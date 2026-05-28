Gold Silver Price Today 28 May : गुरुवारी सोनं चांदीच्या दरात मोठी घसरण, एका दिवसात भाव 10 हजार रुपयांनी कमी झाले, पाहा आजचे सोन्या चांदीचे दर

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 28, 2026, 11:50 AM IST|Updated: May 28, 2026, 11:50 AM IST

Gold Silver Price Today 28 May : मागील काही दिवसांपासून सोन्याच्या भावात दररोज किंचित का होईना पण घसरण होत आहे. मात्र मागील काही दिवसांपासून स्थिर असणारे चांदीच्या भावांमध्ये सुद्धा गुरुवारी मोठी घसरण झाल्याचे दिसते. चांदीच्या दरात प्रतिकिलो जवळपास 10 हजारांची घट झालीये. तेव्हा गुरुवार 26 मे रोजी तुमच्या शहरातील सोने चांदीचे भाव किती आहेत याविषयी जाणून घेऊयात. 

 

सोन्याच्या किंमतीत किंचित घसरण :

बुधवारी सराफा बाजारात सोन्याचे भाव हे जवळपास प्रतितोळा 1,58,290 इतके होते. तर गुरुवारी यात जवळपास 2,230 रुपयांची घसरण झाली असून आता सोन्याचा भाव 1,56,060 रुपये प्रतितोळा आहे. (Photo Credit - Social Media)

 

चांदीच्या दरात घसरण :

बुधवारी 27 मे रोजी मुंबईत चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,85,000  इतका होता, मात्र त्यात आता १० हजार रुपयांची घसरण झालेली आहे. . मागील दोन दिवसांपासून हे दर स्थिर असून मुंबईत प्रति ग्रॅम चांदी ही 275 रुपयांना मिळत आहे तर आज प्रति किलो चांदीची किंमत ही 2,75,000  आहे.  (Photo Credit - Social Media)

 

दिल्लीत सोन्याचे दर :

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मंगळवार 26 मे रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,060 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: 1,43,050 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,040 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

मुंबईत सोन्याचे दर :

 भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सुद्धा मोठं सराफा मार्केट आहे. तेव्हा मंगळवार 26 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,060 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,050 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,040 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

पुणे शहरात सोन्याचे दर : पुणे शहरात मंगळवार 26 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,060  प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,050  प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,040 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media) 

 

कोलकाता येथे सोन्याचे दर :

 देशात कोलकाता येथे सुद्धा मोठं गोल्ड मार्केट आहे. मंगळवार 26 मे 2026  रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,060 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,050  प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,040 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

चेन्नईतील सोन्याचे दर :

 चेन्नईमध्ये मंगळवार 26 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,58,180 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,45,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,21,600 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

इराण, इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यात युद्धजन्य स्थितीमुळे संपूर्ण जगात अस्थिरतेचा वातावरण आहे.  भारताला भविष्यात आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर सोने खरेदी साठी वापरलं जाणारं परदेशी चलन राखून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केलं होतं. (Photo Credit - Social Media)

 

