा मार्केट आहे. तेव्हा मंगळवार 26 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,58,890 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,650 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,170 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुणे शहरात सोन्याचे दर : पुणे शहरात मंगळवार 26 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,58,890 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,650 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,170 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकाता येथे सोन्याचे दर : देशात कोलकाता येथे सुद्धा मोठं गोल्ड मार्केट आहे. मंगळवार 26 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,58,890 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,650 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,19,170 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईतील सोन्याचे दर : चेन्नईमध्ये मंगळवार 26 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,60,690 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,47,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,23,600 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
भारताला भविष्यात आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर सोने खरेदी साठी वापरलं जाणारं परदेशी चलन राखून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केलं होतं. (Photo Credit - Social Media)