Gold Silver Prices Today: आजच्या सुट्टीला खरेदीला जायचं की नाही? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold-Silver Price 26th April Today: आज रविवारी अनेकांनी सोने-चांदीच्या खरेदीचा प्लॅन केला असेल पण त्या आधी आजचे सोने-चांदीचे आजचे दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Apr 26, 2026, 11:48 AM IST
Gold silver rates on 26th april

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात होणाऱ्या शांतता चर्चांवर अनिश्चितता निर्माण झाल्याने बाजारावर त्याचा थेट परिणाम दिसतोय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या चर्चेला वेळेची नासाडी म्हटल्याने सोमवारी दरात घसरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.  

आठवडाभरात दरात काय बदल झाला?

गेल्या आठवड्याच्या शेवटी जागतिक आणि देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात सोनं-चांदीच्या दरात तेजी दिसून आली होती. मात्र, ही तेजी पुढे टिकेल का, याबाबत संभ्रम आहे.

सोन्याचा दर सुमारे 1.53 लाख रुपये

24 एप्रिल रोजी MCX वर सोन्याचा दर सुमारे 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला, तर चांदी सुमारे 2.44 लाख रुपये प्रति किलोवर होती. याच्या आधीच्या आठवड्यात हे दर आणखी जास्त होते. त्यामुळे एकूण पाहता, आठवडाभरात सोनं आणि चांदी दोन्हीमध्ये किंचित घसरण झाली आहे.

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर

देशातील मोठ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर साधारण समान पातळीवर आहेत. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि बेंगळुरूमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे 1.53 ते 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या दरम्यान आहे. 22 कॅरेट सोन्याचे दरही याच प्रमाणात थोडे कमी आहेत.

चांदीचे आजचे दर

आज चांदीचे दर स्थिर असल्याचे दिसते. बहुतांश शहरांमध्ये चांदीचा दर सुमारे 2.60 लाख रुपये प्रति किलो आहे. लहान प्रमाणात खरेदी करायची असल्यास 1 ग्रॅम, 10 ग्रॅम किंवा 100 ग्रॅम प्रमाणातही त्याच दरानुसार किंमत ठरते.

पुढील आठवड्यात बाजाराची दिशा काय?

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या वक्तव्यामुळे आणि इराणविषयीच्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या दरात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, इराणने अटी मान्य केल्या नाहीत तर दीर्घकाळ निर्बंधांचा सामना करावा लागू शकतो.  

बाजारातील अस्थिरता वाढू शकते

यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता वाढू शकते आणि त्याचा परिणाम सोनं-चांदी तसेच इंधनाच्या दरांवरही होऊ शकतो.  

सध्या बाजार अनिश्चिततेच्या टप्प्यात

एकूणच, सध्या बाजार अनिश्चिततेच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांनी दरातील बदलांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.  

नऊ वर्षांत एकही हिट चित्रपट नाही, तरीही नेटवर्थ बघून व्हाल चकित; 12 वर्ष मोठ्या अभिनेत्रीसोबतच्या नात्यामुळे चर्चेत

Birthday Special: डॉक्टर होण्याचं स्वप्न बाजूला ठेऊन क्रिकेटची वाट; पण कोरोनामुळे थांबला खेळ

IPL 2026 : KL Rahul ने शतक झळकावल्यानंतर रेकॅार्ड बुकमध्ये नोंदवले नाव

Apex 2026 : सर्व्हायव्हल थ्रिलर चित्रपटांने वाढवली जगभरात क्रेझ, 24 तासात टॉप 10 यादीत होतोय ट्रेंड

